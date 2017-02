CJ Cluj a contestat decizia Curţii de Conturi după neregulile găsite de inspectori

Curtea de Conturi a găsit mai multe nereguli la Consiliul Judeţean (CJ) Cluj în legătură cu execuţia bugetară a anului 2015. În Raportul privind finanţele publice locale la nivelul judeţului Cluj pe anul 2015, figurează, printre altele, nerecuperarea de la Consiliul de Administraţie al RAADPP Cluj a sumei de 120 mii lei, plăţi nelegale pentru deszăpezire şi proiectare drum, dar şi finanţări nelegale pentru Electric Castle şi “Cluj-Napoca, capitală a tineretului”. CJ Cluj a atacat în justiţie decizia Curţii de Conturi.

Cum s-au scurs banii judeţului

„Abaterile de la legalitate şi regularitate de natură financiar-contabilă, precum şi cele prin care s-au estimat venituri suplimentare, respectiv producerea de prejudicii bugetelor locale, la Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Cluj s-au constatat următoarele: prejudicii – 8.761.000 lei (1,9 milioane de euro), venituri suplimentare – 9.222.000 lei (2,04 milioane euro)”, se menţionează în raportul Curţii de Conturi.

În 2015 au fost preşedinţi la CJ Cluj Vakar Istvan, Mihai Seplecan, respectiv Marius Mânzat.

Cele mai importante nereguli incluse în Raportul privind finanţele publice locale la nivelul judeţului Cluj pe anul 2015:

“Au fost acordate nelegal finanţări nerambursabile unor asociaţii şi fundaţii, în condiţiile în care acestea au desfăşurat şi realizat activităţi care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu entităţii în sumă de 204 mii lei, astfel: Federaţiei SHARE Cluj-Napoca 70 mii lei pentru proiectul “Tineret@Cluj-Napoca 2015″, Consorţiul Studenţilor din România -Proiect „Transilvania Music Event” 30 mii lei, Asociaţia Student Plus – Proiect “TiMAF -Transylvania Internaţional Music and Arts Festival” 10 mii lei, Asociaţia Film şi Cultură Urbană – Proiecte „Festivalul internaţional de film Transilvania” şi COLORS of CLUJ Festival 53 mii lei, Asociaţia BOILER -Proiect „Electric Castle” 30 mii lei.

Nu a fost recuperată de la Consiliul de Administraţie al RAADPP Cluj, suma de 120 mii lei, reprezentând drepturi salariale nete, dobânzi şi cheltuieli de judecată câştigate în instanţă şi achitate către două salariate, urmare a nerespectării de către entitate a clauzelor prevăzute în contractele individuale de muncă încheiate cu acestea, respectiv a fost acordată o perioadă de preaviz de 20 de zile, în timp ce contractele individuale de muncă precizau un termen de preaviz de 30 de zile”.

Bugetul Consiliului Judeţean Cluj a fost prejudiciat în anul 2015, prin pierderea finanţării execuţiei obiectivului de investiţii “Parc Industrial TETAROM IV”, contractată cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin suspendarea contractului de execuţie şi prin plata nelegală a unor materiale (echipamente electrice), care nu sunt înregistrate în patrimoniu, în valoare de 5.204 mii lei, aferente unor lucrări neexecutate.

Concesionarea de lucrări publice pentru proiectarea, finanţarea, construirea, darea în exploatare şi întreţinerea parcărilor şi a unui hotel de 4* din perimetrul Aeroportului Internaţional”Avram Iancu” Cluj RA, s-a efectuat fără respectarea prevederilor legale, fiind estimate venituri nerealizate în sumă de 9.222 mii lei”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Omisiunea, mama ilegalităţii

În fapt, în urma derulării procedurii de atribuire a contractului de concesiune aferent executării obiectivului „ Lucrări în vederea extinderii parcării auto existente, construirii unui nou parking auto etajat şi a unui hotel de 4* în perimetrul Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca” a fost desemnat câştigătoare SC UTI FACILITY MANAGEMENT SA BUCUREŞTI, valoarea redevenţei pentru extindere parcare şi parking a fost de 250.000 euro (fără TVA) indexată cu procentul de creştere/scădere înregistrat de traficul de pasageri pe aeroport aferent anului precedent, iar valoarea redevenţei pentru hotel până la punerea în funcţiune de 230.898 euro/an (fără TVA) şi valoarea redevenţei pentru hotel după punerea în funcţiune de 12% din venitul brut. Ca urmare a finalizării procedurii a fost încheiat contractul de concesiune de lucrări publice nr. 29 din data de 17 august 2010.

