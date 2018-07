Cluj. Sfătul unei biserici s-a ales cu capul spart după ce şi-a rugat vecinul să dea mai încet manelele!

Ioan Ciota este un ins respectabil, în vârstă de 62 de ani, angajat la biserica ortodoxă din localitatea clujeană Aghireş-Fabrici. Acesta are gospodărie splendidă, copii mari, realizaţi şi două nepoţele în vârstă de doi şi opt ani, pe care le iubeşte ca pe lumina ochilor. Marţi, 26 iunie, tocmai ca să le menajeze pe nepoate – care au ajuns să aibă noaptea coşmaruri din pricina volumului muzicii vecinului, pe care acesta o ascultă încontinuu – l-a rugat pe vecin să dea muzica mai încet şi să-i lase familia să trăiască normal. La care respectivul, un rom bogat, n-a catadixit decât să-l întrebe dacă se dă “mare” şi să-i spargă apoi capul cu o riglă pătrată din lemn, lungă de 55 de cm!

Bărbatul, îmbrăcat în costum negru şi cămaşă albă aşteaptă, răbdător, să fie poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L.Cluj. Deschis, cu o privire care-i dezvăluie din prima clipă caracterul integru, acesta îmi mărturiseşte că în ziua precedentă a avut parte de o întâmplare cum nu credea să i se întâmple vreodată – şi chiar în propria lui curte! Arată mai departe Ioan Ciota: “Aseară, pe la ora şapte vecinul meu, ca şi-n alte dăţi, dăduse drumul la boxe şi muzica lui de manele răsuna atât de tare încât pur şi simplu geamurile casei mele trepidau… Aşa că m-am dus până la gard şi l-am rugat să dea mai încet muzica, fiindcă ne ucide pur şi simplu, iar nepoţelele mele – în special cea mică, a ajuns să aibă noaptea coşmaruri. De multe ori am tot sunat la 112 şi am chemat poliţia, dar parcă aseară vecinul – mare patron, culmea, om cu copil şi soţie – parcă fusese lovit de streche şi muzica lui răsuna mai tare decât oricând. A apărut repede la gardul înalt, de peste doi metri, care ne desparte. S-a urcat pe o masă din curtea lui, el fiind mic de înălţime şi, de acolo a vorbit cu mine. Teribil de deranjat de rugămintea mea n-a făcut altceva decât să mă întrebe: “Te dai mare”? Apoi a scos fulgerător o riglă pătrată, din lemn – şi mi-a ars una cu ea, direct în moalele capului, umplându-mă instantaneu de sânge. Am avut hemoragie mare şi salvarea, venită de urgenţă, m-a transportat la Spitalul Orăşenesc din Huedin, unde medicii mi-au cusut rana cu copci, m-au dus la computer tomograf şi apoi la un neurolog, ca să vadă dacă nu am ceva grav”. După ce-a ieşit din spital, primul drum al lui Ciota a fost la postul de poliţie, unde a întocmit plângere penală pe numele vecinului său. Tot cu acest prilej a aflat, de la poliţişti, cu stupoare, că vecinul chemase la rândul lui autorităţile după momentul agresiunii, spunându-le acestora că el a fost cel atacat de omul bisericii! Bărbatul în vârstă de 62 de ani este poftit curând în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce, rapid, cu un certificat în care medicii i-au recomandat între doisprezece şi treisprezece zile de îngrijiri medicale. Apoi, înainte de plecare, conchide: “Nu e permis, domnule să se petreacă aşa ceva! Dar, după cum vedeţi, sunt încă un om în putere şi sunt capabil oricând să-l prind pe vecin şi să-l rup în bătaie. Însă nu voi face aşa ceva, ca să intru apoi în puşcărie pentru un asemenea individ! O să las legea să-şi spună cuvântul”.

“S-a întocmit dosar penal pentru infracţiunea de lovire şi alte violenţe pe numele unui cetăţean din localitatea Aghireş-Fabrici. Poliţia cercetează cazul în vederea stabilirii tuturor aspectelor care au dus la producerea evenimentelor şi tragerea la răspundere penală a agresorului”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.