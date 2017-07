Chiş Andreea şi Doru Ţuluş cu soţia

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat, recent, cererea procurorului-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, de revocare a procurorilor DNA, Doru Ţuluş şi Mihaela Iorga. Şedinţa Secţiei pentru procurori a CSM, în care s-a discutat cererea Codruţei Kovesi de revocare a lui Doru Ţuluş şi a Mihaelei Iorga s-a desfăşurat cu uşile închise, decizia fiind luată la solicitarea procurorului şef al DNA. Însă, puţini îşi amintesc despre tandemul Chiş-Ţuluş în perioada când cei doi erau soţ şi soţie.

Doru Ţuluş a stârnit o adevărată furtună în justiţie. Controversatul procuror DNA, promovat de la parchetul de pe lângă Tribunalul de la Cluj, are un trecut plin de conflicte.

Doru Ţuluş, un trecut plin de războaie

Pe 29 mai 2007, conducerea Senatului l-a acuzat pe procurorul DNA Doru Ţuluş de abuz în serviciu după ce acesta a cerut Camerei superioare informaţii despre modul în care a votat senatorul UDMR Verestoy Attila un proiect de lege. În calitate de şef al secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, Ţuluş a trimis o scrisoare secretarului general al Senatului, prin care cerea date privind participarea lui Verestoy Attila la dezbaterile din data de 28 martie 2006, în care Senatul a aprobat Ordonanţa 41/2005 prin care se stabilea pragul maxim de deţinere a acţiunilor la SIF-uri de 1%. Procurorul DNA solicita, de asemenea, şi „o copie certificată a originalului procesului-verbal al dezbaterilor ce au avut loc la aceea dată”.

Pe 8 mai 2007, ministrul justiţiei, Tudor Chiuariu, a cerut ca procurorul Doru Ţuluş, şeful Secţiei a II-a din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) să fie destituit din funcţie. La acea dată, secţia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz negativ, cu majoritate de voturi, la cererea de revocare a lui Doru Ţuluş din funcţia de procuror şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Soţia lui Doru Ţuluş, dosare controversate şi maşini scumpe

Claudia Roşu este una dintre cele mai controversate procuroare DNA! Printre cei care au avut de suferit din cauza procuroarei Claudia Roşu sunt Lia Olguţa Vasilescu şi Mircia Gutău, primarul din Râmnicu Vâlcea. Unul dintre cele mai bune exemple de dosare cu probleme este cel al Liei Olguţa Vasilescu. Chemată la DNA în plină campanie electorală, ea a fost reţinută de procurori şi ulterior eliberată de judecători fără să mai aibă vreo măsură preventivă. Judecătorii au constatat că procuroarea i-a încălcat Olguţei Vasilescu dreptul la apărare, aşa că au dispus excluderea unor acte de urmărire penală, inclusiv interceptări ambientale. Anchetatoarea Olguţei Vasilescu este un procuror DNA controversat. Căsătorită cu fostul şef al secţiei a II-a a DNA, Doru Ţuluş, Claudia Roşu a ridicat semne de întrebare după ce a fost surprinsă circulând cu o maşină de lux care nu apare în declaraţiile de avere.Încă din vara anului 2013, procuroarea Claudia Roşu a început să se afişeze cu un autoturism de lux marca Lexus, în valoare de 80 de mii de euro, scriu cei de la luju.ro. Maşina nu este trecută, însă, nici în declaraţiile de avere din 2012 şi nici în cele din 2013 ale soţilor Claudia Roşu şi Doru Ţuluş. Din contră, din declaraţii reieşea că ce doi soţi au, mai degrabă, mari datorii la bănci.

Procuroarea Claudia Roşu mai are la activ o victimă celebră, şi anume Mircia Gutău, primarul din Râmnicu Vâlcea pe care l-a săltat în urmă cu mai mulţi ani. Acesta a fost achitat în două instanţe, dar condamnat apoi la Înalta Curte.

Numele procurorului Claudia Roşu apare şi în alte dosare cu probleme, cum ar fi cel al fostului vicepresedinte CSM, procurorul George Bălan, îndepărtat din Consiliu în urma unei făcături judiciare, sctiu cei de la luju.ro. Claudia Roşu a semnat, împreună cu Carmen Ţundrea, rechizitoriul prin care George Bălan a fost trimis în judecată pentru închipuite fapte de corupţie, pentru ca în final fostul vicepreşedinte al CSM să fie achitat definitiv de Înalta Curte pe motiv că „nu existe probe”.

