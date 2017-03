Cazul ofițerului S.R.I. Sorin Crivăț – Ofițer acoperit

Partea a IV-a : Florin Daniel GURAN, un alt ofiţer acoperit care a făcut jocul DNA-ului

În acest episod, dar şi în cele care vor urma, voi continua să prezint rând pe rând ofiţeri acoperiţi ai S.R.I., care au fost martori mincinoşi şi acoperiţi şi în odioasa mea cauză, o eroare judiciară de răsunet, aceiaşi care, prin diverse firme fantomă, au produs fraude fiscale de ordinul milioanelor de euro, cu produse petroliere, ei fiind de fapt „puşculiţa nevăzută a SRI”!

Aceşti indivizi, cum s-a întâmplat cu ofiţerul acoperit Sorin Crivăţ, au făcut jocul mârşav, ilegal şi criminal al Procurorilor DNA, precum Viorel Cerbu şi Maria Trandabăţ, ambii din cazul meu, dar şi Valentin Şelaru din cazul Sorin Crivăţ.

Toţi aceşti nemernici ”acoperiţi”, atunci când asupra lor s-au năpustit deosarele penale şi condamnări cu închisoarea la ani grei de detenţie, rând pe rând s-au deconspirat, declinându-şi identitatea. Acesta este şi motivul pentru care presa i-a consemnat de atâtea ori şi pentru care şi eu scriu despre ei, cu atât mai mult cu cât au făcut parte din mizerabilul dosar care mi s-a fabricat, cu o conivenţă directă dintre DNA şi SRI, la comanda sinistrului cuplu Băsescu Traian şi Macovei Monica, primul fost Preşedinte al României, cea de-a doua, fost ministru al Justiţiei.

Altă unealtă a DNA-ului şi SRI-ului a fost deja celebrul Florin Daniel GURAN , nimeni altul decât coordonatorul Districtului Economic „NORD” al S.R.I., care includea următoarele firme de tip fantomă :

-S.C. G&F Company S.R.L. Braşov

-S.C. Sobranie S.R.L. Timiş

-S.C. Romrac Prod S.R.L.

-S.C. Meguin România S.R.L.

-S.C. Robalim SRL

-S.C. Independence Tour S.R.L. Braşov

-S.C. Mitco S.R.L.

-S.C. Ecopaint Vîlcea

-S.C. Transdacar Sibiu

Predecesorul lui FLORIN GURAN la comanda aceluiaşi „district” a fost MIHAI FLORIN, trecut o vreme în planul doi ca urmare a unui proces „petrolier” similar acelora puse în scenă lui Guran sau lui Sarea, scopul fiind, şi atunci, să se demonstreze că „organele lucrează”. Desigur în cele din urmă MIHAI FLORIN a fost achitat. Totuşi, nu a dispărut cu totul: în aprilie 2007 a reapărut ca denunţător al unui presupus trafic de influenţă comis acum şapte ani de Cico Dumitrescu şi Doru Trifoi, doi exponenţi ai – nu-i aşa !? – odiosului regim Iliescu – Năstase – Stănoiu. Că doar nu era să se ocupe dl. Daniel Morar de fraude energetice nepetroliere pa­tronate de Basescu şi Stolojan!!!

Articolele care urmează ATESTĂ :

– OMNIPOTENŢA lui Florin Daniel GURAN în tot ceea ce priveşte comerţul cu produse petroliere falsificate şi sustrase de la plata impozitelor, în zona geografica de care răspunde.

Guran s-a dovedit mai puternic, mai discret şi mai eficient decât SARCA OVIDIU, omologul sau din Nord, motiv pentru care nu a fost arestat nici o zi şi nu are pe rolul instanţelor nici un dosar in care sa figureze ca inculpat, deşi la el este vorba de un prejudiciu mai mare decât la Sarca, şi anume, 124 de miliarde de lei vechi – (alt mesaj de eficienţă transmis lui Frattini)!

