Câte sute de mii de euro jonglează pe zi primarii din județul Cluj

Județul Cluj are una dintre cele mai dezvoltate economii din România și beneficiază în anul 2018 de un buget total pentru investiții în valoare de 1.270.281.000 lei, fiind totuși în scădere față de anul trecut. Și la nivelul municipiilor din județ, primăriile și-au stabilit bugetul pentru 2018, iar Gazeta de Cluj vă prezintă câți bani are pe mână fiecare primar pe zi.

Boc este fruntaș

Pentru anul 2018 Cluj-Napoca are un buget de 257 milioane euro. Practic, Boc ar avea de cheltuit pe lună 21.416.666 euro, adică aproximativ 713.888 euro pe zi. Numai că, bugetul total este împărțit, iar printre prioritățile Primăriei Cluj-Napoca pentru anul 2018 sunt în continuare spitalele din Cluj și SMURD, creșele, școlile, dar și facilitățile ce îi privesc pe studenți. De asemenea, Boc va finaliza licitațiile pentru execuția și începerea lucrărilor la parkingurile din Hașdeu. Primarul vine și cu idei noi, având în plan un studiu de fezabilitate pentru metrou, pentru centura ocolitoare, modernizarea malului Someșului și o metodă modernă de stații de încărcare a mașinilor electrice.

Din suma bugetului pe acest an va fi administrată si pentru proiectele care au fost începute anul trecut, precum Centrul de Management al Deșeurilor pentru care a fost alocată o suma în valoare de 141.845 lei și Parcurile Tetarom.

Emil Boc afirmă că anul acesta a ținut cont de cerințele cetățenilor: ”Am urmărit să cuprindem în buget, în limitele permise de lege și resursele financiare, propunerile pe care le-am primit din partea cetățenilor, societății civile, partidelor politice (precum achiziționarea unei ambulanțe, analizarea proiectului de introducere a unei linii de tramvai sau troleibuz pe str. Dorobanților ș.a.), astfel încât să avem o formulă de buget care să răspundă nevoilor Clujului”.

Chiar dacă bugetul pentru 2018 este unul mare, totuși este în scădere față de anul trecut când bugetul general a fost de aproape 296 milioane de euro. Diminuarea bugetului municipiului față de anul 2017 se datorează pierderii de aproximativ 28 milioane euro din cotele defalcate din impozitul pe venit ca urmare a modificărilor fiscale, dar și în urma plății direct către școli a salariilor din învățământul preuniversitar.

Huedinul, cel mai mare buget după Revoluție

În 14 februarie Consiliul Local Huedin a aprobat bugetul local aferent anului 2018, sumă care se ridică la o valoarea de 33.261.220 euro. Așadar, într-o singură lună, Primăria Huedin ar avea de cheltuit 2.771.768 euro, iar într-o zi suma aproximativă ar fi de 92.392 euro.

Primarul Mircea Moroșan a hotărât să investească în primul rând în siguranța orașului, alocând 40.000 euro pentru semaforizare în zona centrală.

Printre viitoarele investiții se numără și: construirea unui WC public în zona centrală, cofinanțare la dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul spitalului Orășenesc Huedin, construirea unei clădiri administrative la târgul de animale de pe strada Horea.

Primarul are în plan peste 30 de obiective pe care dorește să le atingă, mai ales că anul acesta s-a alocat cea mai mare sumă pentru investiții după Revoluția din 1989.

Neselean are aproape 500.000 euro pe zi

În comparație cu Huedinul, Primăria Gherla are la dispoziție o sumă mult mai frumoasă. Ioan Neselean are pe mână 174.800.000 euro de cheltuit în anul 2018. În urma calculelor reiese că primarul din Gherla ar avea de investit 14.566.600 euro pe lună, adică aproximativ 485.555 euro pe zi.

Un plan de proiect pentru investiții a fost finalizat și pentru Municipiul Gherla. În primul rând, primarul vrea modernizarea târgului de animale, costuri care ajung la 10 miliarde de lei vechi, chiar dacă inițial era vorba de 35 de miliarde vechi.

