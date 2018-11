Cel mai înalt panou de cățărat din Transilvania, inaugurat la Cluj

Cel mai mare perete de escaladă din Transilvania, înalt de 14 metri, a fost inaugurat sâmbătă la Cluj-Napoca.

Sala de boulder şi escaladă proaspăt inaugurată a fost creată în urma reconversiei unui fost spaţiu industrial. Pe locul unei foste hale de turnătorie a Fabricii Unirea din Cluj-Napoca se află acum ”Centrala de escaladă”, unde copiii şi adulţii pot veni să facă căţărări, într-un spaţiu care le oferă întreaga siguranţă pentru ca practicarea acestui sport să rămână fără urmări neplăcute, şi care, potrivit organizatorilor, este un bun remediu pentru stresul cotidian, deoarece îl ajută pe practicant să facă mişcare şi, în acelaşi timp, să îşi dezvolte răbdarea şi încrederea în el.

„Noi am avut o sală mai mică, timp de şase ani, şi mereu ne-am gândit la posibilităţile de a face acest pas. Am căutat mult această sală, voiam să alegem ceva care să fie potrivit şi pentru copii, dar să nu fie nici foarte departe. Lucrările la acest spaţiu au început pe 1 august şi am terminat acum câteva ore. Peretele are pe partea stângă 12 metri căţărabili, iar pe partea dreaptă – 14 metri. În Cluj-Napoca, pe care o putem considera acum capitala escaladei în Transilvania, există panouri care au sub 10 metri. Chiar ne-am bucurat să vedem astăzi, la deschidere, că au venit oameni din toată ţara”, a declarat managerul spaţiului, Marta Palii.

Siguranţa practicanţilor de escaladă este sporită de amplasarea, la marginea de jos a peretelui de escaladă, a unor saltele care acoperă o suprafaţă generoasă, calculată special să preia şocul unei căderi. Saltelele, care au o grosime de 30 de centimetri, sunt special create să se potrivească cu forma peretelui.

Cursurile de escaladă şi de bouldering se adresează şi copiilor. Trainerii sunt pregătiţi să lucreze chiar şi cu copii de trei ani, însă cei mai mulţi vin începând de la şase ani.

Echipa ”Centralei” are deja elevi antrenaţi care câştigă competiţii, dar se pot antrena aici şi copii care nu doresc neapărat performanţă.

„Încercăm să aducem o diversificare în viaţa oraşului şi să le oferim părinţilor şi alte opţiuni, dincolo de balet pentru fetiţe şi fotbal pentru băieţi. Este un sport complex, care îi poate dezvolta atât fizic, cât şi psihic”, a arătat Palii.

Centrul sportiv cuprinde şi posibilitatea unor cursuri de parkour şi şedinţe de yoga.

Prin deschiderea acestei noi săli, Cluj-Napoca devine, în momentul de faţă, la nivelul regiunii, oraşul cu cele mai multe săli în care se pot face căţărări.