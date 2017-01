BCR Banca pentru locuinţe, o ţeapă pentru clienţi. Oameni puşi în situaţii disperate

BCR Banca pentru locuinţe (BpL) s-a angajat să le plătească clienţilor săi pentru contractele de economisire-creditare după minim cinci ani de contract, soldul economisit, respectiv dobânzile şi prima de la stat de 25% din valoarea anuală depusă.

Surpriza vine când clienţii încearcă să-şi acceseze banii şi practic, nu au ce. Pe lângă faptul că oamenii nu pot beneficia de prima de la stat promisă, deoarece banca e în proces cu Curtea de Conturi, aceştia nu-şi pot retrage banii depuşi.

Familia Bucur este una dintre sutele de familii ţepuite de BpL, care deşi şi-a respectat contractul încheiat, nu poate beneficia de această primă de la stat. Mai mult, familia se află într-o situaţie disperată de a-şi cerşi banii depuşi la bancă. Cu sentimente de revoltă, umilinţă, neputinţă amestecată cu ură, ne povesteşte situaţia absolut ireală cu care s-a confruntat când s-au prezentat pentru a-şi ridica banii pentru a-şi cumpăra un imobil.

Deoarece BCR Banca pentru locuinţe se află în proces cu Curtea de Conturi, clienţii nu pot beneficia de primele stipulate în contract, ajungând chiar în situaţia stupidă încât dacă şi-ar scoate banii economisiţi de ani de zile în bancă, ar fi mai puţini decât au depus.

Totul e frumos până te duci să îţi ridici banii. Şi atunci vin surprizele: nu mai există nicio primă de la stat, banii economisiţi de ani de zile în bancă sunt mai puţini decât cei depuşi şi ”cireaşa de pe tort”, nu-ţi poţi accesa banii din contul bancar.

Se spune însă, că BpL îşi va onora contractele, urmând să recupereze prima de la stat după soluţionarea disputei cu Curtea de Conturi.

Mărturiile Larisei despre o posibilă ţeapă

”Familia mea a încheiat un contract cu BCR Banca pentru locuinţe (BpL) acum cinci ani. Prima dată şi-au deschis cont părinţii mei, iar după aproximativ o jumătate de an, a sunat cineva de la bancă să-mi deschidă cont şi mie şi surorii mele, pe motiv că vom primi şi noi prima de la stat. Toate bune şi frumoase, atunci ni s-a spus că indiferent de momentul în care scoţi banii, primeşti prima de la stat. Cu alte cuvinte chiar dacă reziliem contractul în avans, tot primit prima promisă. Acum însă ne-au anunţat că există o clauză contractuală prin care prima se primeşte doar după cinci ani de contract, deci nu se primeşte prima la rezilierea contractului în avans. Totuşi, iniţial noi nu am fost anunţaţi de existenta acestei clauze.

Întrucât, am aflat recent de la cunoştinţe de posibilitatea de a nu mai beneficia de prima de la stat, datorită existenţei unui proces dintre BCR şi Curtea de Conturi datând din 2014, am hotărât să reziliem contractul de economisire-creditare cu banca. Problemele au apărut în momentul în care am aflat că eu şi sora mea fiind minore la data când am semnat contractul, nu mai primim nimic de la stat. În plus, am şi găsit un imobil pe care vrem să-l cumpărăm, aşadar nu mai avem niciun motiv să ţinem banii în bancă.

În luna iunie a acestui an, când am fost acasă la Mureş, mama a întrebat la bancă cu cât timp înainte putem să reziliem contractul pentru a ne primi banii depuşi şi prima. La început ne-au spus că indiferent când, că imediat ce au trecut cei cinci ani de zile, poţi să faci cererea de reziliere şi într-o zi sau două îţi intră banii, iar în cazul în care vrei să reziliezi contractul înainte de cinci ani, aceeaşi procedură, imediat intră banii doar că, aşa cum am menţionat adineaori, se activează clauza prin care nu mai primeşti prima de la stat.

Eu am fost prima care mi-am reziliat contractul. Atunci am aflat că dacă vreau să mi se dea banii imediat, fără să aştept încheierea perioadei de derulare a contractului şi anume cinci ani, mi se percepe un comision de 1%.

Sora mea a fost vineri, 9 septembrie, să-şi rezilieze contractul şi, deşi a fost anunţată că ar fi bine să aştepte totuşi încheierea perioadei de cinci ani pentru a beneficia de prima de la stat, a decis să-şi rezilieze contractul mai devreme.

