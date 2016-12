În ciuda neregulilor și a divergențelor, mini-cartierul italienilor din Bună Ziua este aproape finalizat

Patronii de la Grand Hotel Italia au cerut municipalităţii avizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru a putea construi un mini cartier de locuinţe. Deși vecinii din zonă au contestat în trecut proiectul urbanistic, găsind o serie de nereguli pe care le-au prezentat consilierilor, cartierul italienilor este aproape finalizat.

Un mini-cartier construit de italieni în Bună Ziua

În vara anului 2014, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) str. Nicolae Drăganu – str. Fadrusz Janos – str. Vasile Conta – str. Dimitrie Paciurea. Investitorii intenționau să construiască o biserică ortodoxă, locuințe colective și dotări.

Beneficiarii proiectului sunt două firme, SAF ADRIA SRL, administrată de Simion Prunean și italienii Sebastien Severi, Antonio Batani, și Xavier Severi, iar cea de-a doua firmă este TERASTAR SRL, administrată de Simion Prunean și italianul Gianni Batani, iar ca și asociați îi are pe italienii Luciana Perugini, Cristina Batani, Gianni Batani, Paola Batani și pe Simion Prunean. De asemenea, aceștia conduc și Grand Hotel Italia, hotelul de cinci stele de pe strada Trifoiului din cartierul Bună Ziua.

PUZ-ul prevedea ca în vecinătatea Grand Hotel Italia vor fi în total 15 blocuri S+P+3E+ER, un bloc P+2E+M, o grădiniță, o biserică și o zonă de parcări și grădini publice orășenești. Doar două din cele 15 blocuri nu sunt construite, restul blocurilor fiind finalizate, unele dintre ele nu au respectat autorizația de construire, de exemplu pe strada Dimitrie Paciurea nr. 6-8, autorizația prevede un imobil cu 16 apartamente, în realitatea fiind 17, la apartamentul 17 figurând Ionuț Petrișor Pop, cel care a cumpărat imobilul de la italieni. Pe strada paralelă, pe Th. Capidan, ultimele două blocuri sunt mai înalte cu un nivel decât prevedea inițial proiectul.

Vecinii din zonă s-au împotrivit

În cadrul documentaţiei depuse, vecinii din zonă au găsit o serie de hibe pe care le-au prezentat consilierilor, fapt care i-a făcut atunci să amâne luarea unei decizii.

“Prevederile legale în domeniu sunt destul de clare, Noul Cod Civil menţionat la art. 612, faptul că „orice construcţii mari, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hectar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic”. Având în vedere că în PUG-ul acestei zone sunt stabilite în mod expres şi clar exact care parametri trebuie a fi respectaţi de un asemenea ansamblu de clădiri, iar între părţile învecinate nu există un acord exprimat într-un înscris autentic, considerăm că vor trebui respectate normele şi indicii din PUG-ul acestei zone, PUG ce a fost votat şi stabilit în condiţiile legale. Având în vedere situaţia de fapt expusă în proiectele depuse de către beneficiari, nici una dintre prevederile susmenţionate nu sunt respectate. Nu este asigurat spaţiul minim pentru înconjurarea bisericii, nu sunt asigurate retrageri laterale şi posterioare de 10 m. Atât str. V Conta cât şi J Fadrusz nu sunt deocamdată de circulaţie publică, situaţia juridică a acestora fiind de drum în proprietate privată indiviză. Nu este asigurat parcajul în afara circulaţiilor auto. Solicităm respingerea modificării încadrării zonale în zona de tip F.

Amintim că Hotelul Grand Italia, amplasat în vecinătate, are asigurate spaţiile necesare, aşa încât impactul asupra proprietăţilor învecinate să fie redus la un nivel acceptabil. Noi, în calitate de cumpărători de bună credinţă am achiziţionat locuinţe în blocurile situate în str. Vasile Conta nr 9 şi 11, cunoscând şi bazându-ne pe prevederile PUD Bună Ziua Nord aprobat de consiliul Local Cluj Napoca prin HCL 868/2004. Modificarea acelui PUD prin creşterea regimului de înălţime a unor clădiri, modificări în amplasamentul unor construcţii şi, mai ales, introducerea unor obiective cu altă destinaţie decât locuirea, având regim de acces public, susţinând activităţi ce implică prezenţa unui mare număr de persoane şi mijloace auto, într-un program ce se suprapune peste perioadele dedicate odihnei, este în măsură să ne genereze şi va genera un important disconfort. Iar aşa cum am arătat mai sus, codul civil prevede în mod expres faptul că amplasarea construcţiei faţă de vecini trebuie făcută „astfel încât să nu aducă atingere drepturilor proprietarului vecin”, acest fapt incluzând asigurarea liniştii publice în zonă, a accesului neîngrădit precum şi impunerea respectării normelor legale aferente. În consecinţă, solicităm respingerea PUZ susmenţionat”, arăta una dintre petiţiile care contestă proiectul celor de la Grand Hotel Italia.

