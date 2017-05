Blatul DNA, Curtea de Apel Cluj şi denunţătorul Răzvan Pop

Dacă după ultimul termen de judecată din dosarul Mită la Consiliul Judeţean Cluj, publicaţia noastră a prezentat un material intitulat ”Ziua în care Curtea de Apel Cluj s-a predat DNA-ului” acum, a venit rândul să relatăm cum au decurs lucrurile la termenul de judecată din 24 mai, unde Ursache şi Răzvan Pop trebuiau să fie audiaţi în acelaşi timp.

În dimineaţa zilei de miercuri, 24 mai, inculpaţii din dosarul Mită la Consiliul Judeţean Cluj: Ioan Bene, Horea Uioreanu, Gabriel Davidescu, Ioan Petran şi Vasile Pogăcean s-au prezentat însoţiţi de avocaţi în sala de judecată de la Curtea de Apel Cluj, unde se află pe rol dosarul acestora.

La intrarea în sala de judecată deja era pregătit un aparat de transmitere video, a ceea ce cu toţii aşteptau: audierea de la distanţă , prin imagine blurată a martorului cu identitate protejată Ioan Ursache(nume de cod). Însă, deşi judecătorul de sală, Valentin Chititdean a dispus ca respectiva audiere să se facă în timp ce Răzvan Pop s-ar afla în sala de judecată, de această dată magistratul s-a răzgândit.

Desigur, Răzvan Pop, cel care a formulat denunţurile în dosar, nu s-a prezentat. Reamintim pe această cale că la termenul anterior acesta a trimis o adresă prin care susţinea că este plecat din ţară şi că va reveni la următorul termen impus de instanţă.

Incoerenta audiere a lui Ursache

În pofida faptului că avocaţii au cerut expres ca judecătorul să se ţină de pronunţarea anterioară şi ca Ursache să fie audiat doar în momentul în care Răzvan Pop este prezent în sala de judecată, pentru a demonta mitul că cele două identităţi sunt una şi aceeaşi persoană, cererile apărătorilor au fost respinse.

„Nu există nici un impediment pentru ca Ursache să fie audiat acum. Răzvan Pop a lipsit şi la termenul anterior. Nu avem certitudinea că vine la termenul următor”, a concluzionat judecătorul Chitidean.

Astfel a început audierea martorului cu identitatea protejată. Pentru a reaminti rolul acestuia menţionăm că în scris, Ursache figurează ca un simplu cetăţean ce se afla la pescuit în zona barajului Floreşti, care întâmplător a găsit laptop-ul lui Răzvan Pop şi întâmplător nu l-a deschis, folosit sau vândut ci l-a dus nu la o secţie de poliţie, ci la sediul DNA Cluj. Aceste aspecte sunt extrem de relevante, pentru detaliile ce ies la suprafaţă din urma audierii acestuia.

Conform procedurii atât judecătorul cât şi inculpaţii prin avocaţi au avut dreptul să pună întrebări. În prima fază, persoana a cărei imagine blurată apărea pe ecran a precizat că nu îşi mai aduce aminte elementele de identificare ale sale în registrele DNA.

Ursache: Era o sâmbătă sau duminică. Am ieşit la pescuit în Floreşti, căutând un loc pentru ca să îmi amplasez sculele am găsit o geantă argintie ce avea un calculator ce părea nou.

Întrebare Judecător: Cu câte zile înainte de declaraţia dată la Parchet l-aţi găsit?

Ursache: Nu mai ştiu. M-am decis să îl duc la Parchet pentru că locuiesc în apropiere.

În cele ce urmează vă prezentăm dialogul dintre avocatul Radu Chiriţă- apărătorul ales de fostul preşedinte al CJ Cluj Horea Uioreanu- şi Ioan Ursache.

Radu Chiriţă: Cunoaşteţi că era perioadă de prohibiţie atunci când aţi găsit laptopul?

Ursache: Nu.

R.C: La cine aţi predat laptopul?

Ursache: La jandarmul de serviciu, nu mai reţin dacă s-a făcut Procesul Verbal.

R.C: De ce nu l-aţi dus la Parchetul Militar?

