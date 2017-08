Clujeanca batuta de propriul ginere. Lovita cu pumnii in cap si cu picioarele in stomac

Dramă îngrozitoare trăită de o vârstinică după ce a fost bătută crunt de propriul ginere. Povestea acestuia este relatata de o vanzatoare din Iulius Mall care sustine ca o cunoaste pe victima și ca femeia i-ar fi povestit despre violentele la care a fost supusa.

”Nu stiu cum sa incep si nu stiu ce pot sa spun despre aceasta batranica care a fost batuta crunt de ginerele dansei.Sunt socata si revoltata de ce i sa intamplat bietei femei.Si acum doresc sa va spun pe scurt povestea ei…Lucrez de multi ani in incinta IULIUS MALL Cluj Napoca si de cand lucrez o vad in fiecare zi pe tanti.Cred cu o cunosc toti angajatii de la toate magazinele din Mall.Vorbesc aproape zilnic cu biata femeie si ii stiu necazul:ca nu se intelege cu singura fiica si cu ginerele,care sub diferite „influente ” o bat si o batjocoresc.Dar ca si azi …nu am vazut-o niciodata.A fost lovita cu pumnii in cap,batrana cazand jos ,a continuat sa o loveasca cu picioarele. INUMAN ,RUSINOS SI STRIGATOR LA CER !!! Politistii de la sectia 3 nu au dat decat amenda …Ce sa zic…Oameni dragi,oameni cu suflet va rog distribuiti sa vada cat mai multa lume si haideti sa o ajutam pe bunicuta ! Daca cineva cunoaste un azil mai ieftin va rog sa imi scrieti.Este dispusa sa plece din casa ei pentru a-si petrce batranetile la un azil,departe de bestiile care ii mananca viata ! Va rog dati share !!! Multumesc pt.intelegere si sper pentru ajutor …” povestește doamna Man pe pagina ei de facebook.

In aproximativ 16 ore postarea acesteia a devenit virala, utilizatorii platformei de socializare oferindu-se sa ii sara in ajutor victimei.