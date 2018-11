Bonţida. Doi soţi care muncesc în Anglia, “controlaţi” la buzunare de către doi consăteni, apoi bătuţi în propria lor curte!

Bun venit, dureros, pentru doi bonţideni avuţi care muncesc în Anglia! Aceştia au fost întâmpinaţi, în apropierea curţii gospădăriei lor, de către doi consăteni şi apoi pipăiţi pe la buzunare pentru a li se fura bunurile ce le aveau asupra lor. Pentru că mai fuseseră “trataţi” în acelaşi fel de trei ori până acum, de către aceiaşi protagonişti, soţii n-au gustat gluma şi au luat-o la fugă, urmăriţi de data aceasta serios, de către cei doi, până în curtea casei. Acolo, atacatorii le-au administrat o bătaie cruntă iar după alertarea poliţiei atacatorii i-au înfruntat şi pe oamenii legii afirmând că au vrut doar să facă o glumă inofensivă cu consătenii lor!

Tiberiu Stoica este un bărbat în vârstă de 40 de ani, originar din comuna Bonţida, care munceşte de câţiva ani la o brutărie din Anglia, iar soţia sa se ocupă, acasă, de educaţia a trei din cei patru copii ai lor, cel mare fiind rămas în România. Aceştia au venit de Luminaţie, în satul natal, intenţionând să rămână într-un concediu prelungit până după sărbătorile de iarnă, după care să se întoarcă în Anglia. Însă, vineri, 2 noiembrie, aceştia au trecut pe lângă o întâmplare care-i putea costa chiar viaţa: aflaţi pe uliţele satului, cei doi au fost întâmpinaţi de Bogdan şi Florin, unchi şi nepot, romi din sat, care mai încercaseră în trei rânduri să-i tâlhărească. Sesizând pericolul, cei doi soţi au mărit pasul, însă nici Bogdan şi Florin n-au cedat, aşa că i-au ajuns şi au început să-i “caute” de portofele şi bijuterii. Explică Tiberiu Stoica, în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj, asistat de soţia sa: “Ne tot spuneau să nu ne dăm şmecheri şi să stăm cuminţi, să ne caute prin buzunare, la care când au văzut că nu-i ascultăm Bogdan a trântit-o la pământ pe soţia mea. Eu am recuperat-o, cu greu, şi am păşit amândoi în curte, cu gând să intrăm cât mai repede în casă. La care ei au intrat după noi, Bogdan în mână cu o bardă, răcnind că ne omoară. Însă, din fericire, când să mă lovească a scăpat-o din mână. Eu i-am ameninţat că-i bag în puşcărie pentru gestul lor, la care m-au luat la bătaie, chiar acolo, până mi-am pierdut cunoştinţa. Restul familiei, aflată înăuntru, anunţase între timp poliţia, aşa că oamenii legii au apărut exact la timp, altminteri cred că la ora aceasta eram mort! Şi, culmea, când poliţiştii i-au luat la rost cei doi au început să se răstească şi la ei”! Cei doi sunt poftiţi curând în cabinetul de consultaţii şi se întorc, fiecare, în mână cu un certificat medico-legal. “Nu-i lăsăm pe făptași şi le facem plângere penală, deoarece sunt inşi periculoşi care fac mult rău oamenilor din sat şi, din câte am auzit, nu există scandal în sat care să nu fie declanşat de ei”, mărturiseşte Tiberiu Stoica, înainte de a părăsi instituţia clujeană.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“La data de 2.11.2018, în jurul orei 19:50, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat, din Bonțida, cu privire la faptul că a fost victima unei agresiuni. În fapt, acesta a reclamat că, pe fondul unor discuții contradictorii, a fost agresat de către un bărbat, de 26 de ani, din Bonțida, care ar fi pătruns fără drept pe proprietatea lui. De asemenea, bărbatul i-ar fi lovit și zgâriat autoturismul. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare și violare de domiciliu, fapte prevăzută de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Pompaş, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.