CJ Cluj ia 50 de milioane de euro de la CEC

Administrația județeană clujeană a contractat un împrumut de 50 de milioane de euro de la CEC Bank pentru a finanța lucrările de reparații de drumuri din județ. ”Am spus încă de la începutul mandatului că îmi doresc ca acest mandat să fie al drumurilor judeţene şi al reabilitărilor de drumuri. Cred că a sosit momentul ca toţi clujenii să aibă condiţii ca şi cei de la oraş. Mă bucur că putem demara acest proiect care este cel mai ambiţios din ultimii 25 de ani, pentru că niciodată un proiect atât de amplu nu a fost pornit pentru reabilitarea drumurilor. Mă bucur că astăzi am reuşit să închidem acest proces, am făcut formalităţi către Ministerul Finanţelor pentru a aproba gradul de îndatorare, pentru următorii trei ani, şi îmi doresc ca în primăvară când vremea permite să intrăm deja în reabilitări. Lucrăm deja la autorizaţii de construire, la proiectele tehnice, am creat o unitate de implementare a acestui proiect, şi întreaga echipă de la patrimoniu, aproape 50 de oameni, se concentrează pe acest proiect pe care mi l-am asumat eu împreună cu majoritatea consiliului judeţean, cu colegii mei din PNL, încă din perioada de campanie”, a spus șeful CJ Cluj, Alin Tise, în cadrul unui comunicat de presă. Creditul va fi rambursat în 12 ani, din veniturile proprii ale judeţului.

Lista drumurilor reabilitate din credit:

DJ108C DN1 – Mănăstireni, km 28+050 – km 36+050, 10,8 mil. lei

DJ107P Gilău (DN1) – Someșu Rece – Mărișel – DN1R, km 0+000 – km 44+260, 27,4 mil. lei

DJ107M Luna de Sus – Băișoara – Buru – lim. jud. Alba, km 0+000 – km 42+000, 16,9 mil. lei

DJ103G DN75 – Cheile Turzii, km 27+300 – km 30+400, 2,4 mil. lei

DJ103G limita Alba – Moldovenești – Săndulești – Ceanu Mic – Aiton, km 13+200 – km 27+300, km 30+400 – km 54+287, 3,9 mil. lei

DJ103M Vâlcele – Rediu – Aiton, km 0+000 – km 8+180, 6,1 mil. lei

DJ109A Chinteni – Vutureni – Recea Cristur – Dealu Jurcii 10+200 – 48+500 27,8 mil. lei

DJ161A Apahida – Cojocna, km 0+000 – km 12+000, 8,9 mil. lei

DJ150 Viișoara – Ceanu Mare – Frata – Mociu, km 0+600 – km 40+300, 29 mil. lei

DJ161 Fundătura – Dăbâca – Panticeu – Sărata, km 17+000 – km 44+370, 12,3 mil. lei

DJ109C Gherla – Țaga – Cămăraș, km 1+400 – km 39+200, 8,6 mil. lei

DJ109 Răscruci – Borșa – Așchileu – lim. jud. Sălaj, km 0+000 – km 32+670, 28,9 mil. lei

DJ103J Săcuieu – Vlădeasa, km 10+200 – km 20+200, valoare 17,6 mil. lei

DJ107L Petrești – Lita, km 14+900 – km 30+950, valoare 10,8 mil. lei

DJ107R Muntele Băișorii – Muntele Mare, km 47+350 – km 58+650, 6,8 mil. lei

DJ109D Sic – Vişa – Coasta – DN1, km 0+200 – km 31+120, valoare 6,1 mil. lei