Datorită faptului că UATJ Cluj nu a predat amplasamentul stabilit, în anul 2011 s-a încheiat actul adiţional nr.1, prin care s-a convenit suspendarea temporară a construirii parcării şi a hotelului şi s-a stabilit plata unei redevenţe în cuantum de 66.250 euro/an, deşi în documentaţia de atribuire s-a prevăzut faptul că terenul, facilităţile existente şi bunurile aferente vor fi predate în starea în care se află la data respectivă şi fără nici o garanţie în privinţa posibilităţii de a fi utilizate;”

“Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 1.873 mii lei reprezentând servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene în sezonul rece 2014 -2015, constând în: servicii de transport materiale decontate în cantităţi mai mari decât cele real executate, depăşirea orelor de staţionare a utilajelor faţă de cele contractate, precum şi decontarea unor lucrări de deszăpezire în afara perioadei contractate;

Plăţi nelegale către firma lui Tecar

Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 1.123 mii lei, reprezentând lucrări de proiectare modernizare şi reabilitare a drumului judeţean – DJ 172F (km1+400 -km 22+570 Gherla -Mica -limita judeţului cu Bistriţa Năsăud), executate de către SC Samus Construcţii SA Dej, firmă condusă de Ioan Tecar, care nu respectă în totalitate prevederile legale (lipsă antemăsurători, calcul de necesar materiale pentru suprafeţe de drum mai mari decât cele reale, decontarea de lucrări de consolidare mai mari decât cele real executate etc.)”

Consiliul Judeţean Cluj contestă ultima decizie a Curţii de Conturi

Forul judeţean a anunţat că a cerut anularea mai multor puncte din decizia Curţii de Conturi referitoare la CJ Cluj.

Printre ordonatorii principali de credite care au fost verificaţi în cursul anului trecut la Cluj de Curtea de Conturi s-a aflat şi Consiliul Judeţean (CJ) Cluj, cu privire la execuţia bugetară a anului 2015, unde inspectorii financiari au găsit mai multe abateri, despre care Gazeta de Cluj a scris pe larg în ediţia trecută.

Consiliul Judeţean Cluj a venit cu unele precizări despre aceste concluzii ale Curţii de Conturi, „din dorinţa unei cât mai corecte informări a publicului cu privire la presupusele nereguli financiare depistate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Cluj în urma controlului exercitat la Consiliul Judeţean Cluj pentru anul 2015”.

„În urma comunicării Deciziei Curţii de Conturi a României nr. 21 din 24.06.2016, cuprinzând măsurile pe care Consiliul Judeţean Cluj trebuie să le ia pentru remedierea deficienţelor constatate, Consiliul Judetean a înaintat Tribunalului Cluj, în data de 8 noiembrie 2016, acţiunea în contencios administrativ nr. 25953 prin care solicită, argumentat, anularea mai multor puncte din Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Cluj”, a transmis CJ Cluj.

„În acest context, având în vedere faptul că Decizia Camerei de Conturi Cluj nu are caracter definitiv şi executoriu, Consiliul Judeţean Cluj aşteaptă soluţionarea respectivei acţiuni aflate pe rolul Tribunalului Cluj. În mod evident, conştient fiind de obligativitatea respectării întru-totul a dispoziţiilor legale şi a hotărârilor judecătoreşti, de îndată ce va exista o astfel de decizie definitivă şi irevocabilă pronunţată de instanţele abilitate, Consiliul Judeţean Cluj va trece la punerea ei în executare”, a mai informat forul administrativ judeţean.