Care a fost prezenţa la urne până la ora 15.00

Peste 18 milioane de cetățeni români sunt așteptați la urne pentru a-și desemna reprezentanții în Parlament. Până la ora 15.00, în judeţul Cluj votaseră 22.32 %.

23,62 % este prezența la vot în țară, până la ora 15. Asta înseamnă 4.313.564 de români.

Județele Teleorman și Olt sunt fruntașe cu o prezență la urne de 28.47 %.

Prezenta la urne in alte judete:

Dolj: 26.33 %

Hunedoara: 26.89 %

Dâmbovița: 25.97 %

Constanța: 25.86 %

Brăila: 24.93 %

Mehedinți: 25.89 %

Prahova: 24.16 %

La polul opus, cea mai mică prezență la urne este în județele Maramures: 18.40 %, Timis: 19.30 % , Sibiu: 20.58 %.

În București au votat 24.70 % , până la ora 15, adică 439.458 de alegători.

Sectorul cu cei mai mulți alegători care au venit la urne este în sectorul 1 – prezență 28,48 %

In sectorul 6 – prezență 26,62 %

In sectorul 2 – prezență 25,72 %

In sectorul 4 – prezență 24,87 %

In sectorul 3 – prezență 22,47 %

In sectorul 5 – prezență 21,76 %

Secţiile de votare s-au deschis duminică dimineaţa, iar peste 600.000 de clujeni sunt așteptați la urne pentru a-și desemna reprezentanţii în Parlament pentru următorii patru ani.