Ursache: Pentru că Parchetul Militar nu se ocupă cu din astea?

Radu Chiriţă: La ce vă referiţi?

Ursache: Parchetul Militar anchetează doar militari.

Radu Chiriţă: Dat fiind că aţi susţinut că nu aţi deschis laptopul, şi nu ştiaţi cui îi aparţine, de ce aveaţi certitudinea că nu e al unui militar?

Ursache: Nu pot să răspund la întrebare. Nu îmi amintesc.

După acestea, i-a venit rândul avocatului Alexandru Rîşniţă să pună întrebări, dat fiind că acesta este apărătorul ales al inculpatului Vasile Pogăcean.

Acesta a încercat să îl determine pe Ursache să vorbească despre ce unelte a folosit la pescuit sau despre ce fel de peşte se prinde în acea apă. La ambele întrebări, Ursache şi-a ”picat testul” moment în care s-a auzit cum i se şoptea în sala în care era filmat, ce tip de mulinetă să dea exemplu.

De asemenea acesta i-a explicat judecătorului că nu dorea să fie identificat pentru a nu fi ameninţat.

Victoria lui Răzvan Pop

Ca-n filmele cu proşti, la aproximativ 10-15 minute după încheierea audierii de la distanţă prin aparatura video a lui Ursache, a intrat în sala de judecată cu o atitudine satisfăcătoare, nimeni altul decât Răzvan Pop.

Desigur că acest aspect i-a lăsat uimiţi pe toţi, mai puţin pe judecător, care a şi dispus începerea audierii acestuia. Cu o atitudine relaxantă, timp de patru ore, Răzvan Pop a repetat denunţul său formulat la DNA.

„Lucrez…bine, lucram pentru Horea Uioreanu de aproape zece ani. L-am urmat de la Camera Deputaţilor, unde a avut două mandate şi ulterior la Consiliul Judeţean ca şi consilierul său personal…”, îşi începe declaraţia Răzvan Pop.

„ Începând cu anul 2012 am început să ţin o evidenţa cu sumele pe care le primeam şi cheltuielile pe care le făceam pentru familia Uioreanu. Aceste evidente le ţineam pe latopul personal. Începând cu percheziţia din 13 martie de la Consiliul Judeţean, inculpatul Uioreanu mi-a cerut să distrug evidenţele şi suportul pentru a nu fi găsite la percheziţia DNA. La percheziţia din 13 martie s-au ridicat doar documentele, laptopul a rămas pe biroul meu unde era de obicei, dar când m-am întors de la audieri de la DNA pe birou era alt laptop al colegei Iulia Sasu. Ştiu sigur că laptopul meu a fost dus într-un apartament din Piaţa Ştefan cel Mare, probabil proprietatea părinţilor sau a fratelui celui care l-a luat şi

dus acolo, respectiv martorul Sauliuc Bogdan. Nu cunosc cine i-a spus acestuia să ia laptopul. Evidenţele cuprindeau adnotări zilnice aproape, în funcţie de ce era de făcut, respectiv în funcţie de cheltuieli, erau

redactate în Excel 2013, niciodată nu le-am printat şi nu ştiu câte pagini ar fi rezultat. Evidenţele nu le-a văzut nimeni în decursul timpului, dar se ştia că se ţin, colegii de birou, consilierii ştiau de acest lucru.”

Întrebare av.inc.Uioreanu: Poate explica Răzvan Pop cum a creat pe Excel 2013 fişiere începând cu 2012? Răspuns : Iniţial am lucrat pe doua calculatoare, însa din 2013 am lucrat pe calculatorul nou, respectiv pe ultimul laptop, iar la program am avut acces încă din 2012. Din cate reţin fişierele au fost transferate de pe un laptop pe altul şi transformate în fişier pe 2013.

În altă ordine de idei, nu s-a putut demonstra concret dacă turnătorul Răzvan Pop şi martorul nu identitatea protejată Ursache sunt una şi aceeaşi persoană. Reamintim că acest lucru nu s-a putut demonstra nici în etapa de fond a judecăţii, deoarece magistratul Nora Boiciuc a refuzat recitarea lui Ursache.

