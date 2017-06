Clujean, arestat după ce a condus sub influenţa alcoolului

Ieri, 22 iunie, poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Suatu au depistat un bărbat, de 44 de ani, din comuna clujeană Suatu, care are de executat o pedeapsă privativă de libertate.

Pe numele celui în cauză era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii de către Judecătoria Gherla.

Acesta are de executat 1 an şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută de Codul penal.

Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Gherla.

Fotografie reprezentativă