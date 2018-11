Cluj-Napoca. Atacat, cu sălbăticie, de un vecin dependent de substanţe, chiar în preajma casei sale!

Dl. Nelu e un respectabil funcţionar economic, în vârstă de 40 de ani, care locuieşte pe strada Berăriei, în apropierea fostei fabrici de bere „Ursus”. Duminică, 11 noiembrie, acesta a fost pur şi simplu atacat şi pălmuit – de vecinul său Andrei – un tânăr fără căpătâi, în vârstă de 30 de ani, despre care ştie excat că e dependent de droguri. Om solid şi bine făcut, acesta spune că nu a reacţionat la gestul tânărului „subnutrit”, ca să nu intre la rândul său sub incidenţa legii, însă arată că tânărul face deja insuportabilă viaţa vecinilor din zonă: le zgârie maşinile, îi înjură şi-şi arată organul genital celor care locuiesc în blocul din sptele curţii sale!

Deşi rezervat, dl. Nelu mărturiseşte, totuşi, în sala de aşteptare a I.M.l.Cluj că de la o vreme este victima agresiunilor – verbale şi fizice – ale unui vecin cu care împarte peretele casei şi care-i iese în faţă permanent, în cele mai neobişnuite situaţii. Arată acesta: „Din mai au început problemele cu el, pe fondul muzicii dată foarte tare, eu având peretele comun cu el, casele noastre fiind lipite unele de altele. Suntem trei familii care locuim în curte – iar el stă cu tatăl lui, mama fiind plecată de acasă tocmai din cauza violenţelor lui! Atunci, în mai m-a şi înjurat birjăreşte, pentru prima oară – totul, pentru că am îndrăznit să-l rog să dea muzica mai încet! Am şi depus plângere, imediat, la Secţia 4 Poliţie şi aştept în continuare rezultatul. Dar, între timp, duminică, după ora 15.30 am intrat în curtea comună, cu căţelul în lesă. Nu bine am ajuns la uşă, că m-am trezit cu Andrei în faţa mea şi scuipat – direct în ochi! L-am întrebat ce are cu mine, la care m-a prins de haine şi m-a tras după el. Am dat să mă apăr şi în secunda următoare mi-a dat o palmă, peste faţă, atât de tare încât mi-a sărit sângele din nas”. În imediat, ca să nu-l facă una cu pământul pe Andrei – ajuns între timp o adevărată umbră, din cauza consumului de alcool şi substanţe – dl. Nelu sună la numărul de urgenţă 112 şi cere ajutorul poliţiei. „Aceştia s-au prezentat la faţa locului, au întocmit un proces verbal de constatare şi m-au întrebat dacă am nevoie de o ambulanţă. Le-am zis că nu, merg eu singur la U.P.U., fiind în apropiere, iar ei mi-au recomandat să mă prezint la I.M.L. şi să le aduc apoi certificatul pe care-l scot de acolo. Aşa că acum m-am prezentat aici”, declară bărbatul. Este poftit, repede, în cabinetul de consultaţii al I.M.L. şi se întoarce cu un certificat în care legiştii i-au recomandat între trei şi patru zile de îngrijiri medicale. „Cum vă spuneam, îi fac plângere şi de data aceasta îi cer şi daune, mai ales pentru că omul a devenit un real pericol public: l-am surprins chiar eu, pe geamul de la bucătărie, care are vedere la stradă, în timp ce zgârie maşinile parcate pe trotuar şi de asemenea am auzit că are o mulţime de plângeri din partea locatatrilor din blocul dinspate, cărora le arată organul genital. Nu mi-e frică deloc de el, dar trebuie să fac ceva deoarece individul îmi provocă o nelinişte continuă chiar la mine acasă”, arată dl. Nelu, după care-şi ia rămas bun şi părăseşte sediul instituţiei medicale clujene.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“La nivelul Secției 4 Poliție din Cluj-Napoca a fost depusă o plângere penală privind comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a stării de fapt și luarea măsurilor care se impun”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Pompaş, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.