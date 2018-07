„Capcana” din Triteni: atras de iubită la ea acasă și apoi distrus în bătaie de fiul și cumnatul acesteia!

Vasile e un bărbat longilin, în vârstă de 36 de ani din comuna clujeană Corpadea iar miercuri acesta s-a prezentat la I.M.L. Cluj după ce – declară el – a încasat o bătaie pe cinste în Tritenii de Jos. Arată că în seara precedentă a fost sunat de Maria, o femeie de 45 de ani, cu care trăiește de cinci ani. Aceasta-l invitase la ea acasă, în Triteni, pentru o partidă fabuloasă de sex. Atras de promisiune, Vasile a luat cursa până la Câmpia Turzii, apoi taxiul până pe un câmp din Triteni – de unde mai avea două sute de metri de parcurs, pe jos, până la “casa deliciilor”. Însă n-a apucat să ajungă la iubită, fiind interceptat și desfințat în bătaie de fiul și cumnatul acesteia, imediat ce-a trecut puntea peste o vale.

Bărbatul are nasul rupt în două locuri, dar își suportă cu stoicism suferința fizică fiindcă, evident, suferința lui principală e stabilizată într-o altă parte, la “corazon”. Mărturisește că trăiește de cinci ani cu Maria, o femeie focoasă din Tritenii de Jos, pe care a cunoscut-o în perioada când ambii munceau în Italia: el în construcții, iar ea pe post de badantă, îngrijitoare de persoane în vârstă. Povestește că iubita lui avea din prima căsătorie doi copii mari și apoi, dintr-o altă relație, un copil în vârstă de doisprezece-treisprezece ani. „După ce m-a sunat să merg repede la ea, în Triteni, am luat cursa până-n Câmpia Turzii și de acolo un taxi până-n fundu` grădinii sale, de unde mai aveam puțin până la locuința ei. Dar n-am trecut bine puntea, peste o vale, că m-am trezit că au apărut, cu lanternele aprinse, fiul și cumatul ei. M-au atacat fără să-mi spună vreun cuvânt și m-au rupt în bătaie, eu neapucând să ripostez în vreun fel. Apoi, așa cum eram – plin de sânge – m-au târât până la ea acasă și au chemat poliția, zicând că eu le-am violat domiciliul, dar nu înainte ca să mă spele, ca să nu remarce poliția cât de tare îs bătut. Vă spun sincer, am fost pur și simplu călcat în picioare, minute în șir”. Sosiți la locul faptei, polițiștii din comună l-au transportat pe Vasile la Spitalul Municipal Câmpia Turzii, unde medicii i-au acordat primul ajutor. Curând, bărbatul este poftit în cabinetul de consultații al I.M.L. de unde se întoarce, cu minimul de zile de îngrijiri medicale care se recomandă în cazul fracturilor. Asta pentru că bărbatul refuzase, cu îndărătnicie, să se prezinte la Clinica O.R.L. pentru un diagnostic exact și o îngrijire competentă și, de asemenea, nu avea la el niciun document medical care să-i confirme fracturile.Explică apoi Vasile, cu o privire fioroasă: „Habar n-am de ce a procedat Maria în felul ăsta! Putea să mă înștiințeze că relația noastră s-a încheiat, nu să-și pună fiul și cumnatul să mă bată în așa hal. Oricum, am depus deja plângere împotriva celor doi pentru lovire – și sper ca legea să-și spună cuvântul. De asemenea, eu am tot sunat-o pe Maria, ca să-mi dea explicații – dar ea nu mi-a răspuns. Cât despre cei doi, sunt dispus să mă împac cu ei, dacă ne înțelegem la o despăgubire, ceva – dar cu Maria în vecii vecilor nu mă mai împac, orice ar face”!

“Un bărbat în vârstă de 36 de ani a reclamat faptul că a fost bătut de fiul și cumnatul concubinei sale. Totpdată, femeia respectivă a sunat la 112 și a reclamat violarea domiciliului. Bărbatul, în urma agresiunii, a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpia Turzii, unde a fost internat pentru tratament și îngrijiri medicale. Acesta a depus plângere pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe iar ea a depus, la rândul său, plângere penală pentru violare de domiciliu”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.