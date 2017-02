Clientă bătută de o coafeză în Cluj-Napoca! Aceasta fusese nemulţumită de servicii şi ceruse returnarea banilor

D-na Anca, însoţită de soţul ei, tună şi fulgeră, marţi 21 februarie în sediul I.M.L. Cluj. Tânăra femeie prezintă mai multe echimoze pe frunte – spune ea – de la loviturile încasate în ziua precedentă din partea unei coafeze de la un salon din cartierul clujean Mărăşti. Motivul ar fi fost nemulţumirea ei după ce coafeza i-a „ars” părul – folosind creme dubioase şi, pe deasupra, după operaţiune, acesta a început să-i cadă. Iar la rugămintea clientei de a i se returna măcar banii, răspunsul coafezei a constat în câteva lovituri aplicate în figură şi ruperea gecii cu care femeia era îmbrăcată…

Cătrănită foc, d-na Anca povesteşte cum o vizită la salonul de înfrumuseţare de pe strada Cernei nr. 8 din cartierul clujean Mărăşti a costat-o deteriorarea accentuată a părului şi, după aceea „achiziţionarea” unor pumni din partea coafezei care, probabil, a experimentat pe podoaba sa capilară efectul unor creme. Declară femeia, temperată mereu din priviri de către bărbatul ei:

„Aseară am mers la coaforul de pe Cernei şi d-na Rodica – aşa am înţeles că o cheamă pe coafeză – mi-a ars părul. Totul, deşi am întrebat-o la început dacă dispune creme bune şi totul va fi în regulă, iar ea m-a asigurat de acest lucru. Doar că după ce a terminat operaţiunea, am văzut ce-a făcut – şi pe deasupra, părul a început să-mi cadă mult mai accelerat decât înainte”. Mărturiseşte în continuare că i-a cerut coafezei înapoierea banilor, însă s-a lovit de refuzul acesteia – ba, mai mult, între cele două a avut loc o încleştare, de pe urma căreia a încasat de la aceasta câţiva pumni în figură, alegându-se şi cu geaca ruptă. Femeia este poftită curând în cabinetul de consultaţii al I.M.L., de unde se întoarce cu un certificat medico-legal în care i-au fost recomandate câteva zile de îngrijiri medicale. La plecare, aceasta spune că lucrurile nu se vor încheia aici şi va face plângere la Poliţie, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului Cluj şi în acest sens şi-a angajat deja un avocat.

„Nu excludem nici faptul că s-ar putea să ajungem la o înţelegere amiabilă, dar vom vedea acest lucru mai târziu, în funcţie de modul cum vor evolua lucrurile”- a mai declarat femeia, după care – la braţ cu soţul ei – părăseşte sediul instituţiei medicale clujene.

Ne deplasăm, la circa două ore de la discuţia noastră, la salonul de înfrumuseţare de pe strada Cernei nr. 8, pentru a lua şi punctul de vedere al celeilalte părţi implicate în conflict. După reacţia nervoasă a coafezei care se afla în micul salon, realizez că am de-a face chiar cu d-na Rodica – însă nu reuşim să ne convingem pe deplin de acest lucru, fiindcă femeia ne-o taie, scurt, cu un „No comment”. Aşa că – la vederea femeii încordate, asemeni unui arc, gata-gata de-a declanşa o „săgeată” – părăsim intimidaţi salonul, un loc public de altfel, mulţumiţ că ne-am făcut datoria. Conştienţi că până şi refuzul său de a comenta situaţia reprezintă un punct de vedere.

Salonul de înfrumuseţare, locul unde a avut loc agresiunea