Cătălin Cherecheş câştigă teren la Tribunalul Cluj

Una dintre presupunerile celor de la DNA Cluj cum că edilul din Baia-Mare, Cătălin Cherecheş a dat mită unui director de ziar a fost demontată la ultimul termen de judecată. Chemat pentru a fi audiat de către judecătoarea de fond, Nora Boiciuc, Florin Nicolae Creţ – reprezentantul publicaţiei Glasul Maramureşului a declarat în sala de şedinţă că banii primiţi de la Cherecheş erau în urma unui contract de publicitate încheiat în mod legal cu acesta. Tot la acest termen s-a pus în discuţie eliminarea restricţiilor aplicate lui Cherecheş în a lua legătura cu anumite persoane ce deja au fost audiate ca martori în dosar.

Ajuns pe funcţia de consilier local în Baia-Mare după alegerile din 2016, timp în care Cherecheş era arestat preventiv, Florin Nicolae Creţ este şi directorul ziarului Glasul Maramureşului.

În speţă, la data în care i s-a făcut flagrantul Creţ ar fi mers în biroul lui Cherecheş de unde a ridicat suma de 5.000 lei pe care procurorii o prezentau ca mită. Pe parcursul audierii sale, Florin Creţ a declarat că acea vizită nu a fost singulară şi că în baza contractului de publicitate pe care îl avea primarul băimărenilor, el ridica regulat sumele de bani.

„Sunt consilier local la Primăria Baia Mare. La data despre care se vorbeşte în rechizitoriu eram şi director general la Glasul Maramureşului, mai exact, anul trecut în luna aprilie. Cu inculpatul Cătălin Cherecheş am avut o relaţie comercială. Acesta comanda publicitate pentru imaginea dânsului prin intermediul ziarului. Aceasta a fost făcută contra unei sume de bani raportat la înţelegerile părţilor. În 26 aprilie aveam programată o întâlnire cu inculpatul, în jurul orei nouă. Însă, Cătălin Cherecheş m-a sunat sau mi-a trimis un mesaj pentru a-mi spune să ne întâlnim la orele amiezii pentru că nu putea mai repede. La amiază am fost în biroul său, sens în care mi-a dat suma de 5.000 lei ce reprezenta contravaloarea unei părţi din contractul de publicitate încheiat cu acesta.

După ce am ieşit din biroul său am sunat la casieria SC Global Media Trust SRL(firma pe care funcţionează ziarul Glasul Maramureşului) pentru a se întocmi factura şi bonul fiscal. După acest telefon la scurt timp am predat la secretariatul din primărie cele solicitate de la casieria ziarului. Am făcut acest lucru deoarece în birou la Cherecheş nu se mai putea intra, acesta fiind ocupat deoarece la faţa locului au sosit organele de anchetare ale DNA.

Menţionez faptul că suma de bani primită de la Cherecheş a fost depusă în contul societăţii ziarului Glasul Maramureşului” a declarat Florin Creţ.

Se iau la purecat înregistrările făcute de martorul denunţător

Expertul român Cătălin Grigoraş, profesor la Universitatea Colorado şi directorul Centrului Naţional de Expertize Media din SUA, specializat pe înregistrări audio-video a fost solicitat într-un dosar penal de la Tribunalul Cluj. Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a primit acceptul lui Grigoraş pentru a-l propune ca expert parte în cadrul expertizei deja autorizate asupra înregistrărilor făcute cu telefonul din dosar. Urmează ca instanţa să se pronunţe asupra cererii primarului.

La termenul din 12 iulie, avocaţii lui Cătălin Cherecheş au solicitat judecătorului ca la expertiza dispusă în cauză să participe şi Cătălin Grigoraş, expert autorizat pe înregistrări audio-video în România şi Statele Unite ale Americii.

”La efectuarea expertizei, pentru ca permite Codul de procedură penală si pentru ca e mai bine sa fie mai multe minţi, îl propunem pe Cătălin Grigoraş din Bucureşti”, a spus avocata Doina Gherman.

Art. 173 alin. (4) din CPP: Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul să solicite ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat de acestea.

