Caracatiţa Deac a ţepelor cu locuri de muncă în străinătate s-a încheiat. ”Protagonista”, reţinută de poliţişti

După numeroasele ţepe de înşelăciune pe piaţa locurilor de muncă în străinătate date de cunoscuta Bodea Deac Ana Adela, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj s-au trezit în sfârşit şi au reţinut-o pe aceasta în urma percheziţiilor făcute la sediile a trei societăţi comerciale administrate de Deac.

Sătmăreanca din comuna Păuleşti, Bodea Deac Ana Adela, a fost acuzată în nenumărate rânduri că a înşelat persoane promiţându-le acestora locuri de muncă în străinătate în schimbul unor sume de bani. Aceasta a deschis în Cluj-Napoca mai multe firme prin intermediul cărora dă ţepe. Gazeta de Cluj a relatat în nenumărate rânduri poveştile oamenilor care spun că au fost înşelaţi de Ana Deac prin intermediul mai multor firme la care femeia este asociat şi administrator.

Mărturiile persoanelor înşelate de către cele două societăţi le cereau clienţilor în jur de 500 de lei, spuneau oamenii, cu diferite pretexte, ba pentru traducerea actelor, ba pentru transport. În realitate, contractele semnate erau de mediere şi nu garantau un loc de muncă, după cum explicau reprezentanţii firmelor. Apoi nu mai primeau niciun semn de la firmă, iar dacă cereau informaţii, erau amânaţi: ba că dosarul e la procesare, ba că nu au găsit jobul potrivit.

Ana Deac, împreună cu partenerii şi-a deschis de-a lungul anilor numeroase puncte de lucru, majoritatea în centrul Clujului, unde atrăgea mereu oameni cu promisiunea unui loc de muncă în străinătate. Ultima firmă deschisă de aceasta este SC Vision Secretary SRL, societate de care Deac s-a folosit pentru a da din nou ţepe.

Înainte de societatea amintită mai sus, Deac s-a folosit şi de SC Intact Secretary SRL şi SC Work Sure SRL cu sediul pe strada Regele Ferdinand nr. 6, firme prin care Ana Deac câştiga un comision de aproximativ 600 de lei de la persoane care credeau că prin intermediul acestor firme îşi vor găsi un loc de muncă.

Ultima ţeapă dată de Deac

Luna trecută, numărul victimelor ţeparei Deac s-a mărit cu încă câteva persoane. Trei bărbaţi din Iaşi au fost amăgiţi că vor avea un loc de muncă în Austria, iar după ce a semnat contractul de mediere şi au plătit câte 700 de lei fiecare, reprezentanţii firmei conduse de Ana Deac nu au mai răspuns la telefon.

”Am găsit anunţul de angajare pe OLX.ro în care era prezentat un loc de muncă în Austria la o fabrică de medicamente (ambalat şi ataşare etichete). În acel anunţ era prezentat faptul că munca se plăteşte cu 1.550 euro net, iar în funcţie de orele efectuate, se putea câştiga şi mai mult. Totodată, fiecare angajat beneficia de cazare, mâncare şi asigurare de sănătate. După ce am sunat la numărul din anunţul de angajare, o doamna mi-a prezentat detalii despre job. Mi-au cerut chiar şi certificatul de naştere al copilului, spunându-mi că angajatorul îmi va plăti alocaţie pentru el. După ce mi-a explicat tot ce ar trebui să cuprindă dosarul, în 15 iunie am plecat la Cluj împreună cu alţi doi bărbaţi pentru a semna contractul. Am plătit 700 de lei din care 550 lei către Londoneye Human Ressources SRL, ce reprezenta suma pentru contractul de prestări servicii de secretariat şi 150 de lei către SC VISION SECRETARY SRL pentru contractul de mediere. Mi s-a spus că prima plecare e în 28 iunie şi urma să fim contactaţi în data de 26 iunie. După două ore după ce am ieşit din sediu, m-a sunat un reprezentat al firmei şi am susţinut un interviu în limba engleză, după care mi s-a propus un job în Olanda, dar am refuzat. Mi s-a spus că nu e nicio problemă şi că rămâne să fiu contactat înainte de plecare. Pentru că nu am primit niciun semn din partea firmei, am încercat să-i contactez eu la numărul de mobil pe care am mai vorbit, însă nu mi s-a răspuns. Am încercat apoi pe fix unde mi s-a spus că nu a ajuns contractul de la angajator din Austria, de aceea nu am primit niciun semn. După câteva zile, am mai încercat să sun atât pe fix, cât şi pe mobil, însă în zadar. Ei îmi cunoşteau numărul de telefon şi nu îmi mai răspundeau, însă când sunam de pe alte numere răspundeau. Când mi-am dat seama că e o ţeapă am cerut banii înapoi, însă deşi am insistat, au refuzat să mi-i dea, negând şi faptul că ar fi o ţeapă.

