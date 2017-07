Clanul interlop Corduneanu a luat vacanță până în septembrie pe motive medicale

Judecătorii clujeni au amânat judecarea procesului în care mai mulți membri ai clanului interlop Corduneanu sunt inculpați până la mijlocul lunii septembrie. VASILIU P. MARIAN, zis Kent, a făcut o cerere de amânare a procesului pe motive medicale, iar judecătorii au acceptat solicitarea.

Membrii clanului Corduneanu sunt judecaţi în instanţele clujene de ani buni, în cadrul proceselor ei fiind şi eliberaţi din arestul preventiv în 2011. Membrii clanului sunt cercetaţi de procurorii DIICOT Iaşi pentru “săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, victimele fiind exploatate sexual, obligate să cerşească sau să comită furturi, pentru săvârşirea de infracţiuni de violenţă, infracţiuni informatice şi fraude economice, obţinând credite prin folosirea de acte false şi persoane interpuse, racolate în acest scop”, arată un comunicat al Direcţiei. De asemenea, pentru cercetarea Cordunenilor au lucrat circa 400 de poliţişti, agenţi SRI sub acoperire, au fost făcute 47 de percheziţii domiciliare şi au fost audiate circa 100 de persoane. Conform comunicatului DIICOT, această grupare ar fi acţionat pe teritoriul României şi în afara ţării în perioada 2006-2009. Dosarul de acuzare are 60 de volume a câte 400 de pagini, iar motivarea propunerii de arestare are peste 500 de pagini. Chiar dacă această desfăşurare de forţe este impresionantă, după ce o parte din membrii acestui clan au fost arestaţi preventiv, procurorii care s-au ocupat neprofesionist, astfel că instanţa nu au putut face rabat şi i-au pus pe oameni în libertate.