Ce trebuie sa stiti inainte de a organiza un parastas?

Trecerea unei persoane dragi in nefiinta este un eveniment cutremurator, care ne poate dezorienta si mahni adanc pe moment. Insa, odata cu inmormantarea celui defunct, este important sa-i cinstim amintirea, comemorandu-l prin obiceiul numit parastas. Acest cuvant isi are originea in grecescul „Paristemi”, care inseamna „a fi aproape de cineva, alaturi de cineva”.

De aceea, este important sa tinem acest ritual, de mare importanta in lumea crestina. Cu toate acestea, trebuie sa avem in vedere anumite aspecte legate de slujba de pomenire a celor plecati dintre noi.

In primul rand, atunci cand planificati un parastas, va trebui sa tineti cont de datele (soroacele) de pomenire individuala a celor trecuti in nefiinta:

Astfel, dupa inmormantare, familia celui trecut in nefiinta ii cheama la masa pe cei care au luat parte la ceremonie (rude, cunoscuti si pe cei care au ajutat la pregatirile de inhumare). Aceasta pomenire se face la 3 zile de la deces (aceasta data coincide cu slujba din ziua inmormantarii) si aminteste de invierea din morti a Mantuitorului in a treia zi, precum si de Sfinta Treime;

– La 9 zile de la trecerea in vesnicie, in amintirea celui de-al 9-lea ceas, in care Domnul, inainte de a muri pe cruce, a fagaduit talharului Raiul pe care ne rugam sa-l mosteneasca si cei plecati dintre noi;

– La 40 de zile (sase saptamani), in amintirea Inaltarii la cer a Domnului;

– La 3 luni, 6 luni si 9 luni de la deces, de asemenea in cinstea Sfintei Treimi;

– La 1 an de la trecerea in nefiinta, dupa exemplul vechilor crestini care praznuiau Ziua Mortii Martirilor si a sfintilor in fiecare an, drept zi de nastere a lor pentru viata de dincolo;

– In fiecare an, pentru urmatorii 7 ani de la deces, cea din urma pomenire amintind de cele 7 zile ale facerii lumii.

Aceste date de pomenire sunt semnificative pentru traditie dar si pentru familia celui decedat. Cu toate acestea, pomenirea individuala sau colectiva nu se poate face in oricare dintre zile. Iata care sunt datele in care firmele de servicii funerare nu fac parastasul celor plecati dintre noi:

– Duminicile de peste an, pentru ca duminica, amintind ziua Invierii Domnului, e zi de bucurie, iar nu de intristare. Chiar daca in unele biserici se tin pomeniri duminica, in duminicile Penticostarului, adica in cele dintre Pasti si Rusalii, nu se cuvine nicidecum sa se faca parastase, pentru a nu se intuneca bucuria praznicului cel mare al Invierii.

– In cele douasprezece zile dintre Nasterea si Botezul Domnului.

– De la lasatul secului de carne pana la sambata intai din Postul Mare, numita si sambata Sf. Teodor.

– Din sambata Floriilor pana in Duminica Tomii (Pastele Mic).

– La praznicele imparatesti sau sarbatorile mari.

– In timpul Postului Mare, nu se face parastas in zilele de rand (luni, marti, miercuri, joi, vineri).

Unele firme de servicii funerare pun la dispozitie pachete de pomenire a celor trecuti in nefiinta, precum pregatirea unui set pentru pomana si parastas format din coliva, colaci, vase si produse de post sau de dulce. Acestea se pot livra la domiciliu, la biserica sau la cimitir.

