Campioana României, CFR Cluj s-a pricopsit cu o nouă cerere de insolvență. Băgăcean, habar nu are

Clubul de fotbal CFR Cluj s-a ales cu o nouă cerere de insolvență. După ce anul trecut a reușit să-și achite toate datoriile și să depășească eșecul, clubul a primit o nouă lovitură. Cererea de insolvență a fost depusă de una dintre firmele care a mai băgat clubul în insolvență, respectiv PP Protect, societate patronată de fostul șef al poliției clujene, Pop Teodor Pușcaș. Uluitor este faptul că deși la Tribunalul Cluj există un dosar pe rol, administratorul CFR Cluj, Marian Băgăcean habar nu are despre ce se întâmplă.

Tot “declinul” CFR-ului a început în 2015 când Tribunalul Comercial Cluj a dispus începerea procedurii de insolvență a clubului, care avea datorii care se ridicau la peste 90 de milioane de lei. Una dintre firmele care au cerut insolvența acum trei ani, dar și anul acesta pe data de 3 aprilie este firma de pază PP Protect SRL.

Compania PP Protect este deținută de Teodor Pop Pușcaș, care este fostul șef al Poliției clujene. Potrivit unor surse, în timpul insolvenței trecute, firma de pază a mai oferit servicii la două meciuri ale clubului CFR Cluj, care nu au fost plătite, astfel adunându-se iar datorii.

Partea interesantă în această situație este că CFR Cluj nu poate intra în insolvenţă şi ulterior în reorganizare judiciară, dacă va fi admisă cererea respectivă, ci doar în faliment. Asta pentru că a beneficiat de o procedură de reorganizare judiciară în ultimii cinci ani.

Marian Băgăcean nu știe nimic

Gazeta de Cluj l-a contactat pe administratorul clubului CFR Cluj pentru a lămuri această dezvăluire care ar putea aduce falimentul. Deși la Tribunalul Comercial Cluj există un dosar înregistrat la data de 3 aprilie 2018, Marian Băgăcean habar nu avea despre ce e vorba, declarând că este o născocire de-a firmei de pază, deși oricine poate verifica că acel dosar există. În declarația pe care ne-a dat-o, răspunsul la majoritatea întrebărilor pe care i le-am adresat, a fost “nu știu”.

Știind că urmează Champions League 2018/2019, am dorit să aflăm de la Băgăcean dacă clubul va putea participa având în vedere că există o cerere de insolvență împotriva lui, iar acesta ne-a declarat că tocmai s-a trecut de analiza pentru Champions League.

”Nu știu. Nu este niciun motiv. Nu știu. Nu avem nicio sumă de plată la PP Protect, e achitat tot. Nu știu ce au mai născocit. Nu știu. Acum fiecare poată să ceară. N-are nicio legătură, nu este nicio datorie. Tocmai am trecut de tot ce înseamnă analiză pentru Champions League”, a declarat Marian Băgăcean.

Teodor Pop Pușcas nu s-a obosit să clarifice situația

Deși acest dosar există la Tribunalul Comercial Cluj, nici administratorul clubului CFR Cluj, nici patronul firmei PP Protect SRL nu vor să clarifice această situație. L-am contactat și pe Teodor Pop Pușcas, care pe seama faptului că nu mă cunoaște personal, nu a dorit să-mi răspundă la întrebări. În continuare vă voi prezenta conversația telefonică pe care am avut-o cu șeful PP Protect.

Miruna Grigore: Aș dori să-mi spuneți care este motivul pentru care ați depus o nouă cerere de insolvență pentru CFR Cluj.

Teodor Pop Pușcaș: E depășită treaba.

M.G: Păi cum să fie depășită dacă există o cerere și un dosar în acest sens?

T.P.P: E depășită pentru că a fost acum trei luni. Nu mai e de actualitate.

M.G: Nu contează actualitatea, eu v-am întrebat care a fost motivul.