Claudia Roşu este cea care a instrumentat şi cel de-al doilea dosar al lui Gheorghe Nichita. Din dosar au fost date publicităţii imagini din timpul filajului. Doi membri ai clanului Corduneanu sunt filmaţi în timp ce se apropie de masă la care Adina Samson, fosta iubită a lui Nichita, era cu un bărbat-noul ei iubit. Zăbovesc preţ de câteva minute. Vorbesc pe rând doar cu bărbatul aşezat la masă, apoi pleacă, nu înainte ca unul dintre ei să îşi frece ameninţător pumnul.

Un alt caz celebru instrumentat de procuroare este cel în care vicepreşedintele ANRE Claudiu Sorin Dumbrăveanu, directorul ENEL Florin Gugu şi omul de afaceri Gheorghe Ciubotaru au fost achitaţi definitiv pe motiv că fapta nu există.

Doru Ţuluş a fost şef al Secţiei a II a din DNA în perioada în care parchetul era condus de Daniel Morar. Ulterior, după ce conducerea instituţiei a fost preluată de Laura Codruţa Kovesi, acesta a fost înlocuit de Claudiu Dumitrescu. Surse din sistem susţin că Doru Ţuluş este considerat a fi un apropiat al lui Daniel Morar, fost şef DNA, în prezent judecător CCR.

Chiş, fosta nevastă a lui Ţuluş

RECORD NAŢIONAL (negativ) in Cluj: 20 de ani pentru un doctorat de 200 de pagini la doua randuri. Adica 200 de pagini, copiate de o judecatoare, dupa o lucrare a prof.univ. Ionaşcu, informeaza Simona Ela Fica pe site-ul http://exploziv-news.ro. Fosta soţie a procurorului Ţuluş de la DNA, judecatoarea clujeanca Andrea Annamaria Chiş (cunoscuta ca fiind varful de lance al revendicatorilor maghiari din nord-vestul ţarii) este impinsa forţat spre obţinerea titlului de doctor. In data de vineri, 13 iulie 2012, aceasta a susţinut teza de doctorat in faţa unei comisii de avocaţi cu procese la aceasta judecatoare. Conducatorul de doctorat este naşul doctoratelor tuturor poliţiştilor şi funcţionarilor din Cluj, Liviu Pop, cel mai notoriu plagiator profesor din UBB, care a copiat, la randul lui, cuvant cu cuvant, carţile profesorului Ionaşcu. Andrea Annamaria Chiş este cel mai vechi doctorand din ţara (20 de ani a durat “doctoratul” ei, şi nu a fost exclusa de la doctorat numai şi numai pentru ca este judecatoare, cu toate ca regulamentul nu permite o atat de lunga perioada de “studii” doctorale). Numai şi numai pentru ca aceasta judecatoare sa-şi susţina doctoratul, Andrei Marga – acum Ministru de Externe, l-a menţinut ilegal in universitate pe prea-varstnicul Liviu Pop prin artificiul anului sabatic (anul sabatic reprezinta o permisiune pentru un an de odihna pentru un profesor viu, nu o manevra pentru menţinerea cadavrului academic peste varsta de retragere). Mana lui Andrei Marga e peste tot: conducatorul pseudo-ştiinţific al comisiei de acordare a titlului este chiar ginerele acestuia, Dan Andrei Popescu

Şi ca să întărim cele spus ăl cităm pe un judecător de la Curtea de Apel Cluj, magistratul Leon Rus: „Chis Andrea Annamaria, membru CSM ales (pe ultimul loc eligibil) a ajuns cadru universitar (lector) la o universitate ROMANA si la o materie predata in limba ROMANA printr-o grava discriminare a nevorbitorilor de limba maghiara.

Cine nu a putut sa citeasca (si reproduca) „Magyar polgári eljárásjog” nu a putut sa o contracandideze. Postul de lector la catedra de procedura civila “căştigat” de doamna Chis a fost obtinut in urma unui concurs cu dedicatie, facut numai pe măsura ei, care e vorbitoare nativa de maghiara. Universitatea Babes Bolyai a scos postul la „concurs” astfel: procedura civila si dreptul proprietatii intelectuale in limba maghiara. Adica daca voiai sa ocupi postul de lector la catedra de procedura civila (posibil cea mai importanta din facultate) nu puteai participa decat daca stiai limba MAGHIARA. Conditia a fost pusa in mod evident pentru a elimina posibilii candidati si a functionat din plin: Chis Andrea Annamaria a fost singurul, bineinteles. Asta dupa ce aceeasi universitate a asteptat-o 17 ani (?!) sa termine un parlit de doctorat. “Magyar polgári eljárásjog” este titlul singurei carti din bibliografia de concurs care se referea la dreptul proprietatii intelectuale in limba maghiara, domeniu care acoperea o pozitie din doispe la tematica (12. Marca comunitară (A közösségi védjegy)), restul fiind toate de procedura civila”.