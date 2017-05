Bătut şi tîlhărit în Floreşti, în plină stradă! I-au fost luate cardurile şi banii, suma de 300 de lei

Ioan Bălaş aşteaptă, răbdător, să fie poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj. Are urme pronunţate de lovituri sub ambii ochi şi o nemărginită tristeţe în priviri. Povesteşte, cu glas stins, că a fost tâlhărit, joi seară, în plină stradă, de un individ în timp ce se îndrepta spre o pizzerie din comună, ca să-şi astâmpere foamea după ce băuse o bere-două. Acesta arată că în tot acest timp complicele lui stătea de „şase”, pentru ca atacatorul să-şi ducă, nestingherit, treaba la bun sfârşit.

Bălaş mărturiseşte că în seara respectivă, în jurul orei 23.00, tocmai ieşise din localul de păcănele „Infinity”, unde băuse câteva beri şi se îndrepta liniştit spre o pizzerie aflată în vecini. „Brusc în faţa mea au apărut doi indivizi, dar numai unul a sărit la mine, celălalt stătea de „şase” să-l avertizeze dacă îşi face apariţia cineva. Eu am căzut la pământ dintr-un singur pumn pe care mi l-a dat respectivul, iar acesta – văzându-mă total anihilat – mi-a furat cu dexteritate portofelul în care aveam suma de 300 de lei, buletinul şi nişte carduri, inclusiv cel de sănătate. Imediat după ce m-am dezmeticit am sunat la poliţie, iar oamenii legii au venit la faţa locului, au căutat ce au căutat, au făcut poze şi mi-au recuperat o pungă ce-mi căzuse. Apoi au plecat, dar nu înainte de a mă îndruma spre I.M.L. Cluj. Aşa că, iată-mă aici – cu o oarecare întârziere fiindcă am avut mult de lucru la firmă şi doar azi (marţi 23 mai – n.n) am reuşit să scap şi să vin aici”.

Din păcate, medicii de la I.M.L. au refuzat, momentan, să-l consulte pe Bălaş deoarece fiind vorba de o tâlhărie, acesta ar fi trebuit să se prezinte împreună cu un poliţist, pe baza unei ordonanţe emise de la secţia din Floreşti. Aşa că omul a părăsit dezamăgit sediul instituţiei, îndreptându-se spre Floreşti pentru a le comunica şi poliţiştilor din comună ce au „decis” medicii legişti clujeni şi a-i întreba pe aceştia ce mai are de făcut în continuare…

“La nivelul Secţiei 6 Poliţie Rurală Floreşti a fost înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie, în urma unei sesizări făcute de către un bărbat, de 39 de ani, din Floreşti. Acesta a reclamat faptul că, la data de 18 mai a.c., în jurul orei 23:00, un bărbat l-a agresat şi i-a sustras banii şi cardurile pe care le avea asupra sa”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.