T.P.P: Eu de unde să știu cine sunteți dumneavoastră?

M.G: V-am spus la începutul conversației că sunt Miruna Grigore, reporter la Gazeta de Cluj.

T.P.P: Da noi ne-am văzut vreodată în față ca să știu că sunteți Miruna Grigore?

M.G: Nu cred că are vreo importanță acest aspect.

T.P.P: Ba are foarte mare importanță. Pentru că nu răspund la întrebările persoanelor pe care nu le cunosc.

În mod ironic, după cum se poate observa, Teodor Pop Pușcaș consideră că cererea de insolvență pentru CFR Cluj, pe care el a cerut-o, nu ar mai fi un subiect de actualitate.

Cum s-a produs declinul clubului CFR Cluj

CFR Cluj a fost condusă, începând din 2002, de omul de afaceri Arpad Paszkany, care a decis să se retragă. Apoi, Marian Băgăcean a cumpărat 62% dintre acţiunile clubului de fotbal CFR contra sumei de 5 milioane de lei, de la vechii deţinători. În momentul în care acesta a cumpărat clubul, CFR Cluj se afla în insolvență. Prin apariţia noului acţionar majoritar, Marian Băgăcean, clubul a achitat toate datoriile către creditorii de la masa credală și a ieșit din insolvență într-un timp extrem de scurt.

În data de 4 februarie 2015, Tribunalul Comercial Cluj, dispunea începerea procedurii de insolvenţă pentru CFR Cluj. Clubul avea în acea perioadă datorii de peste 90 de milioane de lei, dintre care peste 50 de milioane erau datorii la bugetul de stat.

După doi ani, pe data de 30 mai 2017, clubul de fotbal a reușit să scape din insolvență și a redobândit dreptul de a evolua în cupele europene începând din sezonul 2018-2019. S-a scris în presă că Marian Băgăcean a plătit încă 300.000 de euro, după ce a achitat cu 5 milioane de euro datoriile de la masa credală, pentru a încheia pretenţiile ulterioare ce amânau decizia judecătorilor.

Anul trecut după ce a reușit să scoată CFR din insolvență într-un timp record, Marian Băgăcean avea un discurs total diferit față de declarația pe care ne-a dat-o astăzi, fiind extrem de încrezător în viitorul clubului de fotbal. „Mă simt extraordinar, de acum încolo urmează să ne facem noi treaba, deja am pregătit treburile, o parte din echipă e pregătită, așteptam doar acest verdict. Voi fi la fel de implicat ca în ultimele 2 luni. Va fi o altă echipă managerială dar condusă de Mureșan, care rămâne sigur. Vom aduce un director sportiv și tot ce ne trebuie pentru o echipă. Obiectivul e să mergem în play off și de acolo titlul. Am scos șampania de la rece.”, a declarat Marian Băgăcean anul trecut.

Datorii de sute de milioane

În continuare vă vom prezenta situația financiară a clubului din ultimii patru ani, care nu este prea strălucită, fiind acumulate datorii de milioane de lei și profit pe minus. În anul 2017, clubul de fotbal CFR Cluj a înregistrat o cifră de afaceri de 14.764.984 de lei cu datorii de 58.128.700 de lei. La un număr de 55 de angajați, profitul clubului a fost pe minus cu -1.164.871. În anul 2016, cifra de afaceri a fost mult mai mică, doar 8.386.685 de lei, însă cu datorii la fel de exagerate în sumă de 52.210.205 lei. Tot în acest an profitul a fost de -10 213 251. Nici anul 2015 nu a fost tocmai unul bun pentru CFR, având datorii de 49.816.202 de lei și profit de -4 853 911, la un număr de 49 de angajați. Anul 2014 a fost “apogeul”, clubul adunând datorii de 106.136.253 de lei, o sumă dublă față de ceilalți ani, iar profitul a fost de -3. 908.084 de lei.