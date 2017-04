Britanicii vor introduce un program „Rabla”

In Marea Britanie va fi anuntat in curand un fel de program Rabla prin care sa fie incurajati posesorii de diesel-uri vechi si poluante sa renunte la ele pentru a-si lua masini noi. BBC scrie ca prima de casare ar fi de maxim 2.000 de lire sterline si se va aplica dupa o serie de conditii, fiind eligibili soferii cu venituri reduse sau cei care locuiesc in cele mai poluate zone.

In Marea Britanie sunt inmatriculate 11,2 milioane de masini diesel, dintre care 17% sunt mai vechi de 12 ani. Noul program ar trebui sa fie anuntat in cateva zile si propunerea este ca bugetul alocat sa fie de 500 milioane lire, ceea ce ar permite scoaterea de pe sosele a 500.000 de masini diesel poluante

Jumatate din prima de casare ar veni de la stat, iar jumatate, de la companiile auto. In Regatul Unit a mai existat un program Rabla acum sapte ani, cu prima de casare de 1,000 de lire si cu un bilant de 400.000 de masini vechi casate.

Autoritatile vor sa introduca si alte taxe care sa penalizeze detinerea si folosirea masinilor diesel vechi, insa premierul Theresa May spunea ca nu vrea ca acum sa aiba de suferit cei care si-au luat masini diesel tocmai fiindca in urma cu ceva ani guvernul a incurajat aceste achizitii, considerandu-se ca aceste masini sunt ecologice.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, spunea acum cateva luni ca aproape 10.000 de oameni mor in fiecare an in capitala din cauza poluarii atmosferice si anunta investitii de 875 milioane lire sterline pentru a imbunatati calitatea aerului, dublu fata de cat a alocat predecesorul sau, Boris Johnson. Khan vrea sa introduca o „taxa de toxicitate” care sa se aplice celor mai poluante masini, atat diesel, cat si pe benzina, taxa care se va aplica pe langa celebra „congestion charge” potrivit Hotnews.