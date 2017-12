Binomul DNA – SRI s-a făcut din nou de rușine

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus achitări pe linie în dosarul pe care parchetul Laurei Kovesi, beneficiind de „sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații”, i l-a fabricat fostului deputat PSD Constantin Adăscăliței.

Astfel, ICCJ a decis achitarea lui Adascalitei pentru acuzatiile de “efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, in forma continuata” si „folosire cu rea-credinta a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea”, pentru care fusese trimis in judecata. Achitarea a fost dispusa in baza art.16 lit. b teza I din Codul de procedura penala, care prevede ca “fapta nu este prevazuta de legea penala”. De asemenea, in acelasi temei s-a dispus achitarea si a celorlalti cinci inculpati din dosar, printre care si fiul fostului deputat.

Sentinta definitiva in acest dosar va fi pronuntata de un Complet de 5 judecatori al ICCJ.

Iată minuta ICCJ din 12 decembrie 2017:

“In baza art. 386 alin.1 din Codul de procedura penala, schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatilor Adascalitei Constantin, Rotariu Anghel Ciprian si Dumitriu Vlasie, dupa cum urmeaza:

– pentru inculpatul Adascalitei Constantin, din infractiunea prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (9 acte materiale), in infractiunea prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990;

– pentru inculpatul Rotariu Anghel Ciprian din infractiunea prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (7 acte materiale), in infractiunea prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990;

– pentru inculpatul Dumitriu Vlasie din infractiunea prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale), in infractiunea prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990.

In temeiul art. 396 alin. 5 din Codul de procedura penala cu ref. la art.16 lit. b teza I din Codul de procedura penala, dispune achitarea inculpatilor:

– ADASCALITEI CONSTANTIN pentru savarsirea infractiunilor prev. de art.12 alin.1 lit.a din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (16 acte materiale) si de art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990;

– TOADER CONSTANTIN, pentru savarsirea infractiunii prev. de art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990;

– ADASCALITEI CONSTANTIN pentru savarsirea infractiunilor prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.12 alin.1 lit.a din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (9 acte materiale) si de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990;

– DUMITRIU VLASIE, pentru savarsirea infractiunii prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990;

– ROTARIU ANGHEL-CIPRIAN, pentru savarsirea infractiunii prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990;

– PASCARU IRINA, pentru savarsirea infractiunii prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990.

In baza art. 25 alin. 5 din Codul de procedura penala, lasa nesolutionata actiunea civila formulata de partea civila Nadolu Ioana. In baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Onorariile partiale cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu, pana la prezentarea aparatorilor alesi ai inculpatilor, in suma de cate 90 lei, raman in sarcina statului. Cu drept de apel, pentru procuror si parti, in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata in sedinta publica, azi, 12 decembrie 2017”.

Iata comunicatul DNA din 7 iulie 2015, privind trimiterea in judecata a fostului deputat Constantin Adascalitei:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata,

sub control judiciar, a inculpatului ADASCALITEI CONSTANTIN, deputat in Parlamentul Romaniei si administrator in fapt al mai multor societati comerciale, la data faptelor, in sarcina caruia s-au retinut savarsirea infractiunilor de:

– efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, in forma continuata, (16 acte materiale),

– folosire cu rea-credinta a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea,

si in stare de libertate, a inculpatilor:

TOADER CONSTANTIN, director adjunct in cadrul unei societati comerciale, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea,

ADASCALITEI CONSTANTIN, fiul primului inculpat, in sarcina caruia s-au retinut savarsirea infractiunilor de:

– complicitate la infractiunea de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, in forma continuata, (9 acte materiale),

– complicitate la infractiunea de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea, in forma continuata, (9 acte materiale),

ROTARIU ANGHEL, CIPRIAN, DUMITRIU VLASIE si PASCARU IRINA, in sarcina carora s-a retinut savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada august – decembrie 2014, in contextul in care una dintre firmele controlate de inculpatul Adascalitei Constantin facea obiectul unui proces civil, acesta a contactat mai multi reprezentanti ai beneficiarilor unor contracte de prestari servicii, pentru a negocia incheierea acestor acorduri cu o alta firma administrata, in fapt, tot de inculpat.

De asemenea, obiectul negocierii l-a constituit si facturarea si achitarea, in numerar, atat catre inculpatul Adascalitei Constantin, cat si catre ceilalti inculpati sau persoane apropiate acestuia, a datoriilor pe care diversi beneficiari le aveau fata de firma in litigiu.

In perioada iulie – decembrie 2014, inculpatul Adascalitei Constantin, beneficiind de ajutorul celorlalti inculpati, a folosit cu rea-credinta bunurile si creditul aceleiasi firme aflata in litigiu, intr-un scop contrar intereselor acesteia, urmarind, totodata, sa favorizeze alte societati la care acesta avea interese direct sau indirect.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii.

Dosarul a fost trimis spre judecare inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu propunere de a se mentine masura preventiva dispusa in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.

Sursa: luju.ro