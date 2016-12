Certificatele de urbanism vor putea fi emise si in format electronic

Guvernul a modificat joi o serie de reglementari in domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor. O modificare importanta o reprezinta introducerea posibilitatii de emitere a certificatului de urbanism in format electronic, documentul avand aceeasi valoare juridica cu certificatul de urbanism emis in format scriptic, cu conditia ca la emiterea sau imprimarea pe hartie a documentului cu semnatura electronica sa fie adaugata si semnatura olografa a semnatarilor autorizati prin lege, se arata intr-un comunicat al Guvernului.



De asemenea, in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a actului normativ aprobat joi de Executiv, toate autoritatile publice au obligatia sa asigure masurile necesare primirii documentatiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism, avizelor/acordurilor si autorizatiilor de construire/desfiintare in format electronic, prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic electronic.

Guvernul a modificat si completat in acest sens Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, precum si Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in scopul solutionarii problemelor legislative cu caracter de urgenta care au fost semnalate in domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor prin intermediul studiilor realizate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu sprijinul Bancii Mondiale.