Biletul ce răstoarnă sistemul. Mihai Lucan: Dragă Fănică și domnule procuror, (…) să mă ajuți să-i fu**m

In ultimele luni de zile, intetind articolele despre Mihai Lucan, am primit mai multe semne ale fortei sale: amenintari, propuneri de „conciliere” in care mi se sugera cati bani vreau ca sa ma potolesc. Aceleasi presiuni enorme le-a avut si acum deputatul Emanuel Ungureanu. Sper ca, in noua sa calitate, pe care, sincer, o detest, caci preferam mai mult activitatea de ONG-ist, sa recunoasca faptul ca si el a primit amenintari in miez de noapte si diverse „semne”. In ciuda lor, si eu, si Emanuel Ungureanu am continuat, cred eu, cu curaj, lupta impotriva dumnezeilor medicali de tip Mihai Lucan, scrie Liviu Alexa pe Ziar de Cluj.

Am spus si o repet, continuă Alexa: Mihai Lucan nu a fost lasat sa creasca de catre Sistem, precum Sebi Ghita, el s-a autodospit singur subjugand Sistemul incet si constant, operand mame, surori, frati, copii sau soti de judecatori, procurori, ministri, moguli media, jurnalisti de top, sefi de regii de stat, ofiteri de nivel inalt din servicii, neuitand niciodata sa se foloseasca de faptul ca i-a ajutat intr-un moment crucial.

Lucan este mason de peste 20 de ani – vezi AICI, Lucan s-a tras de chiloti cu toti ministrii Sanatatii, cu toti premierii, Lucan a devenit un rechin relational cu statut special in oceanul smecherilor Romaniei.

Intre timp, DIICOT investigheaza activitatea lui Lucan si, in stil traditional, s-a oprit genetic dupa niste perchezitii. Fiindca sigur s-a intervenit pe undeva, pe la esalonul superior. Forta lui Lucan e enorma, si ea poate opera si asupra procurorilor.

Iar astazi o sa va arat dovada. E un biletel semnat de Lucan. Cei care il cunosc stiu ca tupeul sau nemasurat, de Dumnezeu medical, mergea pana intr-acolo incat emitea bule papale prietenilor APROPIATI sau SLUGILOR, carora le trimitea diverse biletele cu diverse „comenzi”. Nivelul tupeului era (si este) atat de mare incat Lucan, cam ca si Basescu, nu avea greata sa mascheze ordinele de casapire ale cuiva, ci le semna ca un secretar de partid, pe fata si transparent.

In acest biletel pe care noi l-am primit de la femeia de serviciu, ratacit dupa perchezitiile DIICOT, avem dovada clara a fortei acestui om. Pe mine m-a scuturat cand l-am citit, fiindca Lucan este intim cu multi procurori, nu numai cu Fanica, ci si cu Danut. Daca SRI Cluj mai exista, atunci le cer ca cetatean ajutorul. Nu sa ma apere pe mine, eu sunt un fir de praf, ci sa apere acest oras de abuzuri demente ca cel din biletel, de alterarea Justitiei. Voi trimite acest articol si in atentia Presedintelui Romaniei, K;aus Iohannis, si in atentia lui Eduard Hellvig, sef SRI.

SURSA: Liviu Alexa,Ziar de Cluj