Panourile de la intrarea din oraș și camerele de supraveghere nu lipsesc de pe lista de investiții a Municipiului, însă cetățenii s-au arătat nemulțumiți deoarece consideră că prioritățile ar trebui sa fie altele.

Primăria Gherla mai plănuiește să acorde 15 miliarde de lei vechi pentru modernizarea propriului sediu, dar nu se zgârcește nici când vine vorba de relaxare în plan fiind și un bazin de înot, topogane și balansoare, după ce anul s-au cumpărat de 30 milioane de lei tot topogane, hinte și balansoare.

La capitolul sănătate, Gherla stă mai prost. Vor fi investiți bani doar pentru modernizarea policlinicii și pentru un nou punct SMURD.

Cristian Matei vrea sa investească inteligent

Municipiul Turda, își propune anul acesta să lucreze eficient și să tripleze investițiile publice. Primarul Cristian Matei propune un buget de 28.473.043 euro pe an.Din care ar veni 2.372.753 euro. pe luna, iar pe zi 79.091 euro.

Bugetul pentru anul 2018 este în creștere și pentru Turda, anul trecut fiind de 25.288.994 euro.

”A fost aprobat astăzi (n.r: marți, 13 februarie) cel mai mare buget din istoria Turzii! În acest moment bugetul municipiului Turda are o valoare de 130.976.000 lei, față de 116.329.375 lei anul trecut, datorită sumelor mari obținute din finanțări externe, proiecte europene şi guvernamentale (PNDL). Asta chiar şi în condițiile în care a fost redus impozitul pe venit de la 16, la 10 procente. Este foarte important de menționat faptul că şi această valoare mare a bugetului va creşte considerabil până la finalul anului, pentru că se vor adăuga proiectele europene a căror contracte de finanțare vor fi semnate în perioada următoare, proiecte câştigate pe care deja le-am anunțat în repetate rânduri. Este anul în care secțiunea dezvoltare din bugetul municipiului atinge o cotă record, ajungând până în acest moment la un procent de 47 la sută, din total, față de 10 la sută anul trecut. Este de la sine înțeles că alături de echipa mea am pus în aplicare o strategie care are scopul de a aduce cât mai mulți bani în Turda, astfel încât să dăm naştere unei dezvoltări durabile, fără precedent!”, a precizat Cristian Matei.

Pentru Turda anul acesta se vor face investiții în sănătate, învățământ și transporturi. Cristian Matei are în plan cofinanțarea la lucrările de reabilitate pavilion boli infecțioase, lucrări de modernizare a Colegiului Tehnic Turda, reabilitare și modernizare a străzilor din Turda.

În ce va investi Lojigan 22.600 euro pe zi

Câmpia Turzii, pentru secțiunea de dezvoltare are un buget de 8.148.472 euro pe an, adică 679.039 euro pe lună, respectiv 22.634 euro pe zi. Administrația Municipiului are prevăzute investiții majore de dezvoltare a străzilor din oraș, precum și etajarea imobilului Grădinița Pinocchio, aici fiind prevăzute investiții în valoare de 1.800.000 lei.



Dejul se vrea cu străzi modernizate

Un alt Municipiu din Cluj, Dej are un buget total de 17.374.347 euro pe an, adică aproximativ 1.447.862 euro pe luna. Astfel că, primarul Costan Morar ar avea de cheltuit pe zi 48.262 euro pe zi.

În Dej peste 70 de străzi vor fi modernizate în următorii trei ani. Investițiile vor fi realizate etapizat, anul acesta fiind alocată suma de 4.500.000 lei. Printre străzile care vor beneficia de lucrări de modernizare se numără: Strada 1907, Andrei Mureșanu, Busuiocului, Canalului, Câmpului, B.P Hașdeu și încă aproximativ 60 de străzi din Municipiu.

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Morar vrea să extindă parcuri, să renoveze școli, precum Liceul Tehnologic, Grădinița Lumea Piticilor, școala din Ocna Dej, săli de sport, precum și spitalul. În plan mai este și înființarea unei societăți de salubrizare a Dejului. Locurile de joacă nu vor fi neglijate în acest an, Morar având în plan și modernizarea acestora.