Care sunt cele mai sănătoase semințe pentru organismul tău?

Organismul uman este unul foarte rezistent, capabil sa depaseasca cu usurinta boli sau traumatisme. Cu toate acestea, este important sa avem o dieta care poate preintampina aceste afectiuni, ajutand corpul sa depaseasca momentele critice. De aceea, va trebui sa tinem cont si de alte alimente care nu fac parte dintr-o dieta obisnuita, insa care ajuta functiile organismului. In acest articol, ne vom referi la tipurile de seminte esentiale pentru buna dezvoltare si functionare a corpului uman. Va trebui sa mentionam aici ca acestea sunt deosebit de benefice, atat pentru femei, cat si pentru barbati, indiferent de varsta.

Seminte de floarea-soarelui

Desi sunt foarte des intalnite, putin cunosc faptul ca aceste seminte sunt o sursa excelenta de vitamina B si vitamina E, care este un antioxidant puternic ce mentine aspectul sanatos al pielii, al parului si unghiilor. Cu toate acestea, este indicat sa le consumi ca atare, neprajite, deoarece o buna parte din proprietati se pot pierde prin aceasta metoda de preparare. Pe langa vitamine, semintele sunt foarte bogate in grasimi sanatoase si in proteine.

Se pot consuma ca atare sau pot fi adaugate la salate, fursecuri si prajituri, produse de patiserie etc.

Seminte de in

Nu te lasa pacalit de aspectul acestora! Cu toate ca au o dimensiune redusa, semintele de in sunt incredibil de bogate in fibre solubile, care scad colesterolul, stabilizand nivelul de glucide din sange. In plus, sunt deosebit de bogate in lignan, care este un tip de estrogen intalnit doar in lumea vegetala, ce ajuta la prevenirea mai multor tipuri de cancer. In plus, au un gust foarte placut de nuci, ce se va potrivi de minune si in retetele tale!

Se consuma in iaurturi si salate, macinate cu ajutorul unui blender, sau presarate deasupra pateurilor si placintelor.

Seminte de chia

Acestea sunt deosebit de bogate in fier, calciu, magneziu, acizi grasi omega-3, folati si fibre solubile. Dintre acestea, calciul si magneziul sunt esentiale pentru sanatatea oaselor si a dintilor, iar acizii grasi omega-3 scad nivelul de trigliceride, prevenind bolile de inima. Mai mult, fibrele solubile gasite in semintele de chia sunt foarte benefice pentru organism, scazand nivelul de colesterol si stabilizand nivelul de zahar din sange si organism. In plus, ajuta la mentinerea unui regim alimentar, datorita senzatiei de satietate pe care o confera.

Se consuma in iaurturi, cereale cu lapte, salate sau la blaturi de tort ori de prajituri.

Seminte de cannabis

Semintele de canepa sunt considerate de multi cercetatori ca fiind super-alimente! Acest lucru se datoreaza bogatiei de compusi organici cu efecte benefice asupra organismului. De exemplu, acestea contin foarte multe proteine (mult mai multe decat semintele obisnuite), dar si acizi grasi omega-3 si omega-6, foarte importanti pentru reglarea functiilor organismului. In plus, contin fitosteroli, care ajuta la scaderea nivelului de colesterol din sange. Tratamentul cu seminte de cannabis este binecunoscut inca din antichitate, acestea fiind folosite in multe ramuri ale medicinii acelor vremuri. Gustul asemanator cu cel al nucilor, precum si senzatia de satietate conferita le fac perfecte pentru diete si regimuri.

Se consuma in salate sau shake-uri, in sosuri si iaurturi, pesto-uri sau chiar cereale cu lapte. De asemenea, dau o aroma deosebita checurilor, prajiturilor si fursecurilor.

Seminte de dovleac

Fiind o sursa importanta de vitamina B, magneziu, fier si zinc, aceste super-seminte sunt excelente oricand, avand si multe proteine, dar si triptofan, un aminoacid care ajuta in tratamentul starilor de anxietate.

Se consuma ca atare, decojite, desi vei beneficia mai mult de proprietatile lor in stare cruda. Pot fi adaugate la salate de legume sau de fructe, ori chiar in supe si mancaruri.