– Până în octombrie 2006 VALENTIN ŞELARU, Procurorul şef al DNA, care e „martor cheie” în procesul lui Scaleţchi (adică al meu) se putea eventual scuza că a fost stânjenit în desfăşurarea anchetei de presupusul „trafic de influenţă” dat fiind că (el însuşi o mărturiseşte!) Scaleţchi i-a cerut să aplice legea şi să-i trimită în judecată pe inculpaţi dacă sunt vinovaţi – auzi perfidie şi tupeu la acest Scaletchi (adică la mine)!!! De la l noiembrie 2006, Scaletchi este însă în stare de arest. Oare cine o fi făcând, începând de atunci, trafic de influenţă în favoarea duetului GURAN – GĂMĂLIE, pe lângă dl ŞELARU ? Şeful lor direct, dl Coldea de la S.R.I., Dl.Morar sau direct dl Basescu ? Nu de altceva, dar în cauza cu GURAN şi GĂMĂLIE urmărirea penală era în aprilie 2007 taman ca în aprilie 2006, ca şi azi de altfel.

– Reamintim că alături de GURAN, în afacerea evaziunii fiscale de la Braşov apare ca inculpat şi numitul GĂMĂLIE CRISTIAN, alt „martor-cheie”, denunţător al lui Scaleţchi (adică în cauza mea), despre care am să scriu în numărul următor.

-Idem pentru SORIN CRIVĂŢ, de asemenea martor con­tra lui Scaleţchi şi PERSONAJ al unui alt proces de combatere a corupţiei LA NIVEL ÎNALT care a fost zice-se denunţat (a fost denunţat cu acordul lui …, pentru a se mai bifa o victorie a D.N.A… Atâta doar că am dat fiind în vileag ce hram poartă, bietul Crivăţ a murit cât se poate de oportun la o lună după ce apărătorii lui Scaleţchi îl întrebaseră în faţa presei dacă este ofiţer acoperit.





AFACERI NECURATE – MAFIA MOTORINEI NEACCIZATE

În acest caz, sesizarea penală primită de Parchetul Judecătoriei Braşov din partea Gărzii Financiare se referă la un lanţ evazionist declanşat de comercializarea unor combustibili neaccizaţi proveniţi de la Rompetrol SA Bucureşti, respectiv de la punctul de lucru Rafinăria Vega Ploieşti, precum şi de la s.c. Rafinăria Steaua Română SA Câmpina, în perioada 13 ianuarie-10 mai 2005.

Valoarea totală a prejudiciului adus statului prin elu­darea taxelor şi accizelor datorate, se ridică la 124 de mi­liarde de lei vechi, principalul actor al evaziunii fiind o firmă fantomă, G&F Company S.R.L. Braşov, condusă de omul de afaceri Florin Daniel GURAN.

LANŢUL INFRACŢIUNII.

Firma braşoveană fan­tomă, G&F Company S.RL. Braşov, care folosea autori­zaţii de utilizator final de combustibili neaccizati, a preluat peste 7.000 de tone de astfel de combustibili – uleiuri minerale de la Rompetrol şi de la Steaua Română Ploieşti, comercializându-se către benzinării braşovene, dar nu numai.

Sediul şi acţionariatul firmei erau fictive, fiind înmatriculat pe numele unui cetăţean oare­care, Alin Leonard Zapodeanu, care a declarat că nu a avut în viaţa lui vreo firmă. Cercetările ulterioare au scos la iveală faptul că Guran ar fi folosit documente false copiate după buletinul acestui Zapodeanu. Organele de control au identificat şase facturi emise de firma-fantomă către o altă firmă din lanţul evazionist, S.C. Preomi Gaz Ploieşti, în care uleiurile minerale apăreau deja ca motorină-euro. „G&F’ obţinuse în prealabil autorizaţie de comercializare de combustibili neaccizati, însă numai pentru 2.000 de tone, în timp ce firma a vândut peste 9.000 de tone de motorina fără taxe, ca uleiuri minerale.

Cea mai mare parte a profitului, de fapt a accizelor şi a altor taxe datorate statului, în cuantum de 45% din preţul combusti­bilului, ajungea în buzunarul braşoveanului FLORIN GURAN, patronul fantomaticei G&F Company S.RL. Braşov, care nu a respectat destinaţia şi cantitatea de uleiuri minerale tranzactio-nată, prevăzute în autorizaţia de comercializare a combustibili­lor neaccizati.

