Clujeanul Adrian Tomșa, ”săgeata” patronului RDS Teszari Zoltan, a cumpărat Prima TV

Omul de afaceri clujean Adrian Tomșa, unul dintre apropiații patronului RCS&RDS, Teszari Zoltan, a cumpărat televiziunea Prima TV cu suma de 4,8 milioane de euro.

Potrivit site-ului specializat în știri din domeniul mass-media, Paginademedia.ro, creditorii postului Prima TV au fost de acord, la Adunarea Generală de marți, 16 octombrie 2018, cu propunerea administratorului judiciar de vânzare „în bloc” către Clever Media Network, firma care deține posturile Look TV și Agro TV.

Controlul asupra postului de televiziune Prima TV, deținut în prezent de omul de afaceri bucureștean Cristian Burci, care controlează și cotidianul Adevărul, urmează să fie preluat de clujeanul Adrian Tomșa, proprietarul posturilor Look TV, Look Plus, Agro TV, precum și site-ul profit.ro și licența pentru un viitor post de televiziune specializat în știri economice, Profit TV. Adrian Tomșa a cumpărat posturile Look de la un alt om de afaceri din Cluj, Arpad Paszkany. Compania Clever Media Network a clujeanului Tomșa va opera posturile generaliste Prima TV, Look TV și Look Plus și canalul de business Profit TV.

Informații din media indică un interes al lui Adrian Tomșa și pentru cotidianul Adevărul și site-ul adevarul.ro, deținute tot de Cristi Burci (FOTO).