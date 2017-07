CCR judecă azi sesizarea depusă de condamnații din Dosarul Referendum

Astăzi se judecă sesizarea de neconstituţionalitate a articolului 392 din Codul Penal privind coruperea alegătorilor din dosarul Fraudă la Referendum care se judecă și la Cluj Napoca.

Sesizarea a fost depusă de către mai multe persoane inculpate în dosarul fraudelor la referendum instrumentat la Cluj: Măgureanu Bogdan Cristian, Hanzi Nicuşor Ştefan, Lăcătuş Florin, Muza Gabriel, Niculae Nicholas Vitto, Samson Dumitru.

Articolul 392 este intitulat ”fapte săvârşite în legătură cu un referendum” şi prevede: ”Dispoziţiile art. 385-391 se aplică în mod corespunzător şi în cazul faptelor săvârşite cu prilejul unui referendum.”

Articolul 386, invocat şi el în sesizare, vizează sancţionarea coruperii alegătorilor şi conţine două alineate care stipulează că ”(1)Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.”

In august 2012, procurorii anticoruptie din Cluj au inceput urmarirea penala fata de deputatul Teodor Atanasiu, presedinte al organizatiei judetene PNL Alba si fost ministru al Apararii, precum si fata de Dumitru Samson, fiul vitreg al ministrului Apararii de atunci, Corneliu Dobritoiu, cei doi fiind acuzati de trafic de influenta, infractiunea de promisiune, oferire sau dare de bani, bunuri sau alte foloase in scopul de a determina alegatorul sa voteze in cadrul referendumului din 29 iulie si de asociere pentru savarsirea de infractiuni.

In decembrie 2012, procurorii sectiei de urmarie penala din cadrul Parchetului General au dispus trimiterea in judecata a lui Dumitru Samson, acuzat de dare de mita in dosarul „fraude la referndum”. Au mai fost trimisi in judecata in acelasi dosar alti 16 inculpati.

Senatorul liberal Teodor Atanasiu, liderul PNL Alba, invinuit intr-un dosar privind referendumul din 2012 pentru demiterea presedintelui Traian Basescu, a fost scos de sub urmarire penala de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Cluj, informeaza Agerpres.

DNA a dispus, de asemenea, neinceperea urmaririi penale fata de un alt lider liberal din Alba, Florin Roman, vicepresedinte al Consiliului Judetean si presedinte al PNL Alba Iulia, care a declarat, luni, ca a aflat doar acum ca a fost cercetat in acest dosar, dupa ce a primit prin posta ordonanta. El a sustinut ca nu a fost niciodata citat pentru declaratii in fata procurorilor.