Buni de plată: Un clujean primește 7.000 euro de la Primărie pentru copacul ce i-a distrus mașina

Un nou proces pierdut de Primăria Cluj-Napoca care este obligată să plătească 7000 de euro proprietarului unui autoturism, după ce un copac s-a prăbuşit peste maşina sa, arată cei de la monitorulcj.ro.

Judecătoria Cluj-Napoca a obligat Primăria la plata a 5000 de euro despăgubiri civile, 664 lei dobânda legală aferentă despăgubirilor civile, 6.500 de lei despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a autoturismului avariat şi a sumai de 3994 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Proprietarul maşinii a chemat în judecată Primăria după ce acesta şi-a găsit autoturismul, un Ford Focus, avariat după ce un copac s-a prăbuşit peste el. Incidentul a avut loc pe strada Valeriu Bologa din Cluj-Napoca în iunie 2015.

"La data de 6 iunie 2015, în jurul orei 16.00, reclamanta a parcat autoturismul proprietatea sa în parcarea special amenajată pentru autoturisme şi aflată pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca pe strada Valeriu Bologa în lungul împrejurimii de pe latura vestică a Colegiului Pedagogic Gheorghe Lazăr, respectiv vis a vis de poarta Liceului Tehnologic Alexandru Borza, iar când s-a întors la autoturism a constatat că un copac din curtea liceului era smuls din rădăcini şi căzut peste trei autoturisme printre care şi al său cauzându-i pagube materiale. Administratorul Colegiului Pedagogic a arătat mai multe adrese prin care a solicitat Primăriei Cluj să se deplaseze la faţa locului pentru a tăia respectivul copac întrucât prezenta pericolul public de prăbuşire. Tot el a precizat în faţa instanţei că angajaţii Primăriei s-au deplasat la faţa locului de mai multe ori, însă au refuzat să taie copacul respectiv pe motiv că erau parcare maşini în parcarea amenajată", se arată în cererea de chemare în judecată. Primăria s-a apărat şi a susţinut că respectivul copac nu era uscat sau în declin fiziologic, doborârea arborilor care nu sunt uscaţi fiind interzisă de lege. Mai mult, municipalitatea a spus că reclamanta a parcat ilegal maşina într-un loc nepermis, sens în care ar fi culpa sa. Judecătorii, care i-au dat dreptate proprietarului maşinii, spun că „municipalitatea clujeană, în calitate de paznic al copacului aflat pe domeniul său, nu a luat toate măsurile legale necesare pentru a evita producerea evenimentului, respectiv nu a verificat şi nu a supravegheat în mod corespunzător starea copacului".