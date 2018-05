Cămăraşu. A încasat un şpiţ în ochi, la un chef de majorat, de la un chefliu în vârstă de 20 de ani!

Pentru Iosif Câmpean, un bărbat în vârstă de 47 de ani, din localitatea Năoiu, comuna Cămăraşu, cheful de majorat al nepotului său, desfăşurat în Căminul cultural din sat, n-a fost de bun augur! Acesta, după ce a vrut să-l liniştească pe un tânăr intrat în delir bahic – şi pus să bată pe toată lumea – a încasat de la chefliu un „şpiţ” în ochi. Acum bărbatul spune că va face plângere penală pe numele agresorului său de 20 de ani, care pe deasupra a venit la chef neinvitat.

Iosif Câmpean e un bărbat blând şi cumsecade care mărturiseşte, pe culoarele I.M.L.Cluj, că sâmbătă, 5 mai a avut parte de cel mai întunecat moment al vieţii sale, tocmai la cheful de majorat al nepotului său, desfăşurat în căminul cultural din localitatea Năoiu, comuna Cămăraşu. Povesteşte acesta, având ochiul stâng aproape închis: „Mă aflam la cheful nepotului meu când, la un moment dat, un tânăr peste măsură de beat a început să ia la bătaie pe toată lumea. Am reuşit, cu dificultate să-l imobilizăm pe băiatul de 20 de ani, împreună cu părinţii lui – care se aflau în preajmă – şi, în momentul când aceştia îl luaseră în primire şi-l trăgeau spre ieşire acesta, cu un reflex, mi-a ars cu vârful pantofului o lovitură direct în ochiul stâng. M-a făcut praf şi de aceea nu m-a încălzit deloc faptul că părinţii l-au imobilizat şi l-au dus zbătându-se, la maşina lor! Apoi, la faţa locului a venit o patrulă de poliţie de la Apahida, iar după ce le-am spus ce mi s-a întâmplat, în aceeaşi dimineaţă m-am deplasat la U.P.U.Cluj-Napoca, transportat cu o maşină particulară. Acolo medicii mi-au acordat primul ajutor şi – după două „escale” la „Maxilofaciale” şi Clinica O.R.L. mi-au recomandat să mă prezint la I.M.L., ca să-mi scot certificat şi să fac plângere pe numele băiatului. Însă nu am rămas acolo, deşi au vrut să mă interneze fiindcă cel care m-a adus cu maşina nu ştia să se descurce prin Cluj, aşa că am refuzat, deocamdată, internarea. Mă voi prezenta abia zilele viitoare, pentru un consult complet, după ce fac o săptămână de tratament, cu antibiotice, mai ales că pe lângă problema la ochi am început să am şi mari dificultăţi atunci când respir”. Explică apoi că despre tânărul care l-a „capsat” nu ştie mare lucru, doar că lucrează pe un şantier de construcţii şi a venit la chef neinvitat, în calitate de însoţitor al unei domnişoare. Bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii, dar se întoarce fără certificat deoarece medicii l-au trimis, pentru un diagnostic exact, la o clinică de specialitate.

La închiderea ediţiei, joi 10 mai, Câmpean s-a întors la IML Cluj, fiind consultat de către medici. I s-a eliberat un certificat prin care i-au fost recomandate 30 de zile de îngrijiri pentru fractură de perete orbital stâng “Cu acesta mă voi prezenta azi la poliţie şie voi face plângere penală pe numele celui care m-a lovit”, explică el şi părăseşte grăbit sediul instituţiei medicale.