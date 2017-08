Clujeanul care a furat diamante și ceasuri în valoare de zeci de mii de euro la Viena

În timp ce era căutat de către autoritățile din Austria pentru furtul de diamante și ceasuri în valoare de zeci de mii de euro, clujeanul a fost prins la Huedin.

Numele hoțului este Petru Munteanu, zis și Laisor, ce avea pe numele său un mandat de arestare pentru furtul acestor bunuri, fiind cercetat și pentru unele infracțiuni rutiere.

Pe data de 22 august, acesta a fost reținut pentru o durata de 24 de ore iar in data de 23 august a fost prezentat in fata judecătorilor de la Curtea de Apel Cluj pentru confirmarea mandatului european de arestare. După confirmarea mandatului, magistrații l-au pus pe Laișor sub control judiciar pentru 30 de zile.

Totodată, potrivit ziarulclujean.ro, acestuia i-a fost confiscata o mașină de lux, care era furata de la un polițist din București.

Documentele din dosarul care a ajuns la judecătorii clujeni, arată că acesta ar fi fost condamnat in Austria pentru furtul unui inel cu diamante in valoare de 9.500 de euro și a doua ceasuri in valoare de 55.000 de euro, respectiv 13.000 de euro.

Pentru că are dosare pe rolul instanțelor din România, Petru Munteanu urmează să-și ispășească eventualele pedepse în țara noastră și ulterior sa fie extrădat în Austria, unde va fi condamnat pentru furtul ceasurilor și a inelului cu diamante.