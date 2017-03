Chestorul Virgil Ardelean își face casă ”la poalele Feleacului”

Chestorul Virgil Ardelean, care a fost cel mai longeviv șef al serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne, și-a construit o casă de vacanță în Munții Apuseni, la coada Lacului Beliș-Fântânele, și este implicat în construirea unui bloc rezidențial, cu 10 etaje, incluzând spații comerciale și apartamente de locuit, în cartierul Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, unde a achiziționat și a demolat în acest scop fostul complex comercial Feleacul, arată cei de la Cotidianul.ro.

Generalul Florian Coldea, cel mai longeviv șef operativ al SRI, și-a construit o casă tip mediteranean în satul natal Tîrnova din județul Arad.

Generalul Alexandru Burian, fost director adjunct al serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne și apoi director adjunct al SPP, și-a construit o casă de vacanță în orașul natal Baia Sprie din județul Maramureș, la poalele munților Gutin, cu privire la care a fost reclamat de foști subalterni că ar fi construit-o din fonduri operative de la „doi ș-un sfert“. Generalul Marcel Opriș, cel mai longeviv șef al STS, și-a construit case de vacanță la mare, în stațiunea Eforie Sud, și la munte, în localitatea Podu Dâmboviței, județul Argeș, unde deține o pădure de 28 ha.

Șef de serviciu secret cu antecedente de milițian

Chestorul Virgil Ardelean, poreclit Vulpea, a fost cel mai longeviv șef al serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne (Direcția Generală de Informații și Protecție Internă), mai cunoscut sub denumirea „Doi ș-un sfert“. Ardelean a ocupat această funcție din 1999 până în 2006, când a fost debarcat, în urma fugii din România a teroristului Omar Hayssam, care se afla sub monitorizarea serviciului secret al MAI. Omul pe care unii l-au ridicat în slăvi că ar fi o eminență a serviciilor secrete și-a început cariera ca milițian în regimul comunist. A absolvit Școala de Miliție de la Băneasa în anii ’70 și a activat în Miliția municipiului Cluj-Napoca până la Revoluție. A fost ofițer de miliție economică, ocupând la un moment dat funcția de șef al Biroului Economic, din care a fost promovat apoi locțiitor al șefului Miliției municipiului Cluj-Napoca. Potrivit unor foști colegi, Ardelean a manifestat exces de zel și servilism față de regimul ceaușist în aceste funcții, motiv pentru care a fost desemnat secretar UTC și apoi secretar PCR al miliției clujene. La un moment dat, a vrut să intre în Securitate, dar a căzut testul psihologic.

După Revoluție, Virgil Ardelean a devenit șeful Poliției municipiului Cluj-Napoca, funcție în care a avut relații apropiate cu patronul Caritas, Ioan Stoica, cu directorul general al SC Alimentara SA, Ioan Mureșan, și cu controversatul om de afaceri Sever Mureșan, arestat și condamnat ulterior pentru fraude în detrimentul Băncii Dacia Felix. Grație fostului ministru țărănist de Interne Gavril Dejeu, care avea origini sălăjene ca și Ardelean, acesta a fost promovat șef al Poliției municipiului București în 1998, iar în 1999 a fost numit șef al serviciului secret al MAI. A rezistat în funcție și sub guvernările ulterioare, până la incidentul cu Hayssam, cochetând cu lideri marcanți din PSD (Ioan Rus), PDL (Vasile Blaga) și PNL (Cristian David).

Afacerile prospere ale chestorului Ardelean

După trecerea în rezervă, chestorul Ardelean s-a dedicat unor afaceri prospere. Și-a înființat o firmă de securitate și pază, ARVIFOX Vision Security SRL, în care este asociat cu fiul său, Alin. Firma este în realitate un serviciu privat de informații, în care activează numeroși foști angajați ai serviciului secret al MAI. Firma are sediul social în București str. Dragoș Vodă nr. 6, sectorul 2, dar funcționează în sediul firmei lui Ion Țiriac de lângă Ambasada Chinei.

Virgil Ardelean a fost implicat în ultimii ani în afaceri bănoase cu energie prin două firme din Cluj-Napoca: Ten Energy, care a fost deținută de fiul său Alin, și Energon Power & Gas, la care au fost asociați fiul său și un offshore din Cipru (ECG Central Europea Gas Limited), administrator fiind un apropiat al lui Ardelean, Rareș Criste. În toamna anului 2013, firma Energon Power & Gas a încheiat un contract de 263 milioane de euro cu Hidroelectrica, considerat cea mai mare afacere cu energie din România, dar aceasta a căzut în urma arestării, pentru o mită de 1,4 milioane de euro, a consilierului ministrului delegat pentru Energie, Ion Mihăilă, și a directorului comercial al Hidroelectrica, Eugen Brădean. Ulterior, fiul său a vândut firma Ten Energy holdingului clujean Electrogrup, deținut de frații Teofil și Simion Mureșan, apropiați ai chestorului Virgil Ardelean și ai primarului Emil Boc.

