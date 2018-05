Cine este fostul ministru de Finanţe ajuns în partidul lui Ponta

Fostul ministru de Finanţe din vremea Guvernării Ponta, Ioana Petrescu, a anunţat pe Facebook că trece la partidul înfiinţat de fostul premier, susţinând că vrea să îndrepte lucrurile care merg azi într-o direcţie periculoasă.

„Am decis sa intru in Partidul Pro Romania! Am facut acest pas cu convingerea ca nu pot schimba lucrurile care cred eu ca nu functioneaza cum trebuie doar comentand de pe margine. Pentru a indrepta lucrurile care, in ultima vreme, merg intr-o directie periculoasa pentru intreaga societate, este nevoie de vointa politica. Echipa alaturi de care m-am decis sa intru in politica este formata din profesionisti care au demonstrat ca vor si pot sa lucreze pentru oameni. Am fost ministru technocrat intr-un guvern politic si am lucrat alaturi de o parte din profesionistii care acum imi vor fi colegi de partid. O parte din masurile luate in Guvernul din care am facut parte ca ministru de Finante isi produc efectele si astazi. Altele au fost amanate pana azi, modificate sau chiar uitate”, a declarat Ioana Petrescu, pe Facebook.

Ioana Petrescu a fost ministru de Finanţe în Cabinetul Ponta.

Petrescu a fost în mijlocul atenţiei şi în legătură cu MTO, în timpul consultărilor, din 2014, cu privire la reducerea CAS. Atunci, împreună cu Victor Ponta, a mers la Palatul Cotroceni, la discuţii cu preşedintele Băsescu.

La afirmaţia preşedintelui Băsescu potrivit căreia România mai are de acoperit şi MTO (Medium Term Objective – Obiectiv bugetar pe termen mediu, n.r.), Ponta a întrebat mai întâi „Poftiţi ?”, iar după ce preşedintele Băsescu a reluat că mai există şi MTO-ul, care mai înseamnă vreo 6 miliarde, 5, 6 miliarde, Ponta a răspuns: „O să lucrăm la toate”.

Preşedintele a întrebat dacă reducerea CAS se va face pe baza unor majorări ulterioare de taxe, dar nu a primit un răspuns.

Ministrul Petrescu a explicat că a evitat să abordeze discuţia despre MTO (Medium-Term budgetary Objective, obiectivul bugetar pe termen mediu) întrucât sunt întrebări la care nu putea să răspundă „în cinci minute, pe picior, undeva la Cotroceni”.

”Eu sunt convins că această doamnă este bine echipată din punct de vedere teoretic. Marea problemă a dânsei este lipsa de practică, a venit direct în funcţia de ministru, fără a fi administrat înainte o companie”, spunea Traian Băsescu, în 2014, despre Ioana Petrescu, scrie ziuadecj.realitatea.net