Procurorul de şedinţă din partea DNA Cluj a precizat: ”Să verificam daca acea persoana are calitatea de expert. De principiu, nu ne opunem”

Amintim că la termenul de judecată trecut,magistratul de fond Nora Boiciuc a fost de acord cu efectuarea unei expertize criminalistice asupra înregistrărilor din telefonul denunţătorului Cristian Şpan, probe esenţiale în dosar.

Expertul deja numit în cauză de instanţă a transmis că are nevoie ca avocaţii primarului să precizeze care înregistrări să fie analizate, căci sunt mai multe. Astfel, urmează că avocaţii să le reasculte şi să răspundă. De asemenea, Şpan trebuie să comunice datele de securitate ale telefonului pentru ca expertul să poată să-l deschidă.

Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 22 septembrie, până când judecătorul se va pronunţa asupra cererii primarului de revocare a interdicţiei de a părăsi ţara, care îl împiedică să participe la evenimente importante, precum Consiliul extraordinar al primarilor din Europa, sau să răspundă invitaţiilor altor primari, precum cel din Paris.

Grigoraş cu o carieră impecabilă

În 2005, Cătălin Grigoraş, fost ofiţer SRI, agita apele în Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (INEC), arătând că fostul director al Institutului, Ioan Muntean, profesează ca expert criminalist fără a avea pregătirea necesară.

Grigoraş s-a format profesional la Institutul de Expertize Audio din New York, din 2000 este recunoscut ca examinator de Colegiul Experţilor Audio din SUA, iar doctoratul şi l-a terminat în 2001. Acesta declara în ziarul Ziua de Cluj în 2005 că a deranjat mulţi conducători din INEC cu ideile şi viziunile sale europene. Zece ani mai târziu, în 2015, Grigoraş pleca din funcţia de director adjunct al INEC, sugerând că a fost forţat să plece din cauză că persoane din conducerea Ministerului Justiţiei , Parchetului General si SRI nu au agreat faptul ca acesta a combătut, in cadrul mai multor expertize efectuate in diverse dosare penale, faptul ca interceptarile folosite ca probe erau autentice si originale.

In prezent, Catalin Grigoraş este profesor la Universitatea Colorado – Denver si director al Centrului National de Expertize Media din SUA.

”Am urmat sfatul doamnei Alina Bica pe care mi l-a dat când era secretar de stat in MJ si păstorea angajările ilegale de experţi audio-video de la INEC, sa plec din tara daca nu îmi convine ce se petrece… Imi spunea: „de ce te legi de experţii mei, lăsa-i in pace si da-ti demisia, pleacă din Romania”. Exact asa a acuzat si comisarul Traian Berbeceanu ca i-ar fi spus Bica: De ce te legi de oamenii mei!”, a declarat Grigoraş într-un interviu acordat lumeajustitiei.ro în 2015.

Acesta a fost solicitat în 2014 sa analizeze si expertizeze inregistrarile grupării teroriste ISIS, care au dus la identificarea teroristului care a taiat gatul unor ostatici americani si britanici.

Expertul i-a spus primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, că va veni în România pentru a participa la expertiza din dosarul de la Tribunalul Cluj.

Restricţii ridicate

Instanţa de fond a eliminat interdicţia de a comunica pe care o avea primarul Cătălin Cherecheş cu Radu Ţolaş şi Florin Creţ. Cei doi, martori în dosarul în care este cercetat primarul municipiului Baia Mare au depus deja mărturie. Decizia magistraţilor de la Tribunalul Cluj va rămâne definitivă în 48 de ore de la pronunţare, dacă nu este atacată cu recurs de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

În susţinerea demersului de anularea interdicţiei de a comunica cu Radu Ţolaş şi Florin Creţ, primarul Cătălin Cherecheş a arătat că cei doi sunt angajaţi ai Primăriei Baia Mare cu care trebuie să relaţioneze şi nu poate face acest lucru. Mai exact, Radu Ţolaş este consilier în cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare, iar Florin Creţ este consilier local şi preşedintele comisiei de buget finanţe din cadrul Consiliului Local Baia Mare.

Florin Creţ a depus mărturie la termenul din această săptămână, în timp ce Radu Ţolaş a făcut acest lucru în urmă cu două luni.