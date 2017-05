Biserica Penticostala Elim din Phoenix (SUA), zguduita de violenţe!

Bistriţenii se razboiesc cu fraţii aradeni



Lipsa de omogenitate in comunitaţile romaneşti din diaspora se rasfrange şi asupra comunitaţilor confesionale. O evidenţa in acest sens este conflictul care dureaza de aproximativ 15 ani in sanul Bisericii Penticostale Elim din Phoenix – Arizona (SUA), unde credincioşii romani originari din judeţul Bistriţa-Nasaud nu se mai inţeleg cu cei care provin din judeţul Arad.

Conflictul a ajuns la apogeu pe 9 septembrie, cand forţele de ordine au fost nevoite sa intervina prin intermediul a opt echipaje de poliţie din cauza bataii care s-a iscat chiar in incinta lacaşului de cult.

Viziunile pe care unii credincioşi le au asupra religiei şi modul in care aceştia inţeleg sa se manifeste din acest punct de vedere au dus de foarte multe ori, indiferent de cultul din care aceştia fac parte, la conflicte, uneori mai mici, alte ori de-a dreptul rasunatoare.

Un astfel de caz este cel al unei biserici penticostale din Phoenix – Arizona (SUA), unde credincioşii de origine romana au ajuns la neinţelegeri majore care au dus chiar la manifestari violente. La aceste diferende legate strict de modul in care unii inţeleg altfel cutumele religioase se adauga şi fraudele financiare pe care anumiţi pastori ai respectivei biserici le-au comis de-a lungul anilor.



Opt echipaje de poliţie au oprit violenţele

Pe data de 9 septembrie dimineaţa, in timpul programului divin, conflictul dintre penticostalii bistriţeni şi cei aradeni a ajuns la un nou punct culminant, ajungandu-se la violenţe. Din aceasta cauza a fost solicitata intervenţia poliţiei din Phoenix, care a intervenit cu opt echipaje motorizate pentru aplanarea conflictului şi turbulenţelor violente, potrivit declaraţiei reverendului Ioan S. Pop, observator pentru drepturile religioase.

Situaţia nu s-a calmat nici dupa pranz, aşa ca Politia Phoenix a emis un ordin de suspendare a serviciilor religioase ce erau programate pentru duminica seara.

A doua zi, pe data de 10 septembrie, taberele inca nu ajunsesera la un compromis.

Practic, conflictul dintre credincioşii penticostali bistriţeni şi cei aradeni are la baza dorinţa ambelor tabere de a deţine puterea şi conducerea bisericii. Capul bistriţenilor pare sa fie, potrivit declaraţiei reverendului Ioan S Pop, Aurel Oniga, care a luptat in timpul regimului comunist impotriva demolarii a doua biserici penticostale din municipiul Bistriţa.

„Este o lipsa de omogenitate in comunitaţile romaneşti din diaspora, in sens larg vorbind şi sigur se rasfrange şi in biserici. Adica oamenii vin din diferite regiuni, cu tradiţii, cu obiceiuri, inclusiv cutume religioase. Bistriţenii, sigur, sunt oameni de nadejde, dar oameni mai dintr-o bucata, mai duri. Aradenii, fiind mai aproape de frontiera, sunt mai occidentali, mai moderni, nu-şi pun batic (n. r. – femeile care aparţin cultului penticostal poarta batic, mai ales in timpul serviciului religios), deci sunt diferenţele astea culturale. Apoi, aradenii sunt mai vechi in America, deci mai bogaţi, mai puternici, bistriţenii mai recenţi şi desigur fiecare tabara din bisericile romaneşti vor sa-şi impuna pastorul şi sa intre in leadershipul (n. r. – conducere) bisericii. Acolo (n. r. – in Biserica Penticostala din Phoenix) s-au acutizat nişte conflicte interne, care au dus anul trecut la alungarea vechiului pastor, episcopul Petru Lascau, de origine tot aradean, dar aradenii au ramas la putere inca un an. Pastorul Petru Lascau a fost la conducere 10 ani. Aradenii au ramas la conducere, fiind acolo majoritatea şi au impus un lidership care a rezistat doar un an. Acum in fruntea bistriţenilor este un jurist, domnul Aurel Oniga, originar din Bistriţa. El a fost implicat in rezistenţa faţa de demolarea, din anii ’80, a celor doua biserici din Bistriţa, de pe strada Mihai Viteazul 15, impreuna cu domnul Alexandru Murza, care intre timp a decedat. El (n.r – Aurel Oniga) a fost diaconul şi consilierul domnului Murza. E un om luptator. Acolo, sigur au degenerat lucrurile cu confruntari, lupte de scaune in biserica. Eu sunt şi observator pentru drepturi religioase şi am primit imaginile pe care vi le-am trimis şi dumneavoastra. De acolo se pot vedea şase maşini de poliţie din cele opt, acestea fiind in faţa, celelalte doua au fost in parcare fiindca nu au putut ocupa tot frontul cladirii”, a explicat pentru Gazeta de Bistriţa, reverendul Ioan S. Pop.

