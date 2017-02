Beat-turtă un taximetrist, fost poliţist, a bătut un tânăr care a parcat, zice-se, în faţa proprietăţii sale!

Weekend-ul trecut, David Jakab, un clujean în vârstă de aproximativ 25 de ani a avut parte de un incident cu totul ieşit din comun: după ce a parcat pe podeţul din apropierea Fabricii de Pensule, ca să-şi întâlnească tatăl, domiciliat pe strada Răsăritului, tânărul s-a trezit atacat de un vecin agresiv şi extrem de beat. Acesta – un fost poliţist, actualmente taximetrist – s-a răzbunat pe tânăr pentru că nu i-ar fi respectat locul de parcare din faţa proprietăţii sale, cărându-i acestuia o mulţime de pumni în faţă şi încercând apoi să-l arunce în pârâul care trece pe acolo!

David, însoţit de mama lui la I.M.L. Cluj aşteaptă să fie invitat în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Indignată, mama lui povesteşte următoarele:

„Copilul a fost până la tatăl lui, care locuieşte acolo, ca să-i ceară o maşină de găurit. Nu urma să poposească acolo decât două minute. Însă răgazul de timp cât a zăbovit la tatăl lui i-a fost suficient domnului Suciu, un fost poliţist, să apară la el cu o falcă-n cer şi alta-n pământ. Şi, sub ochii tatălui, înainte ca respectivul să poată interveni, l-a bătut pe David încercând apoi să-l arunce în pârâu.” Intervine în discuţie şi David, dorind să completeze mărturia mamei:

„M-a tras din maşină când încercam s-o mut de acolo – fiindcă ştiam că-i un om recalcitrant – şi mi-a rupt, pur şi simplu, bluza, după care a vrut să mă arunce în Nadăş. M-am prins de bară şi nu m-am lăsat, după care s-a retras în curtea lui. Între timp am chemat poliţia şi salvarea, iar oamenii legii l-au legitimat pe acesta cu promptitudine, mai ales fiindcă-l cunoşteau, omul fiind un fost poliţist. Acuma, treaz, nu recunoaşte că m-a lovit, deşi ieri a făcut acest lucru în faţa poliţiştilor. Plus că funcţionau şi camerele de supraveghere de la Fabrica de Pensule, aşa că nu mă îndoiesc de faptul că îmi va fi făcută dreptate. De asemenea, şi poliţiştii care au intervenit mi-au spus că-i fac rapid dosar penal”.

Tânărul intră curând în cabinet, de unde se întoarce cu un certificat în care i-au fost recomandate câteva zile de îngrijiri medicale. Apoi, încheie: „Mai înainte cu câteva minute m-a sunat tata şi mi-a spus că dl. Suciu îl ameninţă cu bătaia şi pe el, în cazul în care voi depune plângere împotriva sa. Dar, dată fiind umilinţa şi chinul la care m-a supus, nu m-am gândit nicio clipă să-l iert pe acest individ periculos”.

“Un tânăr a depus o plângere sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, reclamând faptul că un bărbat l-a agresat pe motiv că a oprit neregulamentar pe strada Răsăritului, din Cluj-Napoca. Poliţiştii au identificat persoanele implicate, în continuare efectuându-se cercetări pentru tragerea la răspundere penală a agresorului”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.

Locul unde a fost bătut Jakab David