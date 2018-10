Cele mai căutate job-uri în România în 2018 – radiografia domeniilor în care au crescut cererile

Piata muncii din Romania a devenit tot mai dinamica, iar astazi locurile de munca “masculine” sunt luate cu asalt de femei, in timp ce barbatii isi indreapta atentia catre domeniile feminizate. Daca pana acum 10 ani, IT-ul era un domeniu dedicat exclusiv barbatilor, astazi radiografia acestuia include un numar tot mai mare de femei care se implica in crearea de website-uri si aplicatii. Echipa portalului de joburi Retaillium.ro ne ofera cateva date despre situatia fortei de munca.

La fel ca in alti ani, cererile tot mai mari de candidati raman pentru domeniile IT, vanzari sau relatii cu clientii, acestea fiind cel mai bine platite job-uri din Romania.

Desi piata fortei de munca din Romania este tot mai dinamica, se constata ca nu este si suficient de transparenta, astfel incat nu se poate sti cu exactitate care sunt cele mai bine platite locuri de munca din Cluj, mai ales ca salariul se stabileste dupa interviu, in functie de experienta.

Topul celor mai solicitate locuri de munca

Domeniul IT

Pe aceeasi pozitie, ca numar de cereri, se afla programatorii de aplicatii si analistii IT. In zilele noastre, totul se petrece pe fuga: cumparaturile, rezervarea vacantelor, comenzi la restaurante, iar aplicatiile mobile sunt viitorul la nivel global. In Romania, peste 7.5 milioane de persoane folosesc internetul mobil, iar piata de mobile va creste considerabil in urmatorii 10 ani.

La fel de cautati sunt si analistii IT, un job relativ nou in Romania. Practic, nevoia de tehnologizare creste nevoia de analisti informaticieni, iar Romania “produce” un numar considerabil. Majoritatea sunt angajati in multinationale cu sediul in Romania, apoi isi croiesc drum catre Europa de Vest sau America.

2. Specialistii in vanzari

Conform mai multor platforme de recrutare online, companiile ofera locuri de munca in vanzari si relatii cu clientii (call center). Concurenta este mare mai ales in cazul magazinelor de electronice si electrocasnice, reprezentanti medicali, operatori de pariuri sau in domenii bancare (asigurari de viata si de sanatate).

Nici domeniul relatiilor cu clientii nu este ignorat de cei care isi cauta un job. Continua crestere a companiilor ce externalizeaza acest serviciu catre alte firme a creat un val de solicitari, unde sunt cautate persoane care stiu sa vorbeasca limbi straine cat mai exotice (suedeza, chineza, japoneza, turca, rusa etc.) si vor sa isi dezvolte o cariera in Business Process Outsourcing (BPO).

3. Soferi

Domeniul transportului rutier pune la dispozitie o multime de locuri de munca, precum: soferi – servicii auto si de curierat. Exodul romanilor a dus catre o criza fara precedent de soferi, care sa asigure atat transportul de colete, cat si cel de alimente, combustibili sau electronice si electrocasnice.

4. Medici

Se stie ca Romania are cea mai buna scoala de medicina din Europa, iar companiile farmaceutice sau clinicile private scot la concurs cateva sute de locuri de munca anual. In ultimii ani, peste 14.000 de medici au plecat in Occident, in special datorita salariilor mai mari, dar si din dorinta de a evolua profesional. Conform analistilor americani, aceasta meserie va continua sa fie cautata la nivel global.

5. Contabil

In Romania, sa fii contabil este o meserie profitabila, dar ca sa capeti experienta trebuie sa te angajezi la o firma. Studentii care au absolvit studii in domenii isi fac stagiul de practica in firme de contabilitate mici, iar dupa 2-3 ani fie aleg sa isi faca propria companie, fara sa lucreze in multinationale. Se considera ca practicantii acestei meserii, cu experienta de 3 ani au salatii intre 450 si 700 de euro.