Bătrână din Turda bătută cu mătura de o pocăită care-i blocase calea de acces în curte!

D-na Paraschiva este o pensionară în vârstă de 67 de ani, din Turda, care a muncit o viaţă pe post de infirmieră la o creşă din municipiu. Prezintă urme de lovituri pe faţă şi corp şi, luni dimineaţă, aceasta se plânge, în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj, că în urmă cu doar câteva minute a fost bătută cu o coadă de mătură de o vecină, pocăită. Aceasta îi blocase – cu pământ afânat peste care semănase iarbă şi flori – accesul automobilului familiei la drumul de servitute din curte, iar dojana pensionarei şi faptul că a turnat pe drum două remorci de pietriş a iritat-o teribil. Acum agresoarea este cercetată de poliţia turdeană pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe.

Femeia, în vârstă de 67 de ani – cu bun simţ şi educaţie, evident, de tip vechi – se tot codeşte să relateze întreaga tărăşenie de pe urma căreia s-a ales cu mai multe lovituri pe faţă şi trup. Însă soţul său o încurajează să-şi facă niţel curaj şi să-mi povestească tot, deoarece în opinia lui situaţia pare fără ieşire. Mărturiseşte d-na Paraschiva, după câteva clipe de gândire: “Vecina noastră e o pocăită în vârstă de vreo treizeci de ani, care s-a întors recent, cu familia, din Italia şi s-a gândit să facă revoluţie în curte. Noi, acolo, suntem şase familii iar casa mea ocupă poziţia ultimă din curte, iar a ei, penultima. Şi, fără să-i pese că blochează accesul autoturismului nostru a pus pământ pe drumul comun şi şi-a mărit grădina, sădind acolo iarbă şi flori. Acuma a măturat pietrişul pe care l-am pus acolo ca să putem ieşi, după cum mi-a aruncat şi dalele de pe drum în mica mea curte. Ne şicanează de mai mult timp şi până acum am fost la pastorul ei de patru ori și i-am expus situaţia. Acesta ne-a tot promis că ia măsuri împotriva ei, dar totul s-a dovedit până acum în zadar, fiindcă nu-l ascultă şi, pe deasupra, nu se ruşinează deloc de faptele ei”. Intervine în discuţie şi soţul femeii, teribil de necăjit la rândul său: “De patruzeci şi cinci de ani locuim aici, ei numai de vreo doi-trei, dar aşa ceva nu ni s-a mai întâmplat cu nimeni din curte, fiindcă ăştia se poartă ca şi cum curtea ar fi toată a lor. De altfel, ţin să menţionez că pentru acest drum de servitute nu plăteşte nimeni chirie, însă ea şi l-a însuşit ca şi cum ar fi proprietate personală”. Preia, în continuare, firul relatării d-na Paraschiva: “Aşa că azi dimineaţă m-am dus la ea şi am rugat-o să nu-mi mai scoată dalele de pe drum fiindcă maşina noastră se înfundă în pământul afânat, pe care-l udă cu furtunul zilnc, iar noi nu mai putem ieşi. Cred că a fost înfuriată de faptul că am adus două remorci de pietriş, ca să stabilizăm cumva drumul de servitute. Şi acum, când m-a văzut a turbat de furie, a înhăţat o mătură şi m-a croit cu ea – atât de tare că m-a umplut de sânge pe frunte, mi-a lăsat urme pe corp, plus că am rămas cu amețeli puternice”. Femeia mărturiseşte că atât de tare a supărat-o acest incident încât e dispusă să mergă până-n pânzele albe împotriva vecinei pocăite pentru că respectiva e infelxibilă, în ciuda faptului că produce suferinţă: „Nu ştiu pentru ce se luptă această femeie, care zice că e cu Dumnezeu! E vorba doar de un drum comun, care aparţine tuturor! Dacă era altceva, poate mai înţelegeam”! D-na Paraschiva este poftită în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce curând cu un certificat în care i-au fost recomandate două zile de îngrijiri medicale.

„Există depusă la poliţie o plângere sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. La această oră poliţia face verificări şi cercetări în vederea clarificării circumstanţelor producerii faptei”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.