M-am resemnat într-un fel, însă modul în care ei gestionează situaţia e mult mai supărătoare decât banii pierduţi. Eu mi-am dat demisia de la job, mi-am făcut planuri, nu e normal ce se întâmplă”, spune unul din bărbaţii din Iaşi ţepuiţi.

Pe contractul de mediere scrie că angajatorul este APS Austria Personalservice, însă această firmă nu are pagină web.

Ana Deac, în sfârşit reţinută

Până în acest moment, Deac a fost doar amendată pentru ilegalităţile ce le făcea, însă a venit momentul când poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj au reţinut-o pe sătmăreancă.

”La data de 10 august a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au efectuat 3 descinderi la sediul unor societăţi comerciale din municipiul Cluj-Napoca, care au încheiat contracte de intermediere pentru muncă în străinătate pentru mai multe persoane.

Prin punerea în executarea mandatului de percheziţie, la sediul celor trei societăţi au fost descoperite şi ridicate circa 4.000 de contracte de mediere şi de secretariat şi alte înscrisuri care servesc ca probe în dosar, precum şi calculatoare şi medii de stocare ce conţin date de interes.

Cu ocazia cercetărilor efectuate a rezultat că, prin publicarea de anunţuri cu locuri de muncă disponibile în Germania şi Austria, persoanelor vătămate le era prezentată ca adevărată împrejurarea mincinoasă că, dacă vor achita în contul celor trei firme sume cuprinse între 550 de lei şi 700 de lei, vor pleca la muncă în cel mai scurt timp.

Profitând de dorinţa persoanelor vătămate de a pleca la muncă cât mai curând, precum şi de faptul că majoritatea din acestea nu citeau condiţiile contractelor de mediere şi de secretariat încheiate cu cele trei societăţi, administratorul de fapt al celor trei firme, menţinea în eroare clienţii că vor pleca la muncă, până la expirarea perioadei precizate în contratele de mediere, după care firmele erau radiate pentru a li se pierde urma.

În baza probatoriului administrat, procurorul a dispus efectuarea în continuare a urmării penale faţă de o femeie de 43 ani, din comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul Penal.

Valoarea prejudiciului stabilit până în prezent se ridică la suma de aproximativ 85.000 lei, reprezentând sumele plătite de persoanele care au apelat la serviciile oferite de societăţile comerciale.

În baza unui mandat de aducere, femeia a fost prezentată la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, faţă de aceasta fiind dispusă măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore.

De asemenea, la sediul poliţiei au fost conduse alte 10 persoane, pentru a se stabili gradul de implicare al acestora în activitate infracţională.

Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea unităţii de parchet competente, urmând ca femeia să fie prezentată magistraţilor pentru a dispune măsuri preventive.

Pentru administarea probatoriului poliţiştii clujeni au beneficiat de sprijinul colegilor de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor şi Direcţia de Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.

Adresăm rugămintea persoanelor care au fost victime ale acestui gen de infracţiune şi nu au depus plângere să se prezinte la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj din Cluj-Napoca, strada Traian nr. 27”, transmite IPJ Cluj.

Lista firmelor ţepare

Nu e prima dată când Ana Deac a colaborat şi cu Daniel Goja şi Vasile Andrei Ailenei care s-au ales în 2015 cu un dosar penal, după ce au fost acuzaţi de mai mulţi clienţi de înşelăciune.

Aceştia şi-au început ”afacerile” de ani de zile şi s-au ascuns mereu în spatele unor contracte foarte bine puse la punct şi probabil au înşelat sute sau chiar mii de oameni cu promisiunea unui loc de muncă în străinătate, însă se pare că autorităţile nu au reuşit să oprească această metodă ingenioasă de a stoarce oamenii simpli de bani.

Sunt atât de multe firme înfiinţate şi apoi radiate, încât e greu să le ţii şirul. Vă enumerăm câteva dintre ele: SC Ofiice Work Consulting SRL (fostă SC Office Work Management SRL şi fostă SC Mainstream Identity Management SRL), Job Peofessional Consulting SRL, SC Qmv SRL, SC Excelent Profesional Consulting SRL, SC Intent Office SRL, SC Quality Professional Advice SRL, SC Colosseumul Muncii Externe SRL, SC Job Select SRL, SC Dreamjob Recruiting Company SRL, SC Work Sure SRL, SC Qalifizierte Mitarbeiter Vermittlung SRL, SC Blue Dream Consulting SRL, SC Intact Secretary SRL. Cele mai recente sunt SC Londoneye Human Ressources SRL şi Vision Secretary SRL.