Principalul suspect în afacerea ilegală cu carburanţi, Florin Guran, este cercetat penal si în dosarul fir­mei Sobranie S.RL Timiş, tot pentru evaziuni legate de comer­cializarea de motorină neaccizată.

Suspectul braşovean a mai scăpat de două firme, Romrac Prod S.RL. şi Meguin România S.RL. Braşov, atunci când ur­mau să intre în atentia organelor de cercetare.

Legăturile lui Guran cu înalţi ofiţeri de poliţie din Braşov au dus la întârzieri nepermise în derularea anchetei penale, sustin sursele judiciare. Ofiţerii Gărzii Financiare Braşov, precum şi ai D.N A Braşov, au identi­ficat totuşi punctele de lucru ale firmei fantomă G&F şi au desluşit lanţul evazionist care se întinde de la Braşov până la Rompetrol Bucureşti şi la Steaua Română Ploieşti.

Rafinarea motorinei neaccizate a preju­diciat statul de 124 de miliarde de lei!

DOSARUL „PETROLUL”, judecat la Braşov în 2003-2005 după nenumărate strămutări de la Ploieşti şi Bacău, a relevat implicarea unor rafinării, Astra Ploieşti, Vega, Petromi-dia şi Rafo Oneşti, în alimentarea unui lanţ evazionist cu anumiţi combustibili scutiţi de accize, în final toţi făptuitorii fiind eliberaţi din arest preventiv. Prejudiciul adus bugetului de stat a depăşit 400 de miliarde de lei vechi.

La acea vreme, nume grele din politică, justiţie şi servicii secrete, respectiv Secretarul de Stat de la justiţie Doru TRIFOI, Procurorul general adjunct Ilie PICIORUŞ, Senatorul Antonie IORGOVAN, patronul S.N.T.R. Ioan NICOLAE, şefi ai S.R.I. Prahova, etc., au fost implicaţi în muşa­malizarea sau apărarea inculpaţilor în acest scandal.

RECUNOAŞTERE – VALENTIN ŞELARU, Prim-procuror DNA Braşov :

,Acest caz se află în cercetarea noastră pentru că PREJUDICIUL ESTE DE PESTE 16 MILIOANE DE EURO, iar procurorii anticoruptie au identificat deja un punct de lucru unde se desfăşura activitatea acelei firme. Este clară implicarea firmei G&F S.R.L. Braşov în această afacere.”

DEZVINOVĂŢIRE – FLORIN GURAN, principalul suspect:

„Eu am fost acţionar minoritar la firma G&F, iar ulterior am vândut-o, fără a mai avea legătură cu tranzacţiile de acolo. Am respectat legalitatea în derularea comerţului cu carburanţi şi sunt sigur că şi D.NA. Braşov va constata acest lucru. Nu am prieteni sus-puşi”

D.N.A. BRAŞOV CONFIRMĂ

Întrebat despre mersul anchetei penale în dosarul G&F Company Braşov – Rompetrol – Steaua Română, prim-procurorul D.NA Braşov, Valentin Şelaru, ne-a declarat: ,Acest caz se află în cercetarea noastră pentru că PREJUDICIUL ESTE DE PESTE 16MILIOANE DE EURO, iar procurorii anticonipţie au identificat deja un punct de lucru unde se desfăşura activitatea acetei firme, confirmându-se în mare măsură bănuielile noastre. Este clară implicarea fiimei pe care o menţionaţi (G&F S.R.L. Braşov n.r.) în această afacere cu aceşti carburanţi neaccizaţi, însă nu avem indicii deocamdată despre o participare la această evaziune fiscală de proporţii a Rompetrolului sau a altor rafinării, dar cercetăm în continuare şi aceste piste.

Dosarul fiind în cercetare, nu vă putem dezvălui alte aspecte.

“Intârzierile în concretizarea unei soluţii în acest dosar se datorează faptului că alţii (instituţii de control n.r.) NU ŞI-AU FĂCUT TREABA”, remarca Prim-procurorul D.NA Braşov, confirmând astfel implicarea unor relaţii sus-puse ale lui FLORIN GURAN în muşamalizarea afacerii ilegale cu gust de petrol.

