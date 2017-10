Bătălia dintre Grand Hotel Italia şi offshore-ul cipriot nu s-a terminat

Turnurile de zece etaje din cartierul Bună Ziua se luptă în instanţă pentru a rămâne în picioare. Câţiva clujeni, alături de patronii Grand Hotel Italia şi Asociaţia pentru Protecţia Urbanistică a Clujului (APUC) au încercat suspendarea executării lucrărilor, însă decizia instanţei nu le-a fost favorabilă. Nu s-au lăsat şi acum luptă pentru anularea actelor administrative emise de primărie în favoarea societăţii din Cluj deţinută de un offshore cipriot.

Şi-au încercat norocul la Primărie

Primăria Cluj-Napoca a aprobat în 2010 un PUZ ce prevede un ansamblul de locuinţe situat între supermarketul Lidl şi Grand Hotel Italia. Din aprilie 2016, vecinii din zonă au trimis memoriu la Primărie prin care au cerut respingerea cererilor de emitere a patru autorizaţii de construcţie depuse de beneficiarul construcţiei – Gad Real Estate SRL.

Oamenii sunt nemulţumiţi că documentaţiile au la bază un PUZ care nu respectă prevederile noului PUG-ului. Oamenii au semnalat că PUG Cluj-Napoca prevede o înălţime maximă admisă de 21 m, în vreme ce documentaţia depusă de Gad Real Estate arată că înălţimea este de 28 m, respectiv 35 m. Aceştia foarte îngrijoraţi de problemele pe care le va crea construirea noului ansamblu cu sute de locuinţe pe o stradă cu doar două benzi. Clujenii sunt speriaţi de aglomerarea traficului, de numărul insuficient de locuri de parcare, dar şi de faptul că viitoarele clădiri cu 10 etaje vor umbri imobilele din zonă, majoritatea fiind case sau blocuri cu maxim patru etaje.

Nemulţumiţi, locuitorii din zonă sunt ajutaţi de Asociaţia pentru Protecţia Urbanistică a Clujului (APUC) şi au solicitat anularea autorizaţiilor şi a HCL-ului de aprobare a PUZ-ului.

Nu au avut noroc şi au rămas cu turnurile pe cap

Consilierii locali au respins plângerea prealabilă formulată de riverani prin intermediul Asociaţiei pentru Protecţia Urbanistică a Clujului, motiv pentru care în decembrie 2016, clujenii (Daniela Carmen Dăncescu, Felicia Iliescu, Linda Abbod, Lucian Dorel Sîrb, Carmen Laura Pavel), alături de societatea Terrastar SRL (directorii Grand Hotel Italia) şi APUC, au chemat în judecată Consiliul Local, Societatea Gad Real Estate şi Luca Prest SRL, cerând suspendarea executării HCL din 2010 şi a autorizaţiilor de construire din iunie 2016.

Magistraţii Tribunalului Cluj au respins la sfârşitul lunii mai 2017, cererea de suspendare a Planului Urbanistic Zonal şi a autorizaţiilor de construcţie pentru blocurile cu 10 etaje de lângă Grand Hotel Italia, parte din ansamblul zonal de locuinţe colective, dotări, servicii şi comerţ, unde beneficiar este firma Gad Real Estate.

Reclamanţii au fost obligaţi de instanţă să achite avocaţilor părţilor adverse, chetuieli uriaşe de judecată, de 10.000 de lei.

Bătălia nu s-a terminat! Aceleaşi părţi se judecă acum la Tribunalul Cluj pentru anularea actelor administrative emise de autorităţi. Primul proces a avut loc în 13 septembrie, cauza nefiind deocamdată soluţionată.

Fantoma din afacerea Gad Real Estate

Din Monitorul Oficial, descoperim că în spatele acestor firme se află oameni de afaceri bolivieni, israeleni, americani, germani. În prezent, societatea Gad Real este condusă de cetăţeanul bolivian Habetswallner Christian Franz, asociat unic fiind un offshore din Cipru – Phelma Investments Limited, reprezentat printr-o altă firmă – Rotunda Management Limited.

Înainte de Habetswallner Christian Franz, administrator a fost Zohar Roni, cetăţean israelian care este şi fondatorul Kite Bricks, o companie din Israel care a dezvoltat un tip de cărămidă asemănător unei piese de LEGO, care poate fi montată cu uşurinţă. Pentru a dezvolta aceasta invenţie, Ronnie Zohar ar avea nevoie de fonduri de circa 3 milioane de dolari. Zohar plănuieşte şi introducerea de roboţi care să construiască aceste tipuri de cărămizi şi susţine că acest sistem de construcţie va putea fi folosit cu uşurinţă de toţi locuitorii planetei.