Mai se poate menţiona şi episodul în care DNA Cluj a reuşit să tragă de timp până la audierea lui Ursache, invocând o scuză penibilă de tipul ”Curtea de Apel Cluj nu are aparatură compatibilă pentru a se realiza această audiere”.

Întrebare av.inc.Uioreanu: la ce data a încercat să distrugă laptopul şi cum?

Răspuns : la două zile după percheziţia DNA, în jurul datei de 13 martie. În data de 14 dimineaţă, inculpatul Uioreanu avea o negociere în sală mare de consiliu cu primarul Boc şi echipă dumnealui şi aveam nevoie de sprijin cu materialul pe care îl aveam pregătit pe laptop, motiv pentru care am cerut cu insistenţă să mi se aducă laptopul luat de martorul menţionat anterior. La jumătatea întâlnirii ştiu că am intrat în posesia laptopului. Această se întâmplă vinerea, iar în cursul weekendului am încercat să scap de laptop.

Întrebare av.inc.Uioreanu: cum a încercat să scape de laptop?

Răspuns : aruncându-l în barajul de acumulare din Floreşti. La capătul barajului este un loc de parcare, acolo am parcat şi am încercat să-l arunc în apa.

Întrebare av.inc.Uioreanu: mai exact în ce parte l-a aruncat?

Răspuns: pe malul dinspre deal.

Întrebare av.inc.Uioreanu: a auzit că laptopul să fi avut contact cu apa?

Răspuns : nu am auzit să facă contact cu apa. Am văzut că nu a picat în apa, ci în

nişte boscheţi sau spini.

Întrebare av.inc.Uioreanu: de ce a acceptat să poarte tehnică de supraveghere, în

aceste condiţii?

Răspuns: după câteva zile, echipat cu cizme de cauciuc am mers să caut laptopul. Nu l-am găsit, însă eu aveam copii de pe respectivele evidenţe de genul back up şi cloud. Nu ştiu ce s-a întâmplat, însă aveam numărul d-nei procuror, am sunat-o şi ne-am întâlnit.

Întrebare instanţă: a considerat că a mers prea departe?

Răspuns: da. În data de 15 martie, am fost contactat de d-na procuror, în perioada în care era şi întâlnirea Baroului iar d-na avocat nu a putut să vina.

Întrebare av.inc.Uioreanu: concret, ce i-a cerut d-na procuror cu ocazia acelei întâlniri?

Răspuns: mi-a explicat ce se poate întâmplă dacă nu colaborez, însă nu ştiu ce se

putea întâmplă.

Întrebare av.inc.Uioreanu: i s-a sugerat că nu va fi inculpat nici în dosarul Fany , nici în acesta dacă va colabora?

Răspuns : nu

Întrebare av.inc.Uioreanu: are vreo explicaţie pentru faptul că nu a fost inculpat în nici un dosar?

Se respinge întrebarea.

În altă ordine de idei a mai existat un schimb de replici năucitor, pe care instanţa nu l-a consemnat. În timpul audierii lui Ursache, avocatul Chiriţă i s-a adresat martorului cu identitate protejată întrebându-l dacă ştie că Răzvan Pop a fost surprins în flagrant în dosarul Fany.

Aceeaşi întrebare i-a pus-o Chiriţă şi lui Pop în timpul audierii, moment în care Răzvan Pop i-a replicat”nu înţeleg de ce tot repetaţi ideea cu flagrantul? În Dosarul FANY nu am fost prins în flagrant”.

Spre uimirea tuturor, răspunsul lui Pop a dat de înţeles că ori el era cel care a fost audiat mai devreme în locul lui Ursache, ori ar fi fost în aceeaşi încăpere cu acesta, dat fiin că nu era în sala de judecată şi nu avea cum să audă în altă manieră ce întrebare i-a pus Chiriţă lui Ursache.

Tot Răzvan Pop a avertizat la ieşirea din sala de judecată, fiind întrebat dacă trebuiau să fie mai mulţi inculpaţi în dosarul Mită la Consiliul Judeţean Cluj, spunând că sunt mai multe dosare în lucru.