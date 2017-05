Bătut la Kaufland-Mănăştur de un cocalar cu Audi. Acesta a vrut să se dea mare în faţa tinerei care-l însoţea!

Vasile Ciupei este un clujean în vârstă de 57 de ani, credincios, care sâmbătă seara şi-a parcat maşina în parcarea supermarket-ului Kaufland-Mănăştur – goală la ora aceea. Din păcate, grăbindu-se, a depăşit puţin linia albă de demarcaţie a parcării, fapt care l-a supărat pe un ins aflat în preajmă. Acesta l-a aşteptat pe Ciupei şi după ce l-a mustrat scurt l-a luat pur şi simplu la pumni. Bătăușul a căpătat însă un sprijin nesperat de la paznicul supermarket-ului care a anunţat poliţia că victima s-a împăcat cu agresorul, dându-i răgazul acestuia să dispară. Acum autorităţile îl caută pe făptaş pentru a-l trage la răspundere.

Sâmbătă seara, în jurul orei 22.00, fiind ziua lui de naştere – împlinise vârsta de 57 de ani – Ciupei se grăbea să prindă supermarket-ul deschis, având acasă o nouă serie de oaspeţi, pe care dorea să-i cinstească aşa se cuvine. Aşa că, din grabă, a trecut cu câţiva centimetri cu cauciucul peste demarcaţia albă a parcării, după care a intrat în magazin. Şi-a făcut, liniştit, cumpărăturile iar când a ieşit la autoturismul său, cu număr de Mureş, a fost interpelat de un individ de circa 30 de ani, aflat împreună cu o tânără lângă un Audi de lux . Probabil pentru a o impresiona pe aceasta cu spiritul lui „civic”, bărbatul l-a admonestat prin cuvintele: „Mă, aşa se parchează în Mureş?”. La care clujeanul i-a răspuns, spiritual: „În Mureş nu sunt maşini”. Replica a avut darul să-l enerveze la culme pe individ care l-a pocnit, din întoarcere, în arcadă, cu un obiect contondent pe care-l avea în pumn. Apoi a intrat în magazin, şi-a făcut cumpărăturile, timp în care dl. Ciupei a sunat la numărul de urgenţă 112. Apoi, după ce a văzut că sosirea echipajului de poliţie întârzie, a sunat din nou la poliţie, însă dispecerul i-a spus că paznicul magazinului contramandase apelul zicând că părţile s-au împăcat şi nu mai e nevoie de intervenţia lor. Explică dl. Ciupei: „L-am întrebat apoi pe paznic cine i-a permis să dea telefon la poliţie în numele său, după care am aşteptat în continuare venirea poliţiei. Între timp, văzând că poliţia întârzie nepermis de mult, i-am spus prietenului să meargă la mine acasă, pentru a-i calma pe oaspeţi şi să le spună ce s-a întâmplat, iar eu am rămas la magazin pe poziţii. Între timp a ieşit individul şi am încercat să-l oblig să aştepte şi el sosirea poliţiei, moment în care el a fugit, lăsându-mă cu bluza sa în mână. Nici vorbă să-l agresez sau să-l înjur, cum îi spusese acestuia paznicului – cu care am observat că era prieten – fiindcă vă mărturisesc sincer, nu-mi stă în fire şi nici nu-mi permite credinţa să fac acest lucru. Încă ceva: îmi uitasem actele în maşină, dar poliţiştii m-au identificat curând după CNP. Apoi, plin de sânge am fost transportat cu ambulanţa la U.P.U. Cluj-Napoca, unde am rămas până spre dimineaţă, compromiţându-mi definitiv serbarea zilei de naştere. Acum am venit la I.M.L. ca să-mi scot certificat medico-legal şi să fac plângere penală împotriva acestui individ”. Intră apoi în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce cu un certificat în care medicii i-au recomandat între 7 şi 8 zile de îngrijri medicale.

“La data de 7 mai a.c., un bărbat a depus o plângere la nivelul Secţiei 4 Poliţie prin care a reclamat faptul că, în urmă cu o zi, a fost agresat în parcarea unui supermarket din cartierul Mănăştur. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.