MTTĂ LA OAMENII GUVERNULUI

Sorin Crivăţ, fostul şef al structurii de securitate de la Oficiul Partitipatiilor Statului şi Privatizării în Industrie din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, recunoaşte că a primit bani, dar spune că a fost doar „reglarea unui împrumut”

Sorin Crivăţ, fostul şef al structurii de securitate de la Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, a încercat să tergiver­seze o anchetă penală a D.NA, printr-un memoriu adresat pre­şedintelui României. Informaţia a ieşit la iveală în ultima şedinţă publică a Tribunalului Braşov de judecare a dosarului Crivăţ, în care fostul funcţionar guvernamental este judecat pentru trafic de influenţă.

Lanţul aranjamentelor

Fostul înalt funcţionar public a fost arestat la Braşov, la finele anului trecut. El este acuzat de anchetatori că, în perioada aprilie 2005-septembrie 2006, a primit de la omul de afaceri braşovean FLORIN DANIEL GURAN suma de 108.000 RON, în schimbul ajutorului pe care i 1-a promis pentru a obţine o autorizaţie de utilizator final. CRIVĂŢ a reuşit chiar şi să stopeze toate controalele,, care ar fi urmat să aibă loc la societăţile omului de afaceri braşovean. Numai că fostul secretar de stat a fost denunţat chiar de cel pe care 1-a ajutat. Guran a făcut asta după ce, la rîndul său, a fost învinuit de DNA Braşov de comiterea unor infracţiuni care au adus statului prejudecii de peste 16 milioane de euro.

A luat banii, dar nu „mită”

Fostul secretar de stat SORIN CRIVĂŢ se consideră acum victima unor jocuri la nivel înalt. La scurt timp după ce procurorii D.NA Braşov au declanşat urmărirea penală împotriva sa, Crivăţ a întocmit un memoriu pe care i 1-a trimis preşedintelui României. „Am sesizat Presedenţia cu privire la presiunile ce se fac asupra mea. Vreau doar să ştiu dacă do­sarul meu e politic sau nu. Nu consider că am încercat în-greunarea urmăririi penale, sau tergiversarea anchetei, preşedintele nu poate interveni. Dosarul a fost făcut la suges­tia M Bodu, iar eu am fost audiat ca martor”, susţine Crivăţ. Iniţial el a refuzat să dea declaraţii, dar cînd a aflat că va fi trimis în judecată a recunoscut că a ridicat, de la cîteva oficii poştale din Bucureşti şi Rîmnicu-Vîlcea, cei 108.000 RON trimişi de omul de afaceri Guran. Crivăţ susţine însă că banii reprezintă returnarea unui împrumut, bani cu care el îl aju­tase pe asociatul lui Guran să iniţieze afacerea. Iar banii erau trimişi chiar de Guran, susţine fostul secretar de stat, întru­cât acesta se ocupa cu valorificarea finală a combustibililor, astfel că el avea controlul banilor.

Conform PORTALULUI INSTANŢELOR, la 30 aprilie 2007 pe rolul Tribunalului BRAŞOV exista UN SINGUR DOSAR PENAL în care figurau GURAN FLORIN DANIEL şi GĂMĂLIE CRISTIAN …dar nu în calitate de inculpaţi, ci de martori –dosarul 1806/62/2007 în care inculpaţi sunt defunctul SORIN CRIVĂŢ, personajul despre care scriu eu azi, care, din păcate, a fost eliminat în condiţii mai mult decât suspecte şi redus la tăcere veşnică, şi presupusul lui om de legătură de la Administraţia Prezidenţială – PREDA DUMITRU.

Voi continua!!!

Prof.univ.dr. Florentin SCALEŢCHI

P.S.

Tot ce apare în acest articol a fost semnalat şi publicat de nenumărate ori de

presa liberă din România şi comentate în studiourile de televiziune imediat

după arestarea mea abuzivă şi după moartea prematură a lui Sorin Crivăţ.

Nu sunt noutăţi!!!