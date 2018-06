Black Eyed Peas–Concertul anului în Europa are loc în România, la UNTOLD!

În mai puțin de două luni, Black Eyed Peas vor susține un show extraordinar la UNTOLD. După succesul răsunator al turneelor The E.N.D, The Beginning, când au făcut sold-out stadioane în întreaga lume, trupa americană a luat o pauză pe termen nedeterminat, ulterior participând doar la unele dintre cele mai speciale evenimente din lume, precum Finala Champions League, Billboard Music Awards sau concertul caritabil al Arianei Grande din Manchester. UNTOLD ajunge astfel printre elite, fiind singurul festival din Europa care a reușit să-i convingă pe americani în acest an, pentru a le oferi un show de excepție fanilor săi. Pe scena principală UNTOLD vor răsuna unele din cele mai apreciate hituri ale tuturor timpurilor.

UNA DINTRE CELE MAI FAIMOASE ȘI BINE VÂNDUTE TRUPE ALE TUTUROR TIMPURILOR

Trupa Black Eyed Peas a fost premiată de mai multe ori cu discul de platină, deține șase premii Grammy și are peste 75 de milioane de discuri vândute în întreaga lume, ceea ce îi face una dintre cele mai vândute trupe de pe glob. Recent, hitul “I gotta feeling” a primit Discul de Diamant. Primul lor hit a fost single-ul „Where Is The Love?” din 2003, urmat apoi de o serie lungă de hituri internaționale, cum ar fi Pump It, Let’s Get It Started, I Gotta Feeling, Don’t Stop the Party, Meet Me Half Way, Boom Boom Pow, My Humps. Sunt printre puținele trupe care au ocupat simultan locul 1 și 2 în Billboard Hot 100. La concertul lor de pe plaja Ipanema din Rio de Janeiro au participat peste 1 milion de spectatori, iar concertul lor de la Cupa Mondiala din 2010 a fost urmărit de peste 700 milioane de telespectatori.

CONCERTUL ANULUI ÎN ROMÂNIA, CE NU TREBUIE RATAT!

În 2017 show-ul lor de la finala Champions League, în fața a peste 80 de mii spectatori a fost unul din cele mai apreciate concerte din lume, trupa americană fiind în ultimii 10 ani, în topul trupelor cu cele mai impresionante prestații live. Impresionați de renumele publicului UNTOLD, trupa promite să aducă în România un show cu totul special, și mai spectaculos decât cel de la finala Champions League.

Toate hiturile care au facut istorie dar și melodii de pe cel mai nou album „Ring the Alarm” se vor auzi live, în vară, pe scena principală a festivalului UNTOLD. Black Eyed Peas vor urca pe scenă în ultima zi a festivalului, adica duminică.

DOAR 5000 DE BILETE PENTRU ZIUA DE DUMINICĂ DISPONIBILE LA PREȚ SPECIAL!

Fanii festivalului care vor să-și mai achiziționeze bilete pentru ziua de duminică trebuie să știe că mai sunt doar 5000 disponibile la prețul special de 225 de lei plus taxe. Prețul întreg al biletelor pentru ziua de duminică va fi de 350 de lei plus taxe.

Până în acest moment peste 65.000 de fani ai festivalului și-au achiziționat un abonament pentru cele patru zile. Prețul abonamentului este în acest moment de 549 de lei plus taxe, iar biletele de 1 zi incep de la 225 lei plus taxe.

UNTOLD 2018 va avea loc în perioada 2-5 august la Cluj-Napoca, având invitați peste 200 dintre cei mai populari artiști din lume, precum: The Chainsmokers, The Prodigy, Jason Derulo, Armin van Buuren, Diplo, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Paul Kalkbrenner, Solomun și mulți alții. Detalii pe www.untold.com.

