„Bunul Samaritean”, stâlcit în bătaie de neisprăvitul satului, în timp ce căuta ţigări să-i ofere acestuia!

Scene desprinse parcă din filmele de bătăi în localitatea clujeană Plaiuri, arondată comunei Petreştii de Jos. Asta de când „trogloditul” zonei, un anume Bogdan, care a adunat pe numele său mai multe plângeri penale, a pus stăpânire pe satul îmbătrânit şi nevolnic. Iar când în momentul când cineva i s-a împotrivit a păţit asemeni lui Victor Marian, un clujean în vârstă de 37 de ani, mutat la ţară ca să beneficieze de binefacerile naturii sălbatice: i-a fost rupt nasul din pumni.

Victor Marian şi-a cumpărat de câţiva ani o casă de vacanţă şi câteva terenuri în localitatea Plaiuri, comuna Petreştii de Jos, cu gând să construiască un parc pentru copii, cu heleşteie de păstrăvi, populat de asemenea, cu animale, dar a conceput şi mai multe proiecte axate pe agroturism. Omul a studiat temeinic problema în Occident şi a absolvit până şi cursuri de ecologie şi peisagistică, însă toate s-au poticnit datorită unor săteni invidioşi, care sau dovedit până la urmă deosebit de agresivi. Atât de răi, încât până şi părinţii lui Victor Marian, care se mutaseră alături de el au preferat din această cauză să plece şi să-şi petreacă restul bătrâneţilor în altă parte. Dacă anul trecut un vecin l-a agresat, fiind necesare 8-9 zile de îngrijiri medicale, incidentul s-a repetat şi duminică seară, în week-end-ul trecut, însă de data aceasta a venit din partea unui ins fără căpătâi, Bogdan, renumit pentru teroarea pe care o răspândeşte asupra sătenilor, majoritatea bătrâni şi neajutoraţi. Povesteşte Victor Marian, cu obidă: „Am dat o fugă până în localitatea vecină să aduc ceva marfă, pe benzina mea şi doar din plăcerea de a ajuta, la rugămintea patronului magazinului sătesc, şi am văzut cum Bogdan îmi face semne să opresc. Nu am oprit, ca să nu aştepte oamenii aflaţi la magazin, fiindcă era ora închiderii, însă la întoarcere individul era tot acolo, aşa că de data aceasta am oprit. Geamul era coborât complet şi m-am întins după ţigările aflate pe bord, ca să-i ofer câteva, bănuind că asta-i trebuie, ca de obicei. Însă, spre marea mea surprindere, peste mine a venit o droaie de pumni: în nas, în arcadă, în gură. Am ieşit, cu chiu cu vai, plin de sânge, ca să-l întreb de ce a făcut asta, însă el m-a trântit la pământ şi a continuat să mă lovească. Mi-am pierdut cunoştinţa, iar când mi-am revenit, el fugea deja de la faţa locului”. Când şi-a revenit puţin, Victor a urcat în maşină şi s-a deplasat la U.P.U. Cluj-Napoca, de unde, la întoarcere, a anunţat poliţia şi a cerut protecţie pentru el şi iubita lui, ca să nu se repete scena şi la întoarcerea în sat. A aflat, cu stupoare, că însuşi bătăuşul chemase poliţia motivând că a reacţionat astfel pentru că încercase, cu ceva vreme înainte să-l calce cu maşina. Între timp victima este poftită în cabinetul de consultaţii al I.M.L., de unde se întoarce cu un certificat, provizoriu, în care i-au fost recomandate deocamdată 15 zile de îngrijiri, având obligativitatea să se prezinte şi la computerul tomograf pentru că exista suspiciunea că ar avea şi o fisură de coloană.

“La nivelul unităţii de poliţie a fost depusă o plângere de către un bărbat, din localitatea Plaiuri, care a reclamat faptul că luni noaptea a fost agresat de către un alt bărbat, pe fondul unor neînţelegeri. În cauză a fost înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, cadru legal în care se vor stabili circumstanţele exacte în care s-a produs agresiunea”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J Cluj..