La rezilierea contractului efectuată la Mureş, angajata BCR, Emilia Sabo i-a calculat câţi bani ar trebui să-i intre în cont, scriind suma pe extrasul de cont. Mama, fiind şi ea prezentă, a rugat-o frumos pe doamna de la bancă să ştampileze şi să semneze actul. În acel moment, doamna Emilia Sabo a zis că ea nu semnează crezând că actul va fi ataşat drept dovadă la o plângere ce urmează să fie depus la ANPC (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului), datorită faptului că suma calculată nu ar fi coincis cu suma reală pe care urma să o încaseze sora mea, aşadar a rupt documentul în faţa mamei şi a surorii mele.

În cazul părinţilor mei întrucât pe 6 septembrie s-au încheiat cei cinci ani, aceştia s-au prezentat la una din filialele BCR din Mureş unde li s-a comunicat că în trei, patru zile le intră banii.

Miercuri dimineaţa, 7 septembrie, le-au zis că dacă cererea este făcută astăzi, se pune în calcul şi ziua de miercuri la cele trei, patru zile în care intră banii. După trei zile însă, vineri, 9 septembrie, la data limită, surpriză, banii nu au intrat în cont. Luni, 12 septembrie banii nu au intrat, marţi, 13 septembrie banii nu au intrat. E miercuri deja, 14 septembrie, banii tot nu au intrat.

Am început să intrăm în panică presaţi fiind de data limită de 15 septembrie până la care trebuia să plătim apartamentul pentru care achitasem deja un avans. Părinţii mei lucrează în străinătate, ei trebuie să se întoarcă acolo în câteva zile. Mâine, (n.r. – 15 septembrie) avem programare la notar pentru a plăti apartamentul, iar banii nu sunt nicăieri şi ceri cuiva să te ajute, să-ţi dea măcar un număr de telefon al unei persoane cu care se poate vorbi, care să explice ce s-a întâmplat cu banii şi efectiv toată lumea refuză.

Ce să facem, la cine să apelăm? Am contactat BCR, iar răspunsul tuturor a fost ceva de genul ”eu cu atât v-am putut ajuta”. Cer băncii un număr de telefon de la Bucureşti, dar nimeni nu-mi dă nimic. Am făcut eu cumva rost de un număr de la Serviciul Clienţi, a vorbit mama o oră cu ei la telefon, i-au spus că banii ei nu mai sunt la Bucureşti la BpL. Atunci unde sunt banii? Nu ştie nimeni nimic, nu spune nimeni nimic.

A doua zi mama a sunat din nou la Bucureşti să întrebe cât timp ar mai dura până îşi va primi banii, dar a constatat cu stupoare că cei de la BCR i-au blocat numărul de telefon. Nemaiputând să îi sune de pe propriul telefon, a trebuit să îl folosească pe al surorii mele. I s-a răspuns că cei de la BpL nu au un termen de predare a sumei. Deci se poate aştepta şi 20 de ani după banii pe care părinţii mei i-au depus şi care li se cuvin. Prima de la stat nu a mai intrat din 2014, de când BCR şi Curtea de Conturi sunt în proces.

Părinţii mei au aşteptat o săptămână după bani, în condiţiile în care ar fi trebuit să dureze trei, patru zile. Nimeni nu răspunde pentru asta.

Am decis (n.r. Larisa Bucur) să contactez personal agenţia din Mureş şi le-am zis ”daţi-mi datele de contact ale persoanei cu care am semnat contractul, să vorbesc cu ea, să mă lămurească”. Mi-au răspuns că nu mă pot ajuta. Toată lumea se ascunde parcă după deget.

Întrucât la Târgu Mureş nu am rezolvat nimic, mama mea a decis să ia legătura cu angajata BCR Cluj-Napoca, pe nume Raluca Mutaşcă, doamna cu care de altfel am şi reziliat contractul. I-a explicat situaţia disperată în care ne aflăm, şi anume că banii nu au intrat de aproape o săptămână şi ne tot amână de pe o zi pe alta. Doamna Mutaşcă a negat că au trecut atâtea zile de la rezilierea contractului şi tot îi repeta mamei mele să aibă răbdare. Peste tot unde am întrebat, se aruncă mâţa moartă în grădina altcuiva ”nu e vina mea, nu e vina mea””, a povestit Larisa Bucur.

Doamna Bucur într-o situaţie disperată

Am vorbit şi cu mama Larisei, doamna Bucur, care se află într-o situaţie disperată. Trebuie să-şi plătească apartamentul şi nu poate din cauză că nimeni nu răspunde de banii pe care îi aşteaptă şi de care depinde, în condiţiile în care a plătit avans pentru imobil şi riscă să-l piardă.