Și firmele de arhitectură au contestat proiectul

Vecini la terenurile pentru care s-au întocmit cele două PUZ-uri sunt SC Omega Construct şi SC Ambient Proiect, administrată de arhitectul Ionel Vitoc, firme care au pus la îndoială apariţia blocurilor respective și au fost nemulțumiți

“Proiectele de PUZ-uri nu au acordul proiectantului iniţial al PUD Bună Ziua Nord, aprobat prin HCL 868/2004. Având în vedere că noile PUZ-uri în discuţie nu rezolvă problemele de ansamblu şi creează disfuncţii de fond (juridice, funcţionale şi compoziţionale) modificând indicii urbanistici în toate UTR-urile şi pe ansamblu. Într-o situaţie similară, servicii de urbanism ale municipalităţii solicitau acceptul proiectantului iniţial în baza dreptului de autor, ceea ce în situaţia aceasta nu au făcut-o. Terenurile pentru blocurile executate pe strada Vasile Conta a format obiectul unui contract de vânzare cumpărare între părţi, prin care beneficiarii terenului se angajau la respectarea PUD-ului aprobat până la darea în folosinţă a celor două blocuri. Aprobarea PUZ-urilor înaintate ne creează prejudicii ce ne vor obliga să acţionăm în instanţă.

Nedeclararea corectă a vecinilor de către SAF Adria. Conform extrasului de carte funciară, vecini la terenurile pentru care s-au întocmit cele două PUZ-uri sunt SC Omega Construct şi SC Ambient Proiect”, arată plângerile respective.

Simion Prunean: ”Acest val de contestații este alimentat de invidie”

În replica celor de mai sus, unul dintre acţionarii şi administratorii de la Grand Hotel Italia, Simion Prunean (reprezentant SAF Adria Impex), spune că acest val de contestaţii este alimentat de invidie.

“Nu ne considerăm în culpă pentru modificările făcute de dumneavoastră (cele două societăţi care contestă planul urbanistic, n.red.) faţă de autorizaţia de construcţie şi nu am întreprins nimic care să dăuneze intereselor dumneavoastră. Am încercat a vă sprijini încredinţându-i SC Ambient modificarea PUD-ului şi încadrarea în normele urbanistice a construcţiilor existente, în două rânduri, dar SC Ambient Proiect nu a fost în măsură să ducă la bun sfârşit proiectele respective noi, achitându-ne de fiecare dată de obligaţiile noastre. În consecinţă am considerat necesar să apelăm la serviciile altui proiectant pentru modificările de care aveam nevoie. Considerăm că prin acţiunea dumneavoastră încercaţi să vă reparaţi „erorile” făcute de dumneavoastră inculpându-ne pe noi”, arată Simion Prunean într-un document.

Primăria Cluj-Napoca s-a ales cu un procese pe fond urbanistic

Pentru același teren a fost propusă spre aprobare anterior, de aceiași beneficiari, o altă documentație de urbanism, care a făcut obiectul unei cauze civile la Tribunalul Cluj. SC Ambient Proiect, SC Omega Construct SRL și vecinii din zonă au cerut Primăriei municipiului Cluj-Napoca să anuleze PUZ inițial. În cele din urmă, instanța au admis acțiunea acestora.

”Admite acțiunea în contencios administrativ formulată de SC AMBIENT PROIECT IONEL VITOC SRL, SC OMEGA CONSTRUCT SRL, LUPSE ANDREI CLAUDIU s.a. în contradictoriu cu CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ-NAPOCA. Dispune anularea HCL nr.33/31.01.2012 privind respingerea PUZ „Reactualizare P.U.Z. Bună Ziua Nord”.

Obligă pârâtul Consiliul local al mun. Cluj-Napoca ca în termen de maxim 15 zile de la comunicarea sentinţei să emită o hotărâre de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea PUZ „Reactualizare P.U.Z. Bună Ziua Nord” aşa cum a fost prezentat la pct.12 pe ordinea de zi din şedinţa din 31.01.2012. Obligă pârâtul Consiliul local Cluj să achite suma de 9114,58 lei cheltuieli de judecata. Cu recurs in 15 zile de la comunicare.”, se arată în soluția pe scurt din 2013.

În ciuda tuturor acestor divergențe, proiectul a mers mai departe, iar în urmă cu două luni SC TERASTAR SRL, a primit autorizație și pentru ultimele două imobile ce urmează să se construiască, respectiv de pe Dimitrie Paciurea nr. 10-12 și nr. 14-16. Autorizația de construire din octombrie 2016 prevede construirea a câte 15 apartamente pentru fiecare imobil. Totodată, grădinița și biserica sunt în proces de finalizare.