Cluj-Napoca. Un vânt iscat în Piaţa Muzeului a prăbuşit o umbrelă rănind un copil şi un bărbat aflaţi la o terasă!

În condiţiile schimbării vertiginoase ale climei, când o serie de fenomene naturale nu mai pot fi controlate – şi nici măcar prevăzute – acestea se iscă deja, ca din senin, şi fac victime. Însă, de multe ori, la consecinţele lor nefaste se pare că are o contribuiţie şi neglijenţa oamenilor, nepregătiţi să facă faţă acestor noi provocări. Un astfel de caz a avut loc duminică, 27 mai, pe terasa localului „Muura”, din Piaţa Muzeului, când o furtună seacă, fără ploaie, a dărâmat o umbrelă rănind serios un copil în vârstă de trei ani şi o persoană matură!

Noroc dumnezeiesc pentru Mark. Putea fi mult mai rău!

Tânăra familie păşeşte în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj cu un băieţel, reuşit, Mark, în vârstă de trei ani pentru a se prezenta cu el în faţa medicilor legişti. În ciuda gravităţii diagnosticului său – traumatism craniofacial şi fractură occipitală – acesta este vioi, jucându-se şi comunicând încontinuu cu părinţii lui, care-i răspund cu aceeaşi afecţiune. Însă, dincolo de aceste amănunte, nimeni nu şi-ar închipui că micuţul a trecut cu două zile în urmă pe lângă moarte – şi doar o minune dumnezeiască a făcut ca o asemenea tragedie să nu se petreacă! După ezitările de rigoare ale părinţilor, datorate situaţiei delicate în care aceştia şi fiul lor se află, aflu de la ei ce se întâmplase, de fapt. Povesteşte mama lui Mark: „Duminică, între orele şase şi şapte seara ne aflam la terasa localului „Muura”, din Piaţa Muzeului, împreună cu încă o familie. Iar între noi, pe lângă Mark, se mai afla un copil. La un moment dat s-a stârnit, ca din senin, o furtună seacă, fără ploaie, iar o umbrelă de la o masă vecină a căzut peste noi. Practic, aceasta i-a prins capul la masă, cumnatului, lovindu-l totodată la o mână şi provocându-i răni. Însă necazul cel mai mare l-a avut fiul nostru, care a fost lovit de umbrelă în zona feţei, alegându-se cu traumatisme şi o fractură”. Arată apoi că întâmplarea a fost ignorată iniţial de către personalul restaurantului, pentru ca până la urmă, la insistenţele lor, şefa de restaurant să-l sune pe patron şi să-l înştiinţeze ce se petrecuse. „Acesta a venit degrabă la local şi a început să se justifice, arătând că nu-i vina lui iar umbrela a fost suficient de bine ancorată. Dar n-a fost deloc aşa, deoarece noi avem dovezi în sensul celor susţinute de noi. Apoi am mers cu Mark la U.P.U., copilul a fost sedat, ca să i se facă CT-ul, apoi dus la Clinica de Neurochirurgie şi, la final, la Clinica de Chirurgie Maxilofacială. Am stat cu el practic, prin clinici, până a doua zi la ora patru dimineaţa”! Întrebaţi ce vor întreprinde în continuare, părinţii lui Mark au declarat reporterului „Gazeta de Cluj” că deocamdată vor scoate un certificat medico-legal, după care vor lua şi o decizie… În aceeaşi seară sunt anunţat de mama lui Mark de un lucru teribil de îngrijorător: „Mergeţi să vedeţi că la localul unde s-a petrecut accidentul cu fiul meu şi cumnatul nu s-a luat nicio măsură, iat umbrelele sunt la fel de superficial ancorate ca şi atunci când s-a petrecut accidentul. Deci, e limpede că tot ce s-a întâmplat duminică se poate repeta oricând, cu efecte poate mai dezastruoase decât în cazul nostru”… 02Punctul de vedere al patronului de la „Muura”

Contactat telefonic, Călin Ţiplea, patronul localului din Piaţa Muzeului ne-a declarat, vizibil marcat de eveniment, următoarele: „Am vorbit cu familia copilului şi am asigurat-o de întreaga mea dorinţă de colaborare, sunt dispus să le pun la dispoziţie orice. Eu am cumpărat umbrelele cu acte în regulă, nu pe sub mână, de la o firmă din Alba, împreună cu pietrele de ancorare şi am ancorat tot timpul umbrelele – nu de ploaie, ci destinate atenuării umbrei – nu cu şapte dale, cum e prevăzut în instrucţiuni ci cu opt, nouă şi chiar zece. Dar a fost vorba de o rafală de vânt de o rară violenţă, fără precedent, venită pe neaşteptate, îndreptată de jos în sus, producând un efect de tip „velă”. A fost deci un fenomen care n-a ţinut de mine, a ţinut de natură. Îi înţeleg în acelaşi timp pe părinţii copilului, sunt foarte supăraţi – şi aşa aş fi şi eu – dar, credeţi-mă, am conştiinţa împăcată că n-aş fi putut face mai mult decât am făcut. Sincer, de când am deschis localul, în urmă cu zece ani, n-am avut niciodată vreun eveniment de acest fel şi sunt extrem de afectat de tot ce s-a întâmplat”!