”Nu pot să-mi scot banii. Sunt economiile mele de-o viaţă, atât cât am reuşit să strâng cu soţul meu din salariile câştigate în România.

Am depus la BCR 1.000 euro anual timp de cinci ani. Am înţeles că nu ne dă prima de la stat de 25%, deşi în prealabil nu am fost informaţi de acest lucru, dar măcar să-mi dea banii depuşi de mine. Când am întrebat la Mureş de ce nu am fost anunţaţi că au proces cu Curtea de Conturi, angajata BCR mi-a răspuns că noi, clienţii, trebuia să venim la bancă să ne interesăm. Nu e posibil aşa ceva într-o ţară europeană!

Totuşi, cine e responsabil? Ce-i de la BCR îmi spun că nu cu ei am încheiat contractul ci cu BpL. ”Păi cum nu cu voi, doamnă, că scrie clar în contract BCR?”.

Ei se spală pe mâini şi susţin că e nu e responsabilitatea BCR, ci a filialei BpL, că banii mei nu sunt în cont la BCR…

Sunt într-o situaţie disperată. Am ajuns să-mi cerşesc banii, nu mai ştiu la cine să apelez pentru a mi se face dreptate.”, povesteşte doamna Bucur.

Promisiunile BCR în gura presei

Reporterul Gazeta de Cluj s-a prezentat miercuri, 14 septembrie, la BCR, la sediul de pe Calea Floreşti, însoţită de fiica doamnei Bucur, pe nume Larisa, unde a asistat la conversaţia dintre aceasta şi angajata BCR, Raluca Mutaşcă. Doamna Mutaşcă a exclus orice posibilitate ca familia Bucur să nu-şi primească banii până în ziua de 14 septembrie.

Raluca Mutaşcă: Cu doamna Bucur, mama ta, deja am discutat, i-am spus că după ora trei, pentru că atunci îi vor intra banii. Am făcut solicitare către BpL şi va primi cât de curând banii. Mai mult de atât, nu am ce să fac

Larisa Bucur: Este sigur că mama va primi banii?

R.M: I-am spus doamnei, mai mult decât atât nu am ce să fac, m-am dat peste cap ieri ca să solicit urgentarea, asta peste programul meu de lucru. În calitatea mea de angajat, mai mult de atât nu am ce sa fac. Nu stă în puterea mea. Eu înţeleg, i-am spus şi doamnei Bucur, în momentul în care o sa am un răspuns, îl voi comunica.

Reporter Gazeta de Cluj: Cine răspunde de faptul că familia Bucur nu poate intra în posesia banilor? Cine este responsabil?

R.M.: Eu pot să vă zic doar că ceea ce a fost în puterea mea, am făcut, mai mult…

L.B.: Şi dacă nu intră banii astăzi, cu cine aş putea lua legătura?

R.M.: ”Se va rezolva”, acesta este mesajul pe care l-am primit de la Bucureşti. Să aibă puţină răbdare mama ta. Eu o înţeleg, i-am explicat că înţeleg toată situaţia.

L.B: Ideea e că noi am avut răbdare. Tot ni se zice ba că intră azi până la 17:00, ba că mâine dimineaţă la 8:00…

R.M.: Ieri (n.r. 13 septembrie) i-am spus doamnei că încă nu este gata ziua, mai este timp până la ora 17:00 să intre banii.

L.B.: Da, aşa ni s-a zis şi zilele trecute la Mureş, că nu e gata ziua…

R.M.: Ok, i-am zis mamei tale că am solicitat urgentarea peste tot. I-am dat numărul meu de telefon, am încercat să o ajut, consider că am făcut tot ceea ce îmi stă în putinţă. Eu sper ca doamna să aibă răbdare.

L.B.: În cazul în care mâine dimineaţă nu intră banii sau până azi după-masă, ce facem? Cu cine să vin să vorbesc?

R.M.: Nu există aşa ceva, nu există varianta să nu intre banii. Absolut toată lumea care se ocupă de aceste rezilieri de contracte ştie de problema dumneavoastră şi se face tot ce este necesar ca doamna să nu piardă avansul care l-a dat la apartament. Dar haideţi să nu mergem pe supoziţii. Tot aici sunt şi mâine.