În iunie 2008, Bubkas LTD şi Phelma Investments Limited devin asociaţii SC Gad Real Estate SRL deţinând 99% din capitalul social, respectiv 1%. Pe urmă, Bukas LMT şi Phelma Investments LMT reprezentată legal de Dvir Cohen Hoshen au decis ca Bubktas LTD să cesioneze capitalul social de 99%, astfel Phelma Investments LTD deţinând 100% din capitalul social.

În mai 2010, Phelma Investnents Limited a decis ca SC Adama Management să fie administrator al societăţii reprezentată cu puteri depline de Dvir Cohen Hosen (cetăţean german), Isaac Cohen Hoshen (cetăţean israelian), David Jay Flusberg (cetăţean american) şi cu puteri restrânse de Akunis Menachem-Meni (cetăţean israelian), iar doi ani mai târziu i-au revocat din funcţie David Joy Flusberg şi pe Akunis Menachem-Meni.

Adama Management, fondată în 2004, este un dezvoltator imobiliar de vârf activ în Europa de Sud-Est, ce se axează în principal pe construcţii rezidenţiale noi în România. Adama Manegement este administrator al următoarelor societăţi având ca obiect de activitate cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii: HDC Imob Investitii, Merav Development, Metropol Construct, Ronit Development, Sapir Investitii, Tamar Imob, Topaz Development, Shaked Development, Gila Investment, Gal Development, Baron Development

Dvir Cohen Hoshen este fiul lui Isaac Cohen-Hoshen, unul dintre jucătorii care au contribuit la dezvoltarea rezidenţialului românesc modern. Aceştia au investit în Europa şi Statele Unite ale Americii, precum şi în segmente rezidenţiale din Berlin şi New York. .Operaţiunile din SUA sunt conduse de Dvir Cohen-Hoshen sub umbrela companiei Adam America, un portofoliu de 1.500 de apartamente şi 75.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale, în urma unei investiţii cumulate de circa 700 de milioane de dolari –, în timp ce Isaac Cohen-Hoshen se ocupă de piaţa din Europa.

Oameni cu renume în conducerea companiei

În 6 februarie 2012 Phelma Investments Limited a decis ca în vederea administrării societăţii pe o perioadă nelimitată, administratorul Adama Management va fi legal reprezentată de Dvir Cohen Hoshen, Isaac Cohen Hoshen, Ron Vaksin (revocat ulterior din funcţie), Andreas Holler şi Clemens Eisinger.

Andreas Holler, membru al boardului executiv al Adama. Are o experienţă de peste 18 ani în corporate investment. Holler s-a alăturat Immoeast în 2008, ca senior investment manager, iar după fuziunea cu Immofinanz a condus divizia de corporate investment a grupului. El manageriază şi divizia rezidenţială SEE/CIS a Immofinanz.

Ca urmare a preluării integrale a Adama de către Immofinanz, conducerii companiei de dezvoltare imobiliara i s-au alăturat Clemens Eisinger şi Andreas Holler. În conducerea companiei se află, însă şi Dvir şi Isaac Cohen-Hoshen, aşa cum am precizat mai sus.

În iunie 2013 Phelma Investments Limited decide să-l revoce din funcţie şi pe Dl Clemens Eisinger şi-l numeşte administrator pe Hellmich Gerold.

Adama Management a fost reprezentată în relaţia cu Gad Real Estate prin Andreas Holler. Andreas Holler a avut funcţia de CEO Adama continuându-şi activitate în cadrul IMMOFINANZ Group, preluând responsabilitatea construcţiei de apartamente în Austria, fiind numit membru în Consiliul de Administraţie al BUWOG Group, liderul pieţei de proprietăţi rezidenţiale private din Austria, cu un portofoliu de aproximativ 35.500 apartamente în Austria şi Germania.

Un an mai târziu, Andreas Holler este revocat din funcţie şi înlocuit de Csiki Laszlo. Acesta a deţinut diverse funcţii de conducere, asumându-şi responsabilităţi operaţionale şi regionale în calitate Managing Director pentru Metro Group Retail Real Estate România şi Regional Director pe Europa Centrală şi de est al Metro Group Asset Management. Activitatea sa a vizat mai multe ţări: România, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Croaţia sau Grecia.

Gad Real Estate a venit la Cluj

În martie 2016 a asociatului unic al Gad Real Estate, Phelma Investments Limited a aprobat revocarea a Adama Management din funcţia de administrator al societăţii exercitată prin reprezentanţii săi permanenţi dl Csiki Laszlo şi dl Hellmich Gerold.

Tot atunci, sediul societăţii s-a mutat în Cluj-Napoca în conformitate cu Contractul de Subînchiriere încheiat între societate şi A&I Consulting – S.R.L.

Phelma Investments Limited este reprezentă legal de către avocata clujeancă Alina Ioana Costea conform împuternicirii date prin Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 25.04.2016 şi totodată asociatul unic a decis să confere împuternicire avocatului Milena Nistorescu.