Sub aspect imobiliar, chestorul Ardelean deține o vilă somptuoasă în municipiul Cluj-Napoca, pe strada Mihai Eminescu, aproape de parcul central al orașului, în zona în care a adăstat fosta nomenclatură comunistă locală. În perioada în care a activat în MAI, Ardelean și-a construit o casă de vacanță impresionantă în Munții Apuseni, în localitatea Doda Pilii, la coada Lacului Beliș-Fântânele. Potrivit unor localnici, până la casa de vacanță a chestorului Ardelean a fost amenajat un drum și a fost instalată rețea electrică pe o distanță de mai mulți kilometri din bani publici. Chestorul Virgil Ardelean și omul de afaceri Sever Mureșan controlează firma SMAV (SM de la Sever Mureșan și AV de la Ardelean Virgil), care deține cel mai profitabil hotel din Cluj-Napoca, respectiv hotelul Napoca, care are un grad de ocupare de aproape 100% și deține patru săli de evenimente (nunți, protocoale, conferințe) foarte solicitate.

Megaproiect imobiliar la Cluj-Napoca

Cu banii adunați din afaceri cu energie, afaceri hoteliere și afaceri cu firma de protecție și pază, chestorul Virgil Ardelean își încearcă acum norocul în afaceri imobiliare de anvergură, prin firma ARVIFOX Real Estate Solutions, în care au calitatea de asociați SC ARVIFOX Vision Security și fiul său Alin, iar chestorul este administrator. În asociere cu SC Duncan Real Estate SRL, în care este asociat și administrator Dan Dunca, patronul restaurantului Baracca din Cluj-Napoca, SC ARVIFOX Real Estate Solutions SRL a efectuat demersurile necesare pentru construirea unui bloc mixt rezidențial, cu 10 etaje, în cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca, pe amplasamentul fostului complex comercial Feleacul. Amplasamentul este situat pe Aleea Herculane nr.1 și se învecinează cu Biserica Ortodoxă cu hramul Sfântul Dimitrie cel Nou la est, cu blocurile nr. 2 (cu 4 etaje) și nr. 6 (cu 10 etaje) de pe Aleea Herculane la nord și cu blocul nr.7 de pe strada Nicolae Pascaly, în care se află clinica Interservisan, la sud. Este un amplasament foarte bun, situat la circa un kilometru de centrul orașului, la intersecția dintre trei cartiere. Fostul complex comercial Feleacul, o clădire cu două etaje construită în anii ’60, a fost cumpărat de la fostul director general al SC Alimentara SA, Ioan Mureșan, iar terenul aferent a fost dobândit prin achiziționarea drepturilor litigioase de la moștenitorii foștilor proprietari.



Firmele ARVIFOX Real Estate Solutions și Duncan Real Estate au obținut de la Primăria municipiului Cluj-Napoca certificatul de urbanism și avizele necesare (avizul de oportunitate, avizul arhitectului-șef) pentru construirea blocului rezidențial. Acestea au obținut și o hotărâre a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, cu nr. 51/17.05.2016, prin care a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal – Aleea Herculane nr. 1, pentru ansamblul mixt-rezidențial, comerț și servicii, cu regimul de înălțime 2S+P+M+7E+R. Imobilul va avea două nivele subterane cu 133 locuri de parcare, parter și mezanin cu spații comerciale în suprafață de 2000 mp, șapte etaje normale și un etaj restrâns, cu 68 de apartamente de locuit. Toate demersurile la primărie sau la alte autorități au fost efectuate de patronul SC Duncan Real Estate SRL, chestorul Ardelean evitând să se expună.

De la sfidarea bunului-simț la sfidarea vecinilor

Proiectul a stârnit de la început nemulțumirea locatarilor din blocurile nr. 2 și nr. 6 de pe Aleea Herculane și din blocul Interservisan, precum și a reprezentanților Parohiei „Sfântul Dimitrie cel Nou“. Aceștia nu au fost contactați niciodată de reprezentanții celor doi dezvoltatori imobiliari pentru a le expune proiectul, pentru a aduce clarificări și pentru a le obține acordul. Nici primăria nu a realizat o comunicare corespunzătoare cu vecinii, neînștiințându-i pe locatarii din zonă cu privire la acest proiect prin afișaj la intrările în blocuri. La o ședință a Comisiei de Urbanism, la care a participat și primarul Emil Boc, au fost prezenți doi reprezentanți ai asociațiilor de proprietari din zonă, dar nu li s-a dat cuvântul, aceștia sesizând un partizanat evident față de firmele beneficiare.

Vecinii sunt nemulțumiți, în primul rând, pentru că, din cauza regimului de înălțime, noua construcție va obtura toate clădirile din jur. Apoi, această construcție va supraîncărca circulația în zonă, va crea probleme de parcare și va afecta spațiile verzi și spațiile de joacă existente. Proiectul nu respectă distanța minimă obligatorie de 10 metri față de biserica din apropiere. Nu în ultimul rând, vecinii apreciază că realizarea acestei construcții nu se încadrează în specificul și destinația zonei și nu sunt de acord cu această practică de îndesire aplicată într-o anumită perioadă în cartierele Mănăștur și Grigorescu. Un reprezentant al uneia dintre asociațiile de proprietari din zonă a solicitat Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pe cale de contencios administrativ, să revoce hotărârea adoptată de Consiliul Local cu privire la acest imobil, dar plângerea sa a fost respinsă.