Finalul disputei dintre familiei Bucur şi BCR Banca pentru locuinţe

Cu un strop de speranţă că banii vor intra în 14 septembrie, aşa cum doamna Raluca Mutaşcă a asigurat familia Bucur, am ieşit din sediul BCR. Ulterior, la sfârşitul zilei, am fost contactaţi telefonic de către Larisa Bucur care ne-a spus că banii nu au intrat în cont. Prin urmare, mama acesteia, a contactat-o din nou pe Raluca Mutaşcă amintindu-i de promisiunile făcute. Răspunsul angajatei BCR a fost acelaşi, că ea a făcut toate demersurile necesare şi că banii sunt pe drum, dar nu ştie unde, iar pe motiv că reporterul Gazeta de Cluj s-a prezentat la BCR, angajata Raluca Mutaşcă a ameninţat-o pe doamna Bucur că o va da în judecată.

În după-masa de 14 septembrie, doamna Bucur s-a prezentat la BCR Târgu-Mureş şi a stat până la ora 18:00 să vadă dacă primeşte banii. Totodată, doamna a cerut să vorbească cu cineva responsabil de situaţie. ”Puteţi să chemaţi şi poliţia, nu plec de aici până nu primesc măcar explicaţii despre unde sunt banii mei”.

A cerut din nou un număr de contact al unui reprezentant BpL în speranţa că va primii explicaţii. Cei de la BCR au spus că nu au cum să îi dea un număr de telefon şi tot ce pot face, e să facă o sesizare, lucru pe care l-au mai făcut. Doamna Bucur a reuşit să vorbească şi cu directorul BCR din Târgu Mureş, dar nu a primit lămuriri clare şi nici nu i s-a rezolvat problema. În cele din urmă, văzând că doamna stă cu orele la bancă, cei de la BCR au sunat un reprezentant BpL de la care au primit asigurări că mâine, 15 septembrie, la ora 14:30 banii vor fi în contul doamnei Bucur.

Astăzi, 15 septembrie, ora 14:20, Gazeta de Cluj a fost contactată telefonic de doamna Bucur, spunându-ne că banii sunt în cont. Spre surprinderea ei, a primit şi prima de la stat integrală, chiar dacă înainte cu câteva zile i s-a comunicat că nu o primeşte din cauza procesului dintre BCR şi Curtea de Conturi.

Şi totuşi pentru alte sute de clienţi BCR Banca pentru locuinţe calvarul continuă

Printr-o simplă căutare pe internet, am găsit pe www.conso.ro (site care te ajută să înţelegi serviciile financiare de pe piaţă), sute de persoane din toată ţara care susţine că au fost ţepuite de BCR Banca pentru locuinţe prin contracte de economisire-creditare. Vă prezentăm în continuare câteva opinii:

”Astăzi, 2-iunie 2016, am trecut cu totul întâmplător prin agenţia centrală a BCR Craiova, ocazie cu care am solicitat un extras banal de cont. Surpriză de proporţii, în contul BCR-Banca pentru locuinţă, toate primele de la stat pe cei cinci ani ai contractului fuseseră blocate, iar banii pe care puteam să-i ridic nu mai erau cei din februariede (28.000 lei), ci mult mai puţini pentru că toate primele de la stat primite legal pe perioada 2011-2016 fuseseră blocate din cauza procesului BCR cu statul român! După cum s-a exprimat ofiţerul de cont al BCR, am fost un client ţepuit! Mă întreb cine m-a ţepuit, directorul BCR-Craiova şi ofiţerul de cont sau banca austriacă BCR sau toţi împreună? Pentru că eu am semnat contractul cu banca BCR şi nu cu statul român”, scrie Nicu Vasilescu din Craiova, la secţiunea opinii clienţi.

”Sunt total nemulţumită de imposibilitatea de a mai comunica cu BCR-BPL. Nici la telefonul 0214074325 şi nici în sediile BCR nu se pot obţine informaţii privind virarea tranşei a II-a din prima de la stat pe 2014 după rezilierea contractului după cei cinci ani”, spune Rodica Mihaela Popescu, Bucureşti.

”Se pare că nu mai este nimic nou sub soarele relaţiilor cu băncile şi în mod special cu BCR pentru locuinţe. Din ce am citit până acum, pot trage doar concluzia că majoritatea dintre noi se informează doar după ce se „lovesc” personal cu capul de probleme. Experienţa mea, adică a mea şi a soţiei seamănă la indigo cu celelalte”, adaugă Costel Mitruţ, Târgu Jiu.

”Mă alătur şi eu celor ţepuiţi de BPL cu primă de la stat care este o înşelăciune pe faţă. Mare ruşine să le fie. O să îmi caut drepturile în instanţă”, scrie Daniel Cazan, Deva.