În ciuda controlul judiciar menţinut în cazul lui Traian Onuc, ţeparul îşi caută noi ”victime”

Traian Onuc (fost Floarea Ianson) este un tânăr dezvoltator (ţepar) imobiliar clujean acuzat de mai multe persoane de înşelăciune. El le-a promis oamenilor că le vinde apartamentele din trei blocuri, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Iniţial, Onuc a fost arestat, apoi a fost eliberat sub control judiciar, stare în care este judecat şi cercetat în mai multe dosare. Recent, magistraţii clujeni s-au pronunţat asupra verificării măsurilor preventive ale acestuia.

Niciunul dintre proiectele derulate de acesta pe strada Fabricii nr. 65-67 şi strada Miko Imre f.n nu respectă autorizaţia de construire, în fapt, oamenii au cumpărat apartamente în clădiri autorizate ca birouri. Ba mai mult, Onuc a vândut de mai multe ori aceleaşi apartament la clienţi diferiţi sau apartamente la etajul 9, într-un bloc care în realitate are 8 etaje sau situate la etajul 5, deşi imobilul a fost avizat doar cu 3 etaje şi etajul 4 retras. Din acest motiv, cumpărătorii nu au putut să-şi intabuleze locuinţele şi îl acuză pe Traian Onuc că le-a nenorocit viaţa, aceştia trăind acum în condiţii inumane, constrânşi fiind de faptul că şi-au irosit economiile de-o viaţă cumpărând iluzii cu zeci de mii de euro, iar acum nu mai au nimic.

Iniţial, verificarea măsurii preventive în cazul lui Traian Onuc s-a judecat la Tribunalul Cluj în 7 septembrie unde instanţa a hotărât să-i menţină acestuia controlul judiciar.

”În temeiul articolului 207 din Codul de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată împotriva inculpatului ONUC TRAIAN şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul ONUC TRAIAN. În temeiul art.215, alin.1 şi 2 din Codul de procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; d) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă, e) să nu depăşească limita teritorială a judeţului Cluj, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar care a dispus sau menţinut măsura ; f) să nu efectueze tranzacţii având ca obiect înstrăinarea de drepturi (reale sau personale) asupra imobilelor situate în Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 65-67 şi în Cluj-Napoca, str.Miko Imre, f.n. – corpuri C1 şi C2, respectiv antecontracte de vânzare-cumpărare cu privire la spaţiile compartimentate în cadrul construcţiilor ori cu privire la construcţiile edificate sau aflate în curs de edificare, după caz, contracte de schimb care vizează spaţiile în discuţie şi alte asemenea contracte de cesiune de drepturi cu titlu oneros ori gratuit. g) să nu desfăşoare activităţi de construire şi activităţi conexe (organizare de şantiere, lucrări de construire, lucrări de utilare a clădirilor, lucrări de finisare a construcţiilor) respectiv orice alte activităţi desfăşurate în scopul producerii de bunuri imobiliare precum şi restaurare, reparare ori întreţinere cu privire la imobilele situate în Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 65-67, respectiv în Cluj-Napoca, str. Miko Imre, f.n. – corpuri C1 şi C2. În temeiul art.215, alin.3 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art.215, alin.4 din Codul de procedură penală supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se realizează de către organul de poliţie în raza căruia locuieşte efectiv inculpatul, în condiţiile legii. În temeiul art.215, alin.5 din Codul de procedură penală, o copie a încheierii se comunică, în ziua pronunţării ei, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, precum şi celei în a cărei circumscripţie are interdicţia de a se afla acesta, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării de către inculpat a obligaţiilor care îi revin. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, se arată în soluţia pe scurt din 7 septembrie.

Traian Onuc a făcut contestaţie, iar în 20 septembrie procesul a fost judecat la Tribunalul Cluj, unde magistraţii au respins contestaţia acestuia şi a menţinut controlul judiciar.

”În baza art.425 ind.1 al.7, pct.1 lit.b, art.205 C.pr.pen. respinge ca nefondată contestaţia declarată de către inculpatul O. T.( anterior F.I. T.), împotriva Încheierii penale nr.179 din data de 07.09.2017 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca pronunţată în dosarul cu nr. 3263/211/2017/a1.8 al aceleiaşi instanţe, pe care o menţine. În temeiul art.275 al.2 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în contestaţie în sumă de 50 lei . Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 20.09.2017”, se arată în soluţia pe scurt.