Acesta a mai spus ca este pentru prima data in istoria bisericii cand serviciul religios este suspendat din cauza unor conflicte.

„Incidentul a avut loc duminica trecuta (n. r. – 9 septembrie) la orele 8:40, şi poliţia a ramas pana la sfarşitul programului religios. La intervenţia poliţiei s-a sistat programul divin, care la romani dupa-masa e mai plin, ca oamenii mai lucreaza dimineaţa. Este pentru prima data in istoria bisericii, nu a mai avut loc serviciul religios de seara”, a precizat reverendul Pop.



Pastorul Boros, lovit cu un scaun

In timpul conflictului violent care a avut loc in biserica, pastorul senior Steve Boros a fost lovit cu un scaun. Acesta insa nu a depus nicio plangere impotriva nimanui. In schimb, cu ocazia conflictelor anterioare, au fost mai multe persoane ranite şi, drept urmare, celor vinovaţi li s-au intentat procese penale.

„Pastorul religios a fost lovit cu un scaun, dar nu exista deocamdata vreo plangere, dansul fiind un creştin bun nu s-a constituit parte vatamata ca sa acţioneze in penal şi sa ceara certificat medical. Sunt certificate medicale de la celelalte lupte care au mai fost şi acum zece ani şi acum 11 ani la inlaturarea pastorului clujean Dorin Ovidiu Druhora. Atunci au fost lupte cu procese, cu raniţi. Au recidivat anul trecut, fara raniţi, doar cu rani sufleteşti. Acum a fost atacat cu un scaun pastorul principal – pastorul senior Steve Boroş. Bistriţenii l-au atacat”, a spus Ioan S. Pop.



Pastorii anterior s-au ţinut de fraude

Pastorul Dorin Druhora, orginar din Cluj, a fost la conducerea Bisericii Penticostale Elim din Phoenix incepand din anul 1992 pana in anul 2001, cand a fost inlocuit cu pastorul Petru Lascau, aradean de origine.

In 2001, pastorul Druhora a fost acuzat de caţiva rivali de-ai sai ca in anii ’80 şi-ar fi turnat la Securitate fraţii intru credinţa. Aceleaşi persoane l-au acuzat la acea vreme şi de faptul ca ar fi deturnat anumite sume de bani din fondurile bisericii, potrivit unui articol publicat in 2002 in „Phoenix New Times”. Potrivit respectivului material publicat in zarul american Druhora a ajuns prin 1992 in Statele Unite, insa in anii ’80 devenise pentru patru ani elev Seminarului Teologic Penticostal din Bucureşti, dar cu acordul Securitaţii şi evident cu obligativitatea de a da informaţii despre adepţii acestui cult religios, interzis de altfel in timpul regimului comunist. Potrivit sursei citate, Druhora ar fi avut nume de cod „Şoimul”. Dupa ce a ajuns in SUA şi a devenit pastor, Druhora a incercat sa fie singurul care sa coordoneze biserica şi mai ales fondurile financiare ale acesteia. Drept urmare a fost indepartat de credincioşi de la conducerea bisericii şi inlocuit cu pastorul Petru Lascau. Acesta insa se pare ca s-a lasat şi el ispitit de banii bisericii pe care ii avea in administrare şi a folosit parte din ei in scopuri personale.

„Şi pastorul Druhora şi Lascau au venit pe o filosofie clericala din perioada comunista, cu conducere uninominala piramidala şi desigur li s-a gasit ambilor mari fraude financiare. In America sunt mai mulţi bani, şi amandoi au fost gasiţi cu mari fraude financiare, cu deturnari… De exemplu, pastorului Lascau i s-a descoperit cand s-a facut anul trecut de catre bistriţeni auditarea gestiunii, ca a deturnat aproximativ 600.000 de dolari intr-un cont din Ungaria pe care şi l-a deschis şi cand venea in fiecare an in Europa cu familia, cheltuia de acolo, dar nu informase nici boardul bisericii (n. r. – comitetul de conducere al bisericii), nici adunarea generala. Nu a fost acţionat in penal, pentru ca bistriţenii atingandu-şi ţinta, adica alungandu-l, şi au fost distruse de fostul casier documentele, e greu sa se reconstituie acele documente. Sigur ca ţinta bisericii nu e neaparat sa se judece. Au reuşit sa il alunge pe el şi pe asistentului lui, George Bote, anul trecut. Asistentul este tot aradean şi amandoi au deschis anul trecut Biserica «Agape Romanian Christian Church», inchiriind un hotel”, a precizat pentru Gazeta de Bistriţa, reverendul Ioan S. Pop.



Liana Mureşan

redactie@gazetadebistrita.ro