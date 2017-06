Bugetare de 500.000 de euro pentru o afacere din Turda

Producătorul de prefabricate ASA CONS din Turda, judeţul Cluj, parte a grupului francez Consolis, a bugetat pentru acest an investiţii de aproximativ 500.000 de euro în vederea eficientizării şi optimizării procesului de producţie. Compania produce la Turda aproximativ 60.000 de metri cubi de elemente prefabricate pe an, echivalentul unei suprafeţe utile desfăşurate la sol de 600.000 de metri pătraţi construiţi. Compania a finalizat în primul trimestru din acest an montajul structurii prefabricate a fabricii MDF Yildiz Entegre România de la Oarja, lângă Piteşti, o investiţie de 150 mil. euro care aparţine concernului turc Yildiz Entegre, acesta fiind unul dintre cele mai mari proiecte din istoria ASA CONS, cu 70.000 de metri pătraţi construiţi. „Pentru anul în curs am bugetat investiţii de aproximativ o jumătate de milion de euro. Nu avem în plan investiţii care să ducă la creşterea capacităţii de producţie, ci mai degrabă ne orientăm spre proiecte care duc la efi­cientizarea şi optimizarea procesului de pro­ducţie“, a declarat pentru ZF Transil­va­nia Bogdan Bulgaria, general manager al ASA CONS România şi ASA Epitoipari Hungary.