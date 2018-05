Casa de Sănătate a știut din 2009 că sistemul informatic este la pământ

EVZ prezintă, în exclusivitate, un document oficial întocmit în decembrie 2009, semnat de toți șefii departamentelor de IT de la casele județene plus o parte din conducerea de atunci a instituției, care arată că se știa încă de la începutul implementării Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate (SIUI) că acesta are defecțiuni grave! Exact aceleași probleme dau bătăi de cap și acum, semn că în atâta amar de vreme nu s-a făcut nimic pentru remedierea lor.

În luna noiembrie 2008 a intrat în faza de operare Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate (SIUI), un sistem de bază la care s-au adăugat ulterior mult alte module secundare (ex: rețetele electronice, cardurile de asigurat). Nașterea sa fusese una extrem de grea, fapt recunoscut oficial pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Proiectul în valoare de aproape 120 milioane euro a fost lansat în anul 1999, dar din cauza unor contestaţii şi a unor dificultăţi financiare, construirea propriu-zisă a început în anul 2002. Totodată, şi operaţionalizarea SIUI a fost decalată, atât din cauza întârzierii cu care a început construirea sistemului, cât şi a modificărilor proiectului iniţial care au devenit necesare pe parcurs, odată cu modificările succesive ale legislaţiei şi cu apariţia de noi atribuţii ale CNAS”, stă scris la secțiunea „Scurt Istoric”.

De realizarea efectivă a programului SIUI s-a ocupat Hewlett-Packard, care a subconstractat lucrarea către SIVECO (dezvoltatorul soft și al sistemului ERP), STS a asigurat comunicațiile speciale pentru sistem, iar SRI asigura securitatea cibernetică a acestuia.

Autorii textului de pe site-ul CNAS, însă, omit cu desăvârșire chinurile la care i-au supus, de-a lungul timpului, pe furnizorii de servicii medicale, care lucrează de 10 ani cu acest sistem defect încă din fașă, cum vom arăta. Ei scriu că „în pofida scepticismului cu care a fost privit la început de o parte a furnizorilor de servicii medicale şi a opiniei publice, SIUI a permis treptat eficientizarea gestionării sistemului de asigurări sociale de sănătate, acest proiect fiind completat cu cel al reţetei medicale electronice SIPE, devenit operaţional la 1 iulie 2012, precum şi cu cel al dosarului electronic al pacientului DES, devenit operaţional în luna aprilie 2014”. Un an mai târziu, ca o extensie a aceluiași sistem, devenea operabil și faimosul card de sănătate.

Știau de acum nouă ani că nu merge sistemul de bază!

Revenind la timpul prezent, de câteva săptămâni sistemul sanitar e în plină criză. Mersul la cabinetul unui medic e ca un soi de ruletă rusească în variantă românească: dacă n-ai noroc să meargă sistemul și să- ți fie validat cardul de asigurat, ai toate șansele să nu primești trimiteri la specialiști sau analize, concedii medicale, rețete sau să beneficieze de tratamente gratuite.

Situația nu e deloc nouă, ați puntea spune. Exact așa s-a întâmplat și anul trecut, înainte de semnarea contractului de mentenanță (cu SIVECO, pe un contract de 7,6 milioane de lei), și acum doi ani (înainte să preia Teamnet reparațiile, în 2016, pe un contract de 5 milioane de euro), asta ca să enumerăm doar crizele recente. EVZ vă arată că s-a știut, de fapt, de la început că platforma informatică de bază are defecțiuni!

Documentul, obținut în exclusivitate, a fost conceput la 1 decembrie 2009 și este înregistrat oficial la Casa de Asigurări de Sănătate la 2 decembrie 2009, adică la un an de la lansarea sistemului informatic unic al CNAS (noiembrie 2008). Este semnat, filă cu filă, de toți șefii Departamentelor de IT de la Casa Naționala și de la Casele Județene, de câțiva directori generali din CNAS și de un reprezentant al Casei de Sănătate OPSNAJ (a Armatei).

„Prin prezenta, vă transmitem alăturat Planul de măsuri necesar pentru o implementare și operare corectă a SIUI la nivelul CJAS (caselor județene de sănătate, n.r.)”, scrie simplu și elocvent pe prima pagină a documentului.

La un an de la darea SIUI în funcțiune, ITiștii caselor de sănătate atrăgeau atenția marilor șefi, la capitolul „Probleme de fond”, că „sistemul nu oferă la acest moment un nivel tehnologic acceptabil (la nivelul modulelor Gestiune Asigurați și Evidență Plătitori) pentru o operare corectă și completă cu resursele de care CJAS dispune(oameni, timp și echipamente)”.