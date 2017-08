Boc răspunde localnicilor nemulțumiți de zgomotul produs de UNTOLD

Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat că festivalul Untold a dus mai mulți bani în Cluj decât la prima ediție, când orașul a atras 20 de milioane de euro, însă a precizat că nu poate oferi deocamdată o sumă exactă.

”Dincolo de dimensiunea economică, dacă la prima ediție erau vreo 20 de milioane de euro, acum când participarea a fost cu peste… mă gândesc mai mare ca la prima ediție, cu siguranță implicațiile financiare pentru oraș, pozitive, sunt și mai mari. Acest festival este un element important alături de cele care contribuie la calitatea vieții. Suntem în era capitalismului. Banii sunt la cei care decid unde să își amplaseze investițiile. Pentru ei contează să fie într-un loc care are recunoaștere internațională. Acest festival duce imaginea Clujului mai departe”, a spus Boc, relatează Știri de Cluj.

Emil Boc a vorbit și despre nemulțumirile localnicilor, care au făcut petiții pentru interzicerea festivalului și sesizări la Primărie, deranjați de zgomot:

”Am încercat în acești ani să promovez politici care să unească comunitatea. Și în acest caz ascult toate propunerile și ideile care vin de la an la an. M-am uitat la toate sesizările primite la Primărie. În cele 4 zile am primit cam 50 de sesizări pe telefonul Poliției Locale și al Primăriei. La 112 au fost numai două sesizări.

Am apreciat faptul că organizatorii au început să se implice tot mai mult pe latura comunitară. Este investiția pe care vor să o facă la Spitalul de Copii, de peste 100.000 de euro, pentru copiii bolnavi de leucemie. Contează acest lucru.

După ce se va trage linie, e prea cald să facem bilanțul acum, vom vedea ce lucruri pot fi îmbunătățite pentru a diminua impactul de zgomot, dacă acesta există. Primăria va încerca să găsească acele căi pentru a uni această comunitate. Această manifestare este importantă pentru România, pentru că peste tot s-a vorbit despre România. Oamenii duc mai departe imaginea României, fără să mai vorbim de Cluj”, a mai spus Boc.

Primarul a afirmat și că nu este convins că la festivalul Tomorrowland, cel mai mare festival de muzică electronică din lume, muzica se oprește la 1 noaptea: ”Cred că este o gogoriță spusă de cineva care nu știe”, a declarat Emil Boc la un post de radio.