CCR a respins sesizarea Avocatului Poporului

Ieri, Curtea Constituțională a României a respins cu majoritate de voturi sesizarea Avocatului Poporului cu privire la ordonanța de urgență referitoare la modificarea Codurilor penale pe motiv de inadmisibilitate.

”Am fost sesizați de către Avocatul Poporului cu privire la constituționalitatea OUG 13. În asemenea cauze, noi verificăm prima dată legalitatea sesizării și în al doilea rând verificăm admisibilitatea cererii. Verificând legalitatea sesizării, am constatat că Avocatul Poporului era îndreptățit să ne sesizeze referindu-se la o ordonanță care era în vigoare. În ceea ce privește admisibilitatea cererii, potrivit art. 29 din legea noastră de organizare, noi verificăm constituționalitatea legilor și ordonanțelor în vigoare. (…) Ordonanța 13 a fost abrogată, e adevărat că a fost abrogată după sesizarea Avocatului Poporului și, din acest punct de vedere, noi nu putem constata admisibilitatea sesizării dacă ordonanța a întrunit condițiile extraordinare de oportunitate, nici pe fond, nici pe modalitatea extrinsecă de control. În aceste condiții, cu majoritate de voturi, am luat decizia respingerii sesizării, ca devenită inadmisibilă. Am zis ca ‘devenită inadmisibilă’, pentru că abrogarea a intervenit după sesizarea noastră”, a afirmat președintele CCR, Valer Dorneanu.

El a adăugat că CCR s-a pronunțat adesea cu privire la obiecțiile de neconstituționalitate ridicate în timpul proceselor de către părți, iar în unele cazuri Curtea poate continua cercetarea și asupra actelor abrogate atunci când ele au produs efecte juridice.

„În cadrul sesizării făcute de Avocatul Poporului, noi avem jurisprudență în care am respins ca inadmisibilă sau devenită inadmisibilă tocmai pentru faptul că în acest caz noi analizăm în abstract, cum spunem noi, ordonanța și nu intrăm în conținutul ei. Nu facem aceeași analiză ca în cazul excepțiilor ridicate în procese unde avem în vedere și prezența părților și efectele care s-au produs față de părțile aflate în proces. (…) Nici din intervenția procurorului (…), nici din examinarea pe care am făcut-o noi, nu am găsit elemente care să fi fost deja aplicate, să fi produs efecte juridice. Dacă va exista așa ceva vor exista remediile prevăzute de Constituție și de legea noastră de organizare”, a adăugat Dorneanu.

Întrebat despre eventuale consecințe ale respingerii OUG 14, Dorneanu a precizat că CCR nu judecă o cauză după supoziții.

„Atât din pledoaria Avocatului Poporului, cât și a procurorului am dedus că noi ar trebui să ne pronunțăm asupra constituționalității pentru că s-ar putea ca ordonanța 14, care a abrogat ordonanța 13, să fie la rândul ei abrogată și atunci nu știu ce consecințe se produc. Noi nu judecăm o cauză după supoziții, după posibilități, în momentul în care cineva va ataca ordonanța 14 atunci cel care va fi obligat să soluționeze va stabili toate urmările legate de efectele Ordonanței care s-ar fi putut produce. Corelațiile de acolo vor fi făcute atunci, nu acum. (…) Ordonanța 13 nu mai există în activul legislației”, a explicat Dorneanu.