Traian Onuc, de neoprit

În ciuda faptului că Traian Onuc se află în control judiciar, deci are interdicţia de a mai vinde apartamente şi de a construi la imobilele de pe strada Fabricii nr. 65-67 şi strada Miko Imre f.n., acesta încearcă în continuare să vândă imobile ilegale. Gazeta de Cluj a prezentat la sfârşitul lunii trecute cum Onuc a postat pe site-ul www.olx.ro anunţuri prin care încerca să vândă apartamente. Pozele folosite în anunţuri nu reflectau realitatea, iar apartamentele puse spre vânzare erau sub preţul pieţei (sume cuprinse între 25.000 euro şi 40.000 euro) pentru a ademeni potenţialii clienţi, aşa cum a procedat şi în situaţiile precedente. Acesta a postat 80 de astfel de anunţuri în care descria că apartamentele sunt complet finisate. Chiar dacă anunţurile aveau descrieri diferite, în realitate era vorba despre apartamentele de pe strada Miko Imre f.n.

Ulterior, reprezentanţii olx.ro i-au blocat contul lui Traian Onuc pentru a evita tentativele de fraudă. Cu toate că cei din conducerea OLX au decis blocarea contului său, Ianson a încercat să îşi creeze un nou cont şi să posteze acelaşi tip de anunţuri, însă acesta a fost blocat din nou.

”OLX caută mereu să ofere utilizatorilor o experienţă plăcută de vânzare-cumpărare, de aceea monitorizăm, în mod constant, ca experienţa de care utilizatorii au parte să fie una optimă. Prin instrumentele de care dispunem, am monitorizat acest anunţ pentru o perioadă de timp, iar ca urmare a articolelor respective, ieri am luat decizia de a bloca contul acestui utilizator, notificându-l anterior.

Astăzi am primit reacţii din partea acestuia, şi într-o dorinţă de a continua acţiunile deja întreprinse de dumnealui, şi-a creat un alt cont în care a publicat acelaşi tip de anunţuri, dar şi acela a fost blocat.

Încercăm prin toate acţiunile noastre să punem la dispoziţia utilizatorilor un mediu de schimb plăcut şi onest, de aceea, vom monitoriza în continuare astfel de acţiuni şi vom interveni de fiecare dată când vom vedea periclitat scopul OLX.

Referitor la acest user, va fi în continuare ţinut sub observaţie, astfel încât să evităm şi să rezolvăm tentativele de fraudă”, ne-au transmit reprezentanţii olx.ro.

Ţeparul a schimbat site-ul, dar năravul ba

După ce OLX.ro i-a blocat lui Onuc contul, acesta se foloseşte acum de un alt site de imobiliare. În anunţurile postate pe www.storia.ro, Onuc oferă spre vânzare apartamente la preţuri atractive, folosindu-se de nume de utilizatori fictivi -”Vlad”, ”Vali”, ”Oli” şi de poze care nu reflectă realitatea.

Peste 100 de persoane înşelate

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca l-au trimis în judecată pe Traian Onuc sub acuzaţia că a înşelat 130 de persoane, de la care a încasat avansuri de peste 2 milioane de euro pentru apartamente în două blocuri pe care nu le-a finalizat.

Potrivit rechizitoriului, ”în perioada 2009 – mai 2016, cu ocazia încheierii unor antecontracte de vânzare-cumpărare autentificate ori atestate cu dată certă de către avocaţi şi notari publici din Cluj-Napoca, inculpatul Onuc Traian (fost Floarea Ianson) a indus în eroare un număr de 130 de promitenţi-cumpărători prezentându-le ca adevărată împrejurarea mincinoasă că are resursele financiare şi capacitatea lucrativă de a le transmite dreptul de proprietate şi a le preda în termen scurt folosinţa unor apartamente amplasate în imobilele aflate în curs de edificare de pe str. Fabricii nr. 65-57 şi str. Miko Imre, f.n., după caz, din Cluj-Napoca, continuând să le menţină în eroare, iar în unele cazuri determinându-le să-i suplimenteze tranşe din preţ, prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase legate de construirea efectivă a apartamentelor ori de relocarea spaţiilor locative, fără a avea vreun moment intenţia de a îşi îndeplini obligaţiile contractuale asumate, denaturând în unele cazuri destinaţia reală pentru care au fost autorizate clădirile ori disimulând demersurile făcute în sensul schimbării destinaţiei, după caz, şi folosind în scopul captării încrederii victimelor schiţe tehnice mincinoase, determinându-le astfel să îi achite cu titlu de avans suma totală de 2.074.249 euro şi 701.104 lei (echivalentul sumei de 10.035.224,5 lei)”.