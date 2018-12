Zirconiul, desi pare material ceramic, este un metal rar descoperit in urma cu mai bine de 200 de ani. Pentru ca este destul de greu de prelucrat, a ajuns sa fie folosit in diverse domenii abia recent.

In unele dintre aceste domenii a adus adevarate revolutii. In stomatologie, spre exemplu, a reusit sa creeze ideea unor dinti care rezista toata viata, imita la perfectie dintii naturali si sunt 100% functionali. Este clar, asadar, ca scopul principal al zirconiului in stomatologie este sa inlocuiasca dintii pierduti. Exista mai multe modalitati in care acest metal poate sa contribuie la sanatatea cavitatii bucale.

Ce se poate face din zirconiu?

Conform celor de la draristide.ro, la inceput zirconiul era folosit doar pentru coroane. O coroana zirconiu, indiferent ca este pusa pe un implant metalic, pe un implant din zirconiu sau pe un dinte natural, are proprietati incredibile, mai ales din punct de vedere estetic.

Pe masura ce timpul a trecut, s-a ajuns la concluzia ca zirconiul poate sa fie folosit si pentru implant dentar . Acesta poate sa inlocuiasca cu succes piesele din titan si se remarca prin numeroase avantaje. Unele firme care creaza implanturi folosesc zirconiul doar pentru bont, insa exista si firme care il folosesc inclusiv pentru surub.

Cand este recomandata folosirea implanturilor din zirconiu?

Fiind un material relativ scump, zirconiul nu este folosit la toate lucrarile de implantologie sau de restaurare a danturii, desi ar putea sa o faca. Este recomandat in cazurile in care se doreste o estetica deosebit de frumoasa si in cazurile in care exista o alergie la titan sau la alte metale folosite in stomatologie. Din fericire, desi este metal, zirconiul nu produce alergii. De asemenea, nu corodeaza si nici nu poate sa fie distrus de anumiti factori fizici.

Piesele din zirconiu pot fi folosite oricand si de oricine, indiferent de varsta sau sex.

De ce nu este folosit mai des in stomatologie, daca este atat de bun?

Partea financiara este cea care nu lasa zirconiul sa fie materialul cel mai utilizat in stomatologie. Din pacate, un implant din acest material, insotit de o coroana zirconiu , poate sa aiba un cost destul de mare.

De asemenea, multi pacienti sunt indepartati de faptul ca pe zirconiu nu s-au facut foarte multe studii, insa lipsa studiilor este cauzata de un singur lucru: faptul ca nu a existat timpul necesar pentru a fi duse la bun sfarsit.

Chiar daca inca nu s-a studiat foarte bine impactul zirconiului asupra organismului pe termen lung, medicii stomatologi recomanda acest material, considerandu-l a fi una dintre cele mai importante inventii din stomatologie. Tocmai de aceea, cei care doresc sa aiba un zambet perfect stralucitor, este bine sa se orienteze spre implanturi si coroane de zirconiu. Acestea vor rezista fara probleme intreaga viata si vor deschide o multime de usi prin desenarea celor mai largi si placute zambete.